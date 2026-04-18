Colombia

“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”: anuncio de Petro desata críticas de exministro

La propuesta del presidente sobre su modelo de salud generó reacciones en redes y cuestionamientos de exfuncionarios

Guardar
La propuesta del presidente sobre su modelo de salud generó reacciones en redes y cuestionamientos de exfuncionarios | REUTERS/Nacho Doce
La propuesta del presidente sobre su modelo de salud generó reacciones en redes y cuestionamientos de exfuncionarios | REUTERS/Nacho Doce

El anuncio de Gustavo Petro sobre la creación de un consultorio con droguería estatal generó críticas en el debate sobre la reforma a la salud. La propuesta fue divulgada a través de redes sociales, según información obtenida por Semana.

El exministro de Salud Fernando Ruiz cuestionó la iniciativa y la comparó con modelos antiguos de atención. Sus declaraciones se difundieron en redes sociales, según información obtenida.

El tema se suma a la polémica por cambios en el sistema de salud impulsados por el Gobierno. La discusión se mantiene en distintos sectores.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió a los colombianos que la pandemia no ha terminado. Foto: Ministerio de Salud de Colombia
El exministro de Salud Fernando Ruiz cuestionó la iniciativa y la comparó con modelos antiguos de atención. Sus declaraciones se difundieron en redes sociales |Foto: Ministerio de Salud de Colombia

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Anuncio del Gobierno sobre modelo de atención

El presidente Gustavo Petro reveló, a través de su cuenta en la red social X, un cambio dentro de su propuesta de modelo de salud que ha generado reacciones en distintos sectores políticos y técnicos.

El mandatario publicó un mensaje en el que anunció la creación de lo que sería el primer consultorio con droguería estatal en el país.

“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”, escribió el jefe de Estado, citado por Semana.

La iniciativa hace parte de las transformaciones planteadas dentro de su política de salud, que ha sido objeto de debate y cuestionamientos desde su presentación.

El presidente Gustavo Petro celebró falsa inclusión en listado de personas influyentes haciendo una crítica a la oposición colombiana - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
El mandatario publicó un mensaje en el que anunció la creación de lo que sería el primer consultorio con droguería estatal en el país - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El anuncio se dio en medio de un contexto de discusión sobre el futuro del sistema de atención en Colombia, especialmente frente a los cambios que propone el Gobierno.

Críticas del exministro Fernando Ruiz

Uno de los pronunciamientos más fuertes provino del exministro de Salud Fernando Ruiz, quien reaccionó públicamente a la propuesta del presidente.

A través de su cuenta en X, el exfuncionario expresó su desacuerdo con el enfoque planteado por el Gobierno.

“¿En qué terminó el modelo de atención que reemplazará al aseguramiento: droguerías con consultorio como hace 50 años? Salud pobre para los pobres, en eso se concretó el cambio”, señaló Ruiz, citado por ese medio de comunicación.

Su mensaje se convirtió en uno de los principales puntos de crítica dentro del debate, al cuestionar la dirección que estaría tomando la reforma al sistema de salud.

Reacciones en redes sociales

La propuesta también generó múltiples reacciones por parte de usuarios en redes sociales, quienes expresaron opiniones divididas frente a la iniciativa.

Algunos cuestionaron la idea de implementar este tipo de modelos de atención, señalando preocupaciones sobre la calidad de los servicios.

“En lugar de crear grandes clínicas… usted nos quiere llevar a lo más paupérrimo en atención en salud”, indicó un usuario, citado por ese medio de comunicación.

Otros comentarios apuntaron a la necesidad de mantener estándares altos en la prestación del servicio y evitar retrocesos en la atención médica.

“Mientras los estándares de calidad cada vez son más exigentes… usted pensando en volver a la atención de garaje”, expresó otro internauta, citado por ese medio de comunicación.

Estas reacciones reflejan la intensidad del debate que ha generado la reforma a la salud en distintos sectores de la opinión pública.

Debate en medio de decisiones del Gobierno

La controversia se produce en un momento en el que el Gobierno ha tomado decisiones relevantes en el manejo del sistema de salud.

Entre ellas se encuentran movimientos administrativos y designaciones que han sido ampliamente discutidas, lo que ha intensificado el debate sobre el rumbo de la política pública en este sector.

El anuncio del consultorio con droguería estatal se suma a estas discusiones, generando nuevas posturas frente a las transformaciones propuestas.

Las opiniones continúan divididas, mientras diferentes actores analizan el impacto que podrían tener estos cambios en la estructura del sistema de salud en Colombia y en la calidad del servicio para los ciudadanos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno de Iván DuqueDrogueríaAmbulanciaColombia-noticias

Más Noticias

Topes del 4x1000 en Nequi: cómo evitar pagos de más y usar bien su dinero en 2026

En Nequi, marcar la cuenta como exenta y cambiar el tipo de depósito permite ampliar el tope mensual

Topes del 4x1000 en Nequi: cómo evitar pagos de más y usar bien su dinero en 2026

“Aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado”: alerta por minas antipersonal en Colombia

Persisten zonas en riesgo pese a avances en desminado, mientras disminuye la cooperación internacional

“Aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado”: alerta por minas antipersonal en Colombia

“Este mecanismo tiene carácter subsidiario y excepcional”: movimiento de De La Espriella rechaza tutela sobre asistencia a debates

El equipo del candidato asegura que no se puede obligar por vía judicial a asistir a debates presidenciales

“Este mecanismo tiene carácter subsidiario y excepcional”: movimiento de De La Espriella rechaza tutela sobre asistencia a debates

“Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico”: alerta por estafa con falsas multas en Bogotá

Autoridades advierten sobre mensajes fraudulentos que buscan robar datos bancarios mediante enlaces engañosos

“Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico”: alerta por estafa con falsas multas en Bogotá

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos”: ofrecen hasta $150 millones por responsables en Antioquia

Autoridades buscan a los responsables del crimen ocurrido en zona rural de Támesis, donde fue asesinado un trabajador

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos”: ofrecen hasta $150 millones por responsables en Antioquia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Deportes

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Guillermo Hoyos, nuevo técnico del Inter Miami de Lionel Messi, tiene pasado en la Liga BetPlay: fue jugador y técnico

Concurso de Abelardo de la Espriella relacionado con el partido de la selección Colombia en Mundial 2026 genera debate sobre su legalidad

Flamengo pierde a Jorge Carrascal por cuatro fechas tras expulsión: el colombiano también fue multado por reincidencia

Es oficial: Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026 con ESPN en Colombia, conozca los detalles