Crisis en salud trasciende Medellín: Proantioquia respalda emergencia hospitalaria y pide acción urgente

Proantioquia respaldó la declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín y advirtió que la situación evidencia una crisis estructural del sistema de salud en Colombia| EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Proantioquia respaldó la declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín y advirtió que la situación evidencia una crisis estructural del sistema de salud en Colombia. El pronunciamiento se dio tras el colapso de la red hospitalaria en la ciudad, según información obtenida por Blu Radio.

La organización señaló que la alta ocupación en hospitales y la suspensión de servicios reflejan fallas profundas en el funcionamiento del sistema. Además, hizo un llamado urgente a todos los actores para coordinar acciones que permitan superar la crisis, según información obtenida.

El gremio insistió en que el problema ya no es local, sino un reflejo de dificultades nacionales que afectan el acceso a la atención médica. La situación pone en riesgo a millones de usuarios del sistema.

El gremio insistió en que el problema ya no es local, sino un reflejo de dificultades nacionales que afectan el acceso a la atención médica | EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

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Colapso hospitalario y presión sobre el sistema

Proantioquia calificó como crítica la situación que atraviesa Medellín, al señalar que la ocupación hospitalaria supera ampliamente la capacidad instalada.

Según el gremio, los niveles de ocupación se encuentran entre el 150 % y el 250 %, lo que ha desbordado la infraestructura de salud y ha generado dificultades para atender a los pacientes, especialmente en casos de urgencia.

Este panorama se agrava por la suspensión de servicios en centros de alta complejidad, una consecuencia directa de los retrasos en los pagos a clínicas y hospitales.

La falta de flujo de recursos ha impactado la operación de las instituciones prestadoras de salud, limitando su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda.

Este panorama se agrava por la suspensión de servicios en centros de alta complejidad, una consecuencia directa de los retrasos en los pagos a clínicas y hospitales - crédito iStock

Respaldo a la emergencia y llamado a medidas urgentes

Frente a este escenario, la agremiación respaldó la decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de declarar la emergencia hospitalaria.

Consideró que la magnitud del problema requiere la adopción de medidas extraordinarias para evitar un deterioro aún mayor en la atención de los usuarios.

El gremio enfatizó que la prioridad debe centrarse en garantizar la continuidad de los servicios y proteger la vida de los pacientes.

Además, destacó que la crisis actual no puede analizarse únicamente desde cifras financieras, sino desde su impacto directo en la población.

“Hoy, más que de cifras, estamos hablando de personas…”, señaló la organización, citado por Blu Radio.

Un problema nacional que exige coordinación

Proantioquia advirtió que lo que ocurre en Medellín es un reflejo de problemas estructurales del sistema de salud en todo el país.

En ese sentido, hizo un llamado a la articulación entre Gobierno, entidades prestadoras, aseguradores y demás actores del sector para enfrentar la situación.

La organización subrayó que es necesario actuar con responsabilidad, rigor y sentido de urgencia para restablecer la atención y recuperar la confianza en el sistema.

Asimismo, alertó sobre el impacto que la crisis puede tener en cerca de siete millones de antioqueños que dependen del funcionamiento adecuado de los servicios de salud.

El pronunciamiento concluye que, sin acciones coordinadas y oportunas, el sistema podría enfrentar un deterioro aún mayor, afectando de manera directa la atención de los pacientes y la estabilidad del sector salud en Colombia.