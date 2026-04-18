Alerta por El Niño en Bogotá: Distrito refuerza sistema hídrico y prevención de incendios

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - Autoridades activan plan con monitoreo del agua, infraestructura clave y refuerzo para atender emergencias - crédito Colprensa

Bogotá activó un plan de preparación ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, previsto para los próximos meses. Las medidas buscan evitar impactos en el suministro de agua y reducir riesgos de incendios, según información obtenida por Semana.

Las autoridades reforzarán el monitoreo del sistema Chingaza y la infraestructura hídrica clave de la ciudad. También se evaluó la capacidad operativa de plantas y redes, según información obtenida.

El plan incluye equipos especializados y apoyo aéreo para enfrentar incendios forestales. La estrategia prioriza la coordinación institucional.

Las autoridades reforzarán el monitoreo del sistema Chingaza y la infraestructura hídrica clave de la ciudad - crédito Colprensa

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Preparación ante posible llegada de El Niño

El fenómeno de El Niño, caracterizado por el aumento de la temperatura en las aguas del océano Pacífico, genera alteraciones en los patrones climáticos que afectan directamente a Colombia.

Entre sus principales consecuencias se encuentran periodos prolongados de sequía, incremento de las temperaturas y reducción de las lluvias, factores que impactan el abastecimiento de agua y elevan el riesgo de incendios forestales.

Frente a este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Bogotá anunciaron un conjunto de acciones preventivas para anticipar los efectos del fenómeno, cuya posible llegada se proyecta hacia la segunda mitad del año, especialmente en septiembre.

- credito -Ovidio González/Presidencia

Durante un encuentro entre autoridades nacionales y distritales, en el que participó el IDEAM, se analizaron datos técnicos que permiten proyectar escenarios y definir estrategias de respuesta.

Las entidades coincidieron en la necesidad de actuar con anticipación para evitar situaciones críticas como las registradas en años anteriores.

Refuerzo del sistema hídrico

Uno de los ejes principales del plan es el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua, considerado estratégico para la ciudad.

Las autoridades anunciaron la activación de un monitoreo permanente del sistema Chingaza, que es fundamental para garantizar el suministro hídrico de Bogotá.

Sistema Chingaza - crédito Parques Nacional

También se revisó el estado de otros componentes del sistema, como el sistema norte, así como la capacidad operativa de las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc.

Estas evaluaciones buscan asegurar que la infraestructura funcione de manera óptima ante escenarios de alta demanda o disminución en los niveles de los embalses.

El objetivo es prevenir situaciones de desabastecimiento y garantizar la continuidad del servicio en la capital.

Las autoridades señalaron que, aunque la ciudad cuenta con mejores condiciones que en años anteriores, es necesario mantener la vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta.

Prevención de incendios forestales

Otro componente clave del plan es la prevención y atención de incendios forestales, que suelen incrementarse durante eventos de sequía asociados a El Niño.

Para enfrentar este riesgo, se anunció la incorporación de helicópteros tipo Fire Hawk y equipos especializados que permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Estos recursos buscan atender de manera más eficiente los incendios, especialmente en zonas de difícil acceso donde las condiciones climáticas pueden agravar la propagación del fuego.

La disponibilidad de este tipo de tecnología ha sido una necesidad histórica en el país, por lo que su incorporación representa un avance en la gestión del riesgo.

Coordinación institucional y prevención

Las autoridades destacaron que la articulación entre el Gobierno Nacional, el Distrito y las entidades técnicas será determinante para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

Bogotá y la Sabana tienen un papel estratégico dentro del país, por lo que la protección de sus recursos hídricos y su entorno ambiental es una prioridad.

El trabajo conjunto permitirá implementar medidas oportunas que reduzcan los impactos en la población y en los servicios esenciales.

El llamado de las autoridades es a mantener la preparación y evitar la complacencia, fortaleciendo las acciones preventivas que permitan afrontar de manera adecuada la posible llegada de El Niño en los próximos meses.