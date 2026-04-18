Concurso de Abelardo de la Espriella relacionado con el partido de la selección Colombia en Mundial 2026 genera debate sobre su legalidad

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, lanzó concurso para el debut de Colombia en el Mundial 2026 - crédito Colprensa

Desde hace casi un siglo, las elecciones presidenciales en Colombia se celebran el mismo año que la Copa Mundial de la FIFA. Los comicios se programan un mes antes del torneo, y muchos candidatos aprovechan el ambiente entre los aficionados para impulsar sus campañas.

Ese es el caso de Abelardo de la Espriella, que lanzó un concurso para el debut de la selección Colombia frente a Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México, para ganar más apoyos de cara a la primera vuelta el 31 de mayo de 2026, cuando espera ganar las votaciones para llegar a la Casa de Nariño.

La iniciativa ha generado un debate en redes sociales, porque algunos usuarios se preguntan si esta iniciativa constituye un delito electoral (corrupción al sufragante), a la vez que cuestionan la legalidad del concurso y sus alcances a propósito del fervor por el combinado nacional.

Así es el concurso

A través de un video, el candidato Abelardo de la Espriella anunció la iniciativa para premiar “a todos aquellos colombianos que están comprometidos en la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad. El primer premio del concurso es ir con el Tigre a México en vuelo privado, pasando todo el día conmigo, a ver el primer partido de la selección Colombia”.

“Segundo premio: el que gane el segundo lugar irá conmigo a mi cierre de campaña como invitado especial y estará conmigo en el camerino, compartiendo un momento histórico para nuestro país”, mencionó el abogado.

El concurso es dirigidos a militantes y personas que no hacen parte de la campaña del abogado, además de referir a nuevos miembros - crédito Defensores de la Patria

Con respecto al tercer premio, se trata de “un día completo de campaña con el Tigre. Desayuno, almuerzo y cena para que veas cómo se pelea por la democracia y cómo vamos a llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, a la patria milagro”.

La dinámica del concurso está dirigida a los militantes de la campaña “Defensores de la Patria” a través de un enlace de referidos, así como a quienes no están inscritos, quienes pueden participar enviando una propuesta para la denominada “Patria Milagro” o un mensaje emotivo. Para participar, es necesario contactar las redes sociales oficiales, proporcionar algunos datos y aceptar recibir información de la campaña.

Los caminos para participar

A través de la página web oficial de la campaña, el organizador del concurso explicó paso a paso la manera para conseguir los tres premios, pues se trata de dos formas dependiendo de si es simpatizante o no del candidato presidencial.

A las personas que no están inscritas en la campaña de Abelardo de la Espriella, deben concursar con una propuesta o un mensaje - crédito Defensores de la Patria

El primer segmento es para los que no están inscritos, quienes primero deben contactar a “Defensores de la Patria” en sus redes sociales, aceptar el envío de información, documentos e ingreso a canales de WhatsApp, suministrar sus datos personales y luego elegir una de dos opciones: una propuesta “para hacer de Colombia una Patria Milagro” o un mensaje emotivo “sobre cómo imagina La Patria Milagro”. Un grupo de tres jurados evaluará ambos mensajes, eligiendo el ganador de cada uno según una calificación especial.

Para quienes ya son seguidores de la campaña, la participación será a través de un enlace para referir al menos a tres personas, seguido de un comentario en la publicación oficial del concurso con la respuesta a la pregunta “¿Qué es para ti la Patria Milagro?”.

Se seleccionarán diez finalistas según la cantidad de “me gusta” recibidos, y el ganador se definirá por el número de referidos ya registrados.

Los militantes de la campaña de Abelardo de la Espriella deben referir a tres personas, mínimo, para participar en el concurso - crédito Defensores de la Patria

Cuestionamientos legales

Abogados como Juan Felipe Criollo e Iván Cancino, consultados por la revista Cambio, aseguraron que, por lo visto en la dinámica del concurso, no existe un indicio de que sea delito electoral por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, según la Ley 1864 de 2017, sobre ofrecer beneficios a ciudadanos para obtener apoyo a un candidato o partido político.

“Lo que reprocha la ley penal en el caso de la corrupción al sufragante es que se le dé dinero o una contraprestación a cambio del voto. Aquí esa mención es ausente y, por ende, faltarían requisitos para que la conducta fuera delictiva. Claro que influenciar al elector es absolutamente válido, de eso se trata precisamente la campaña: ese es uno de los fines que tiene una candidatura, incentivar, influenciar, inclusive sugerirles a las personas que voten por ese candidato”, afirmó Criollo.

Cancino mencionó que “es absolutamente legal, no tiene absolutamente nada de ilegal, no comete ninguna falta electoral, no comete ningún acto de constreñimiento ni corrupción, porque jamás está supeditado a un voto.El tipo penal es clarísimo, la ley electoral es clarísima, aquí no hay absolutamente nada irregular. Que a otros no se les ocurrió es otra cosa”.

Infobae Colombia contactó a la abogada Liz Rozo, quien también aseguró que no se está cometiendo ningún delito ni irregularidad con la iniciativa de la campaña de “Defensores de la Patria”, a menos que se convierta en algún tipo de estafa si no se cumple con los premios.

El organizador del concurso para premiar con un viaje al Mundial 2026 aclaró que existen condiciones con respecto al candidato y logística para el traslado y el partido de Colombia - crédito Defensores de la Patria

Sobre eso, las normas del concurso aclaran que “el disfrute de los premios”, en especial el viaje a Ciudad de México, está sujeto a temas como agenda de Abelardo de la Espriella, situación de seguridad y traslados, así como no se hace responsable por “cancelaciones, retrasos, reprogramaciones, sobrevendas, restricciones, incumplimientos o decisiones adoptadas por aerolíneas, operadores de transporte, hoteles, organizadores de eventos, autoridades, contratistas o cualquier tercero involucrado”.

Por su parte, el analista político Gabriel Cifuentes, en charla con este medio, cuestionó la trata de datos personales, sobre todo para las personas que no están inscritas en su lista de militantes, así como los gastos que son parte de la campaña y deben inscribirse, como lo indica la ley.

“La estrategia de ampliar su base digital aprovechando el mundial es clara, pero resulta cuestionable que lo haga a través de premios o incentivos. Creo que es una estrategia atípica que deberá ser revisada jurídicamente al momento del registro de gastos de campaña. Si bien no es claro que sea una conducta legalmente irregular, ofrecer cualquier tipo de dádivas a cambio de referenciar seguidores puede tener un impacto en la política de datos personales y, bien podría también ser cuestionable desde un punto de vista ético”, dijo.