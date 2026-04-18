“Este mecanismo tiene carácter subsidiario y excepcional”: movimiento de De La Espriella rechaza tutela sobre asistencia a debates

Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, se enfrenta a un candidato del partido de Gustavo Petro (Luisa González)

El movimiento Defensores de la Patria rechazó una tutela que pretende obligar a candidatos presidenciales a asistir a debates. Consideran que la acción no cumple requisitos constitucionales, según información obtenida por Blu Radio.

El equipo de Abelardo De La Espriella afirmó que el candidato ha mostrado disposición a debatir sin necesidad de imposiciones judiciales. También defendieron la autonomía de las campañas, según información obtenida.

El caso abre un debate sobre la obligatoriedad de los debates en procesos electorales. La discusión continúa en el escenario político.

El equipo de Abelardo De La Espriella afirmó que el candidato ha mostrado disposición a debatir sin necesidad de imposiciones judiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Movimiento rechaza tutela sobre debates

El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, se pronunció en contra de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que busca obligar a los aspirantes a participar en debates durante la campaña.

A través de un comunicado, la organización política calificó la acción judicial como improcedente y sin sustento jurídico, al considerar que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.

El pronunciamiento se dio en medio de la discusión sobre el papel de los debates en la contienda electoral y la forma en que estos deben desarrollarse dentro del ejercicio democrático.

El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, se pronunció en contra de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que busca obligar a los aspirantes a participar en debates durante la campaña| REUTERS/Luisa Gonzalez

El movimiento sostuvo que la tutela no puede convertirse en un mecanismo para imponer conductas a los candidatos, especialmente cuando existen otras formas de participación y comunicación con la ciudadanía.

Argumentos jurídicos expuestos

El equipo del candidato explicó que la acción de tutela tiene un carácter excepcional dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

“De acuerdo con el marco constitucional colombiano, este mecanismo tiene un carácter subsidiario y excepcional…”, indicó el movimiento, citado por Blu Radio.

También señalaron que este tipo de acciones solo procede cuando no existen otros mecanismos para proteger derechos fundamentales o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable.

Desde su perspectiva, ninguna de estas condiciones se cumple en el caso planteado por el ciudadano que interpuso la tutela.

Colprensa/Archivo

Además, argumentaron que la acción no procede contra particulares en este escenario, ya que el candidato no presta un servicio público ni existe una relación de subordinación frente al accionante.

Postura frente a los debates

El movimiento aseguró que Abelardo De La Espriella ha manifestado de manera reiterada su disposición a participar en debates durante la campaña presidencial.

Indicaron que esta posición ha sido expresada públicamente y también a través de su apoderado, el abogado Germán Calderón.

Según el comunicado, el candidato incluso ha invitado a otros aspirantes, especialmente a Iván Cepeda, a debatir sus propuestas ante la ciudadanía.

El equipo político considera que estos espacios son importantes para la democracia, pero insiste en que deben desarrollarse sin imposiciones judiciales.

Derecho a la información y autonomía

El movimiento también defendió que el derecho a la información de los ciudadanos ya está garantizado, al señalar que el programa de gobierno del candidato está disponible en distintos canales.

“El candidato ha divulgado de manera amplia su programa de gobierno…”, indicó el comunicado, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, destacaron que el aspirante ha participado en entrevistas, encuentros regionales y espacios abiertos al público, lo que permite conocer sus propuestas.

Finalmente, el movimiento señaló que las decisiones de tutela tienen efectos particulares y no pueden convertirse en reglas generales que limiten la autonomía de las campañas.

El pronunciamiento concluye que, aunque los debates son relevantes dentro de un sistema democrático, deben respetar la libertad política de los candidatos y las dinámicas propias del proceso electoral.