“Nos tienen esposados y sin comida”: colombianos denuncian retención en Ucrania tras intentar regresar

Cinco colombianos aseguran estar retenidos en la frontera ucraniana sin poder salir pese a querer abandonar el país - crédito Colprensa

Cinco colombianos denuncian estar retenidos en Ucrania tras intentar regresar al país luego de participar en la guerra. La situación fue reportada por familiares y afectados, según información obtenida por Blu Radio.

Los ciudadanos aseguran que permanecen sin comida, atención médica y bajo control del Ejército ucraniano. Afirman que no han podido salir por problemas con sus documentos, según información obtenida.

Familiares piden intervención urgente de autoridades colombianas y organismos internacionales. El caso genera preocupación por las condiciones en las que se encuentran.

Guerra Ucrania y Rusia | (oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

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Denuncian retención en la frontera

Cinco colombianos atraviesan una situación crítica en territorio ucraniano, donde aseguran estar retenidos sin posibilidad de salir del país tras haber tomado la decisión de abandonar su participación en el conflicto armado.

De acuerdo con los testimonios conocidos, los ciudadanos se encuentran en una zona fronteriza, en donde permanecen bajo control de autoridades militares sin claridad sobre su situación jurídica ni sobre el tiempo que deberán permanecer en ese lugar.

Uno de los afectados relató que llevan varios meses intentando salir del país sin éxito, lo que ha incrementado la incertidumbre y la angustia entre el grupo.

“Nosotros nos queremos ir, ya llevamos acá cuatro meses… nos tienen aquí esposados… como si fuéramos delincuentes”, afirmó uno de los colombianos, citado por Blu Radio.

Los ciudadanos se encuentran en una zona fronteriza, en donde permanecen bajo control de autoridades militares sin claridad sobre su situación jurídica ni sobre el tiempo que deberán permanecer en ese lugar | REUTERS/Valentyn Ogirenko

Según su versión, la situación se habría originado por la falta de sellos de salida en sus documentos, lo que les ha impedido abandonar el territorio ucraniano.

Los ciudadanos aseguran que se encuentran en instalaciones restringidas, sin poder movilizarse libremente y bajo condiciones que califican como precarias.

Condiciones precarias y denuncias de abandono

Los testimonios también describen un panorama complejo en términos de condiciones básicas de subsistencia.

Uno de los colombianos indicó que la falta de alimentos y agua es uno de los principales problemas que enfrentan actualmente, lo que ha deteriorado su estado físico y emocional.

“Ya no hay agua, nada… la nevera está vacía, solo hay unos pescados ya viejos”, relató uno de ellos, citado por ese medio de comunicación.

A esto se suma la ausencia de atención médica, lo que aumenta la preocupación por su bienestar, especialmente después de haber estado expuestos a situaciones de riesgo en medio del conflicto armado.

A esto se suma la ausencia de atención médica, lo que aumenta la preocupación por su bienestar, especialmente después de haber estado expuestos a situaciones de riesgo en medio del conflicto armado

Los afectados también denunciaron que no han recibido pagos por las labores realizadas y que no han obtenido respuestas claras por parte de quienes los reclutaron o dirigían.

Además, señalaron que los comandantes con los que tenían contacto dejaron de comunicarse, lo que ha profundizado la sensación de abandono y vulnerabilidad.

Uno de los relatos menciona que el grupo sobrevivió recientemente a un ataque con drones, lo que refleja el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos antes de intentar abandonar el país.

Llamado urgente de las familias

Frente a este panorama, los familiares de los colombianos han elevado un llamado urgente a las autoridades del país para que intervengan y faciliten el regreso de los ciudadanos.

La solicitud incluye acompañamiento diplomático y gestiones consulares que permitan esclarecer la situación y garantizar la protección de los afectados.

Los familiares también han pedido el apoyo de organismos internacionales que puedan mediar en el caso y contribuir a una solución humanitaria.

La situación ha generado preocupación por las condiciones en las que se encuentran los colombianos, quienes aseguran que su única intención es regresar al país tras haber vivido una experiencia marcada por el riesgo y la incertidumbre.

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan quienes deciden viajar a zonas de conflicto y posteriormente buscan retornar a sus lugares de origen, encontrándose con obstáculos legales, logísticos y humanitarios que dificultan su regreso.

Mientras se esperan respuestas oficiales, la incertidumbre continúa y las familias mantienen la esperanza de que se logren avances que permitan el retorno seguro de los colombianos en el menor tiempo posible.