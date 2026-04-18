Guillermo Hoyos, nuevo técnico del Inter Miami de Lionel Messi, tiene pasado en la Liga BetPlay: fue jugador y técnico

Guillermo Hoyos ya se puso a cargo de Inter Miami para la temporada 2026 en la MLS - crédito Inter Miami

El nombramiento de Guillermo Hoyos como director técnico de Inter Miami significa un avance relevante en su carrera y una apuesta del club por reforzar su proyecto deportivo de cara a la temporada 2026 de la MLS, donde tendrá a su cargo al astro Lionel Messi, que se prepara para el Mundial de la FIFA.

Un hecho que se resalta del timonel argentino es su pasado en el fútbol colombiano, pues fue clave para su formación como jugador y entrenador, que ahora lo llevan a uno de los clubes más importantes de Estados Unidos y de millones de seguidores en el mundo.

Se viene el debut de Hoyos con el conjunto de la Florida y el objetivo es ganar para escalar en la tabla de posiciones de la conferencia Este, pues bajo el mando del entrenador Javier Mascherano se quedó afuera de la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que fue un golpe muy duro para la institución.

El pasado de Guillermo Hoyos

El paso de Guillermo Hoyos por el fútbol colombiano incluyó etapas tanto como futbolista como entrenador, tanto en los años 90 como en el nuevo milenio, sin mucha relevancia y cuya trayectoria siempre fue de bajo perfil hasta ahora, cuando asumirá las riendas del Inter Miami de Lionel Messi.

El argentino jugó para Deportes Tolima entre 1992 y 1993 y luego para Unión Magdalena en 1994. Más adelante, en 2012, asumió brevemente la dirección técnica de Once Caldas, aunque sin lograr resultados destacados. Según Blu Radio, en ninguna de esas etapas estuvo vinculado a clubes considerados grandes en el país.

Guillermo Hoyos es recordado por ser jugador del fútbol colombiano en los años 90 y dirigir a Once Caldas en 2012 - crédito Colprensa

En ninguna de estas etapas Hoyos participó en equipos considerados históricamente grandes del fútbol colombiano, lo que refleja el carácter itinerante de su trayectoria y enriquece el perfil internacional del actual entrenador de Inter Miami.

De otro lado, el timonel ha recorrido toda clase de ligas en países de España, Grecia, Chipre, Bolivia, Argentina, México e incluso tuvo una experiencia previa en Estados Unidos, en el Jacksonville Armada, una escuadra de las divisiones inferiores en ese país.

Guillermo Hoyos dirigió a Once Caldas en el segundo semestre de 2012, saliendo del cargo por malos resultados - crédito Colprensa

Por otro lado, Hoyos ya sabe lo que es campeón, pues se quedó con el título del Torneo de Adecuación 2011 con Bolívar de La Paz, así como del Torneo Clausura 2017 al mando de la Universidad de Chile, además de una distinción al mejor técnico de ese país durante la temporada.

Perspectivas y retos en la MLS con Inter Miami

El club atraviesa una fase de transformación relevante tras la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que produjo un descenso de la tercera a la séptima posición en el ranking continental. Actualmente, ocupa la tercera posición de la Conferencia Este con 12 puntos en siete jornadas y apenas un punto de diferencia con Chicago Fire.

El equipo aún busca su primera victoria en el Nu Stadium, donde ha obtenido dos empates consecutivos. El calendario inmediato de la MLS ofrece desafíos clave: el próximo partido será el 18 de abril como visitante ante Colorado Rapids, seguido del encuentro del 22 de abril frente a Real Salt Lake, para culminar el mes en su estadio ante New England, con la expectativa de concretar un triunfo en casa.

Guillermo Hoyos espera salir campeón con el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, en Estados Unidos - crédito Inter Miami

En sus primeras declaraciones, Hoyos subrayó la proyección global del club y calificó como “extraordinaria” la reciente inauguración del escenario deportivo. El entrenador también señaló la ambición de Inter Miami por afirmarse como protagonista regional y reforzar su reconocimiento a nivel internacional.

La visión optimista de Hoyos y su experiencia alimentan la aspiración del club de consolidarse entre las entidades con mayor proyección en el fútbol mundial, impulsado por figuras como Lionel Messi y respaldado por una infraestructura en constante desarrollo.