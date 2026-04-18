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Es oficial: Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026 con ESPN en Colombia, conozca los detalles

A través de un comunicado, la cadena deportiva dio a conocer los pormenores del acuerdo, que diversifica las posibilidades de los televidentes para seguir los encuentros del campeonato

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ESPN confirmó oficialmente que transmitirá algunos de los partidos del Mundial 2026 en Disney + - crédito Midjourney
ESPN confirmó oficialmente que transmitirá algunos de los partidos del Mundial 2026 en Disney + - crédito Midjourney

A menos de 60 días para que de inicio la edición 23 de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se van develando poco a poco novedades de cara a la cita deportiva del año, la primera en su historia que contará con la presencia de 48 equipos.

A la par que los seleccionados van delineando su lista de convocados entre novedades por lesiones como la de Rodrygo en Brasil o Hugo Ekitike en Francia, también se van conociendo novedades relacionadas con la transmisión de los 104 partidos por señal abierta o plataformas de streaming.

En primera instancia, DirecTV aseguró la exclusividad para América Latina, por lo que serán el único canal con la posibilidad de transmitir todos los partidos para la región. Esto deja a los canales locales como Caracol Televisión, Canal RCN y Win Sports con un número limitado de partidos, centrándose principalmente en los que dispute la selección Colombia y los más relevantes de la fase final.

En las semanas previas a la confirmación oficial, comenzaron a circular rumores sobre la posible entrada de un nuevo actor en la disputa por los intereses de los aficionados al fútbol. Diversas fuentes en redes sociales apuntaron que Disney, a través de ESPN y la plataforma Disney+ Plan Premium, iban a encargarse de la transmisión de algunos partidos seleccionados del torneo para Colombia y otros países de Sudamérica.

Dichos rumores especificaban que Disney+ transmitiría en Colombia los partidos asignados a la televisión abierta, incluyendo todos los juegos de la selección, y que la cobertura estaría a cargo de reconocidos narradores y comentaristas de ESPN, como Mariano Closs, Diego Latorre y Sebastián Vignolo. También se mencionó la cifra de 35 a 40 partidos, dependiendo del país, y la posibilidad de sumar partidos asignados a Win Sports.

La información oficial llegó posteriormente a través de ESPN en la tarde del viernes 17 de abril, anunciando la adquisición de un paquete de derechos de transmisión para Disney+ Plan Premium en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela.

Según el comunicado de la empresa, la cobertura incluirá un total de 30 partidos: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Además, en cada país participante, ESPN en Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos de la selección nacional correspondiente.

Caracol y RCN emitirán 35 partidos, ESPN 30 a través de Disney+, y Win Sports 25 - crédito @torrestavosports/Instagram
Caracol y RCN emitirán 35 partidos, ESPN 30 a través de Disney+, y Win Sports 25 - crédito @torrestavosports/Instagram

“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, afirmó Bruno Zurlo, director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica.

La programación incluirá partidos en directo, resúmenes, contenido complementario y la presencia de los principales talentos del equipo periodístico de ESPN. La empresa confirmó también la producción de una cobertura multiplataforma, con programación especial y contenido exclusivo para acompañar cada etapa del torneo, reafirmando su apuesta por ofrecer una experiencia integral para los aficionados.

ESPN Colombia aseguró una de sus fichas para el cubrimiento del Mundial 2026

El comentarista habló sobre su salida de la emisora tras 14 años de hacer parte -crédito @CasaleSports / X
Antonio Casale anunció su salida de Caracol Radio para involucrarse de lleno en el cubrimiento del Mundial 2026 con ESPN - crédito @CasaleSports/X

Debido a la importancia de este cubrimiento, los rumores sobre la participación de ESPN en la transmisión del certamen no incluyó solo la cantidad de encuentros asignados, sino los periodistas involucrados.

Fue así que el portal Cápsulas, especializado en los recientes movimientos en los medios de comunicación, dio a conocer la salida de Antonio Casale de Caracol Radio y As Colombia (lugares a los que llegó poco después de su salida de RCN Radio en 2025), para comprometerse con ESPN de tiempo completo durante el cubrimiento del Mundial 2026.

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