Colombia

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos”: ofrecen hasta $150 millones por responsables en Antioquia

Autoridades buscan a los responsables del crimen ocurrido en zona rural de Támesis, donde fue asesinado un trabajador

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El gobernador Andrés Julián Rendón exigió explicaciones por presencia de cabecillas de estructuras armadas en evento oficial - crédito Prensa Gobernación de Antioquia
El gobernador Andrés Julián Rendón ofreció hasta $150 millones por información que permita capturar a los responsables de un homicidio en Támesis. - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofreció hasta $150 millones por información que permita capturar a los responsables de un homicidio en Támesis. El hecho ocurrió en medio del robo de vehículos en zona rural, según información obtenida por Semana.

Un trabajador identificado como Yamid Augusto Soto fue asesinado durante el ataque, en el que también fueron robadas dos volquetas y una motocicleta. Las autoridades activaron operativos para dar con los responsables, según información obtenida.

Las investigaciones avanzan mientras se analizan cámaras de seguridad y rastros de los vehículos robados. La recompensa busca acelerar resultados.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

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Ataque violento en zona rural de Támesis

Un hecho de violencia sacudió al municipio de Támesis, en Antioquia, luego de que un grupo de delincuentes perpetrara un homicidio en medio de un robo en una zona rural del territorio.

La víctima fue identificada como Yamid Augusto Soto, de 47 años, quien se encontraba en una finca donde operaban contratistas encargados de obras de pavimentación vial.

De acuerdo con la información disponible, los atacantes llegaron hasta el lugar y, durante su accionar, asesinaron al trabajador antes de huir con dos volquetas de servicio público y una motocicleta vinculada a las labores en el sector.

El caso generó alarma en la comunidad, debido a la violencia con la que se produjo el crimen y a la afectación directa a un proyecto de infraestructura que se adelantaba en la zona.

Homicidio - Colombia
Los atacantes llegaron hasta el lugar y, durante su accionar, asesinaron al trabajador antes de huir con dos volquetas de servicio público y una motocicleta vinculada a las labores en el sector.| crédito Colprensa

Las autoridades iniciaron de inmediato las indagaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la identidad de los responsables.

Recompensa para ubicar a los responsables

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $150 millones con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana.

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos… ofrecemos una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que nos permita dar con el paradero de los responsables”, afirmó el mandatario, citado por Semana.

El anuncio se dio como parte de las acciones urgentes adoptadas por el Gobierno departamental para dar respuesta al crimen y fortalecer la seguridad en la región.

Además, se confirmó que la Fuerza Pública desplegó sus capacidades operativas para adelantar la búsqueda de los implicados y recuperar los vehículos hurtados.

Seguimiento a los vehículos robados

El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, indicó que ya se están revisando registros de cámaras de seguridad para establecer la ruta que tomaron los delincuentes tras cometer el robo.

Según explicó, los sistemas de geolocalización de los vehículos fueron desconectados alrededor de las nueve de la noche, lo que dificultó su rastreo inmediato.

No obstante, imágenes captadas por cámaras permitieron evidenciar que las volquetas se desplazaban hacia la doble calzada cercana al lugar de los hechos.

“Tenemos un reporte de cámaras que mostraron que las volquetas iban en dirección a la doble calzada”, señaló el mandatario local, citado por ese medio de comunicación.

La cercanía del sector con vías 4G habría facilitado la huida de los responsables, lo que constituye un elemento clave dentro de la investigación.

Investigación en curso y líneas de análisis

Las autoridades también informaron que, hasta el momento, no existen denuncias previas por amenazas o extorsiones relacionadas con la empresa vinculada a los vehículos robados.

Este aspecto es relevante para determinar si el hecho fue planeado con antelación o si corresponde a una acción delictiva oportunista.

Las indagaciones continúan con la recopilación de pruebas, testimonios y material audiovisual que permita reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

El caso ha generado preocupación en el departamento, donde se insiste en la necesidad de fortalecer la seguridad en zonas rurales y garantizar condiciones para el desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita ubicar a los responsables y avanzar en la judicialización de este crimen.

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