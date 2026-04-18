Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Carlos Bacca anotó 34 goles en dos temporadas en AC Milan, entre 2015 y 2017 - crédito AFP

La historia del AC Milan es la de uno de los clubes que durante décadas marcó la pauta del fútbol europeo y mundial. La camiseta del Rossonero era respetada y temida en todo el mundo, y fue vestida por goleadores del calibre de Gunnar Nordahl, Gianni Rivera, Marco Van Basten, Jean Pierre Papin, Andriy Shevchenko, Philippo Inzaghi o Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, luego del escándalo del Calciopoli en 2006 y la decadencia que sufrió la Serie A de Italia, el Milan pasó por momentos de crisis en la década de 2010, enfrentando serias dificultades para volver a ser un equipo competitivo. En ese contexto llegó al club el colombiano Carlos Bacca, procedente del Sevilla multicampeón de la Europa League y con la expectativa de liderar al club en su meta de recuperar los tiempos de gloria.

Sin embargo, Bacca llegó a un Milan que se caracterizaba por su falta de dirección y las dudas alrededor de un proyecto deportivo que no parecía tan atractivo. Prueba de ello es que el Rossonero terminó séptimo y sexto durante los dos años que Bacca jugó para el equipo, antes de ser transferido al Villarreal de España.

Desde la salida de Bacca, el Milan no ha conseguido un delantero que supere la marca de 15 goles en una temporada de Serie A - crédito EFE

Pese a ello, Bacca se reportó con cifras goleadoras significativas. 20 goles en 43 partidos jugados en la temporada 2015/16 —19 anotaciones por Serie A que le ubicaron tercero en la lucha por el Capocannoniere, únicamente superado por Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala—, y 14 goles en 34 partidos disputados al año siguiente, le valieron el reconocimiento como el único delantero del Milan que logró superar la barrera de los 15 goles en Serie A en una temporada desde su salida.

Desde que Bacca dejó el club, Milan encontró problemas para consolidar un atacante fiable en el área chica. En los años posteriores los máximos artilleros fueron Patrick Cutrone (10 goles), Suso (7), Hakan Çalhanoğlu (9), Franck Kessié (13), Rafael Leao (11 y 15 goles), Oliver Giroud (15 goles), Cristian Pulisic (11), y nuevamente Leao en la actual temporada 2025/26 con 9 goles, a falta de 6 partidos por disputar.

Para superar la marca de Bacca, el portugués necesitaría marcar en todas las fechas restantes. Debido a la falta de regularidad institucional y las dificultades que encuentra Milan para competir en Europa (pese a lo cual están clasificados en tercera posición y asegurando un lugar en la próxima Champions League), su continuidad en el club se encuentra en duda.

La escasez de atacantes que alcancen cifras similares queda en evidenca con la búsqueda que realiza Milan para dar con un nuevo goleador para la campaña 26/27. Los candidatos que más suenan en los rumores incluyen a Robert Lewandowski, Moise Kean, Nico Jackson, Dušan Vlahović y Gabriel Jesus.

Carlos Bacca igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Carlos Bacca ya es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional - crédito Junior FC

Bacca todavía sigue jugando profesionalmente, ahora en las filas del Junior de Barranquilla que lo vio surgir y consolidarse como una de las mayores promesas del fútbol colombiano.

Tras superar una dura lesión en 2025, el atacante continúa sumando goles que lo posicionan como uno de los máximos goleadores colombianos de todos los tiempos, gracias a su anotación en el estadio Cincuentenario de Medellín el sábado 11 de abril ante Águilas Doradas.

Esta anotación le permitió a Bacca sumar un nuevo hito entre los goleadores históricos colombianos al anotar su gol número 346. Con esta cifra, igualó a Víctor Hugo Aristizábal, recordado delantero de Atlético Nacional y la selección Tricolor, en la tercera posición de dicho listado.

De este modo, ambos goleadores son superados en el listado por Dayro Moreno, que lidera con 382 goles, y Radamel Falcao García, que acumula 357.