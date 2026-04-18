Colombia

“Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico”: alerta por estafa con falsas multas en Bogotá

Autoridades advierten sobre mensajes fraudulentos que buscan robar datos bancarios mediante enlaces engañosos

Guardar
mano con celular
Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a ciudadanos. Los delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales - Crédito Andina

Autoridades en Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de fraude que utiliza falsas multas de tránsito para engañar a ciudadanos. Los delincuentes envían mensajes que simulan ser oficiales, según información obtenida por Semana.

Los mensajes incluyen enlaces fraudulentos que buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad pidió no ingresar a estos sitios, según información obtenida.

Las autoridades recomiendan verificar siempre en canales oficiales antes de realizar cualquier pago. La modalidad ha generado preocupación en la ciudad.

Mano con celular y mensajes de texto spam
Los mensajes incluyen enlaces fraudulentos que buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad pidió no ingresar a estos sitios - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Nueva modalidad de estafa en la ciudad

Las autoridades de Bogotá dieron a conocer una nueva modalidad de fraude que utiliza supuestas multas de tránsito como mecanismo para engañar a los ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió la alerta a través de sus canales oficiales, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delito.

Según la información disponible, varios ciudadanos han recibido mensajes de texto que aparentan ser comunicaciones oficiales de entidades como la Policía de Tránsito.

Globos
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia emitió la alerta a través de sus canales oficiales, con el objetivo de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de delito- crédito Latina

Uno de los mensajes identificados señala: “Su sanción vial ha pasado a instancia de cobro jurídico. Liquide ahora con 50% de descuento y evite el embargo de sus bienes”, citado por Semana.

Este tipo de mensajes busca generar urgencia y temor en las personas, con el fin de que actúen rápidamente sin verificar la autenticidad de la información.

Cómo operan los delincuentes

La modalidad utilizada corresponde a un tipo de ciberdelito conocido como smishing, en el que los delincuentes emplean mensajes de texto para engañar a las víctimas.

Los mensajes incluyen enlaces que dirigen a páginas web falsas diseñadas para simular plataformas oficiales.

Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser inducidos a entregar información sensible como números de cuentas, datos de tarjetas bancarias y otros datos personales.

Esta información puede ser utilizada posteriormente para cometer robos, fraudes financieros o incluso suplantación de identidad.

Las autoridades advirtieron que muchas de estas páginas están diseñadas con apariencia legítima, lo que aumenta el riesgo de que las personas caigan en la trampa.

Señales para identificar el fraude

La Secretaría de Seguridad recomendó prestar atención a ciertos elementos que permiten identificar este tipo de estafas.

Entre ellos, destacan los mensajes que incluyen términos como “cobro jurídico” o “embargo”, utilizados para generar pánico en los usuarios.

También alertaron sobre mensajes con un alto sentido de urgencia, que invitan a realizar pagos inmediatos o a hacer clic en enlaces sin verificar la información.

Otra señal de alerta son los supuestos descuentos o beneficios para evitar sanciones, los cuales suelen ser utilizados como gancho para engañar a las víctimas.

Asimismo, las autoridades recordaron que las entidades oficiales no notifican embargos ni procesos de cobro por medio de mensajes de texto.

Recomendaciones de las autoridades

Frente a este panorama, las autoridades insistieron en la importancia de verificar siempre la información a través de canales oficiales antes de realizar cualquier pago.

En el caso de Bogotá, los ciudadanos pueden consultar el estado de sus multas directamente en los portales oficiales de las entidades correspondientes.

También se recomendó evitar ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información personal o financiera a través de páginas cuya autenticidad no esté confirmada.

El llamado es a mantener la precaución y a reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes, con el fin de evitar que esta modalidad continúe afectando a más ciudadanos.

Temas Relacionados

BogotáEstafaMultas falsasTránsitoColombia-noticias

Más Noticias

Topes del 4x1000 en Nequi: cómo evitar pagos de más y usar bien su dinero en 2026

En Nequi, marcar la cuenta como exenta y cambiar el tipo de depósito permite ampliar el tope mensual

Topes del 4x1000 en Nequi: cómo evitar pagos de más y usar bien su dinero en 2026

“Aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado”: alerta por minas antipersonal en Colombia

Persisten zonas en riesgo pese a avances en desminado, mientras disminuye la cooperación internacional

“Aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado”: alerta por minas antipersonal en Colombia

“Este mecanismo tiene carácter subsidiario y excepcional”: movimiento de De La Espriella rechaza tutela sobre asistencia a debates

El equipo del candidato asegura que no se puede obligar por vía judicial a asistir a debates presidenciales

“Este mecanismo tiene carácter subsidiario y excepcional”: movimiento de De La Espriella rechaza tutela sobre asistencia a debates

“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”: anuncio de Petro desata críticas de exministro

La propuesta del presidente sobre su modelo de salud generó reacciones en redes y cuestionamientos de exfuncionarios

“Zipaquirá, primer consultorio con droguería estatal”: anuncio de Petro desata críticas de exministro

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos”: ofrecen hasta $150 millones por responsables en Antioquia

Autoridades buscan a los responsables del crimen ocurrido en zona rural de Támesis, donde fue asesinado un trabajador

“Se presentó un homicidio y robo de tres vehículos”: ofrecen hasta $150 millones por responsables en Antioquia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa junto a familiares y amigos: ya circulan las primeras imágenes del evento

Enrique Bunbury regresa con nuevo álbum y recuerda a Aterciopelados: “Nos unen muchos años de cariño y de encuentros aquí y allá”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Deportes

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Carlos Bacca mantiene una marca de goleo con el AC Milan, a nueve años de su partida: estos son los números

Guillermo Hoyos, nuevo técnico del Inter Miami de Lionel Messi, tiene pasado en la Liga BetPlay: fue jugador y técnico

Concurso de Abelardo de la Espriella relacionado con el partido de la selección Colombia en Mundial 2026 genera debate sobre su legalidad

Flamengo pierde a Jorge Carrascal por cuatro fechas tras expulsión: el colombiano también fue multado por reincidencia

Es oficial: Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026 con ESPN en Colombia, conozca los detalles