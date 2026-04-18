“Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico”: alerta por estafa con falsas multas en Bogotá

Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a ciudadanos. Los delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales - Crédito Andina

Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a ciudadanos. Los delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales, según información obtenida por Semana.

Los mensajes incluyen enlaces fraudulentos que buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad pidió no ingresar a estos sitios, según información obtenida.

Las autoridades recomiendan verificar siempre en canales oficiales antes de realizar cualquier pago. La modalidad ha generado preocupación en la ciudad.

Los mensajes incluyen enlaces fraudulentos que buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad pidió no ingresar a estos sitios - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

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Nueva modalidad de estafa en la ciudad

Las autoridades de Bogotá dieron a conocer una nueva modalidad de fraude que utiliza supuestas multas de tránsito como mecanismo para engañar a los ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió la alerta a través de sus canales oficiales, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delito.

Según la información disponible, varios ciudadanos han recibido mensajes de texto que aparentan ser comunicaciones oficiales de entidades como la Policía de Tránsito.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió la alerta a través de sus canales oficiales, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delito- crédito Latina

Uno de los mensajes identificados señala: “Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico. Liquide ahora con 50% de descuento y evite el embargo de sus bienes”, citado por Semana.

Este tipo de mensajes busca generar urgencia y temor en las personas, con el fin de que actúen rápidamente sin verificar la autenticidad de la información.

Cómo operan los delincuentes

La modalidad utilizada corresponde a un tipo de ciberdelito conocido como smishing, en el que los delincuentes emplean mensajes de texto para engañar a las víctimas.

Los mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas web falsas diseñadas para simular plataformas oficiales.

Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser inducidos a entregar información sensible como números de cuentas, datos de tarjetas bancarias y otros datos personales.

Esta información puede ser utilizada posteriormente para cometer robos, fraudes financieros o incluso suplantación de identidad.

Las autoridades advirtieron que muchas de estas páginas están diseñadas con apariencia legítima, lo que aumenta el riesgo de que las personas caigan en la trampa.

Señales para identificar el fraude

La Secretaría de Seguridad recomendó prestar atención a ciertos elementos que permiten identificar este tipo de estafas.

Entre ellos, destacan los mensajes que incluyen términos como “cobro jurídico” o “embargo”, utilizados para generar pánico en los usuarios.

También alertaron sobre mensajes con un alto sentido de urgencia, que invitan a realizar pagos inmediatos o a hacer clic en enlaces sin verificar la información.

Otra señal de alerta son los supuestos descuentos o beneficios para evitar sanciones, los cuales suelen ser utilizados como gancho para engañar a las víctimas.

Asimismo, las autoridades recordaron que las entidades oficiales no notifican embargos ni procesos de cobro por medio de mensajes de texto.

Recomendaciones de las autoridades

Frente a este panorama, las autoridades insistieron en la importancia de verificar siempre la información a través de canales oficiales antes de realizar cualquier pago.

En el caso de Bogotá, los ciudadanos pueden consultar el estado de sus multas directamente en los portales oficiales de las entidades correspondientes.

También se recomendó evitar ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información personal o financiera a través de páginas cuya autenticidad no esté confirmada.

El llamado es a mantener la precaución y a reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes, con el fin de evitar que esta modalidad continúe afectando a más ciudadanos.