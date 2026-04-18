Flamengo pierde a Jorge Carrascal por cuatro fechas tras expulsión: el colombiano también fue multado por reincidencia

Desde 2025, Jorge Carracal se convirtió en un jugador importante para Flamengo, al punto de ganar ese año la Copa Libertadores - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La inesperada sanción para Jorge Carrascal marcará la actualidad de Flamengo en las próximas semanas del Brasileirao. El mediocampista colombiano recibió este castigo tras ser expulsado por una fuerte entrada sobre Guga durante el clásico ante Fluminense, el domingo 12 de abril.

De esta manera, el Mengao afrontará las próximas jornadas sin su joya colombiana, en un momento complicado porque, a pesar del gran nivel en la Copa Libertadores, la situación es distinta a nivel local y se está quedando lejos del líder Palmeiras, que ha sido su más fuerte rival en los últimos años.

La suspensión a Carrascal

El jugador Jorge Carrascal fue suspendido con cuatro partidos en Brasil por reincidencia en expulsiones, tras ver la tarjeta roja directa ante Fluminense. El Tribunal Deportivo aplicó el artículo 254 del Código de Justicia Deportiva y amplió la sanción de dos a cuatro fechas. Esta decisión afecta tanto a la liga como a la Copa de Brasil y complica la alineación de Flamengo.

El incidente se produjo el domingo 12 de abril en el estadio Maracaná. Cuando quedaban pocos minutos para el final, el árbitro expulsó al volante colombiano por una falta cometida por detrás contra el defensor rival.

Jorge Carrascal no jugará con Flamengo durante los próximos cuatro partidos en Brasil - crédito Adriano Machado/REUTERS

No es la primera vez que Carrascal se ve envuelto en una expulsión importante. En la final de la Supercopa de Brasil frente a Corinthians, también fue sancionado, lo que llevó al Tribunal Deportivo a endurecer la actual pena, tomando en cuenta su historial reciente.

La defensa del jugador intentó reducir la sanción, pero la apelación fue rechazada debido a la reincidencia.

Partidos que se perderá Carrascal por la sanción

El castigo de cuatro partidos deja fuera de las canchas a Carrascal en compromisos clave de liga y Copa de Brasil. No estará disponible para el duelo ante Bahía en el Brasileirao, ni para el encuentro frente a Vitória por la copa nacional. Además, se perderá los partidos ligueros contra Atlético MG y Vasco da Gama.

Flamengo es tercero del Brasileirao con 20 puntos, a seis del líder Palmeiras y no tendrá a Jorge Carrascal para recortar ventaja - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La ausencia de un futbolista clave en el mediocampo puede influir en la estrategia del entrenador y en el rendimiento del equipo, que atraviesa una fase exigente del calendario. Flamengo, acostumbrado a estos retos, deberá ajustar su plantel para cubrir la baja del colombiano.

Multa económica y disciplina en Flamengo

La sanción no es solo deportiva. El club decidió imponerle a Carrascal una multa económica equivalente a un mes de salario, cumpliendo con su política disciplinaria interna.

Se trata de la segunda penalización de este tipo para el colombiano, quien ya había sido multado tras dejar al equipo con diez jugadores en la final de la Supercopa de Brasil, que terminó en derrota ante Corinthians. Esta práctica es estándar en el equipo tras expulsiones consideradas graves.

Flamengo también sancionó a Jorge Carrascal por sus expulsiones reiteradas en la temporada - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La reacción institucional de Flamengo demuestra la poca tolerancia a la reincidencia en faltas graves, sancionando tanto en el campo como en lo económico. La política del club busca desalentar este tipo de conductas y mantener el orden en el vestuario.

Reacciones tras la expulsión de Carrascal

Las repercusiones fueron inmediatas. Prensa y aficionados han resaltado que Carrascal solo jugó 20 minutos antes de su expulsión en el clásico frente a Fluminense. El descontento entre los seguidores y la crítica brasileña es evidente, preocupados por el comportamiento del mediocampista y su aporte al equipo.

El entrenador Leonardo Jardim, al ser consultado, consideró que la acción del colombiano fue precipitada y que el error estuvo en la ejecución. Según declaraciones recogidas por AS Colombia, el timonel explicó que expulsiones como esta suelen surgir de decisiones imprudentes bajo presión y que, aunque la jugada fue desafortunada, la intensidad del momento superó la intención del futbolista.