“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”: anuncio de Petro desata críticas de exministro

La propuesta del presidente sobre su modelo de salud generó reacciones en redes y cuestionamientos de exfuncionarios | REUTERS/Nacho Doce

El anuncio de Gustavo Petro sobre la creación de un consultorio con droguería estatal generó críticas en el debate sobre la reforma a la salud. La propuesta fue divulgada a través de redes sociales, según información obtenida por Semana.

El exministro de Salud Fernando Ruiz cuestionó la iniciativa y la comparó con modelos antiguos de atención. Sus declaraciones se difundieron en redes sociales, según información obtenida.

El tema se suma a la polémica por cambios en el sistema de salud impulsados por el Gobierno. La discusión se mantiene en distintos sectores.

El exministro de Salud Fernando Ruiz cuestionó la iniciativa y la comparó con modelos antiguos de atención. Sus declaraciones se difundieron en redes sociales |Foto: Ministerio de Salud de Colombia

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Anuncio del Gobierno sobre modelo de atención

El presidente Gustavo Petro reveló, a través de su cuenta en la red social X, un cambio dentro de su propuesta de modelo de salud que ha generado reacciones en distintos sectores políticos y técnicos.

El mandatario publicó un mensaje en el que anunció la creación de lo que sería el primer consultorio con droguería estatal en el país.

“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”, escribió el jefe de Estado, citado por Semana.

La iniciativa hace parte de las transformaciones planteadas dentro de su política de salud, que ha sido objeto de debate y cuestionamientos desde su presentación.

El mandatario publicó un mensaje en el que anunció la creación de lo que sería el primer consultorio con droguería estatal en el país - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El anuncio se dio en medio de un contexto de discusión sobre el futuro del sistema de atención en Colombia, especialmente frente a los cambios que propone el Gobierno.

Críticas del exministro Fernando Ruiz

Uno de los pronunciamientos más fuertes provino del exministro de Salud Fernando Ruiz, quien reaccionó públicamente a la propuesta del presidente.

A través de su cuenta en X, el exfuncionario expresó su desacuerdo con el enfoque planteado por el Gobierno.

“¿En qué terminó el modelo de atención que reemplazará al aseguramiento: droguerías con consultorio como hace 50 años? Salud pobre para los pobres, en eso se concretó el cambio”, señaló Ruiz, citado por ese medio de comunicación.

Su mensaje se convirtió en uno de los principales puntos de crítica dentro del debate, al cuestionar la dirección que estaría tomando la reforma al sistema de salud.

Reacciones en redes sociales

La propuesta también generó múltiples reacciones por parte de usuarios en redes sociales, quienes expresaron opiniones divididas frente a la iniciativa.

Algunos cuestionaron la idea de implementar este tipo de modelos de atención, señalando preocupaciones sobre la calidad de los servicios.

“En lugar de crear grandes clínicas… usted nos quiere llevar a lo más paupérrimo en atención en salud”, indicó un usuario, citado por ese medio de comunicación.

Otros comentarios apuntaron a la necesidad de mantener estándares altos en la prestación del servicio y evitar retrocesos en la atención médica.

“Mientras los estándares de calidad cada vez son más exigentes… usted pensando en volver a la atención de garaje”, expresó otro internauta, citado por ese medio de comunicación.

Estas reacciones reflejan la intensidad del debate que ha generado la reforma a la salud en distintos sectores de la opinión pública.

Debate en medio de decisiones del Gobierno

La controversia se produce en un momento en el que el Gobierno ha tomado decisiones relevantes en el manejo del sistema de salud.

Entre ellas se encuentran movimientos administrativos y designaciones que han sido ampliamente discutidas, lo que ha intensificado el debate sobre el rumbo de la política pública en este sector.

El anuncio del consultorio con droguería estatal se suma a estas discusiones, generando nuevas posturas frente a las transformaciones propuestas.

Las opiniones continúan divididas, mientras diferentes actores analizan el impacto que podrían tener estos cambios en la estructura del sistema de salud en Colombia y en la calidad del servicio para los ciudadanos.