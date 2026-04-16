Refugio mexicano que recibiría hipopótamos de Colombia ha sido investigado por tráfico ilegal de especies

La eutanasia de 80 hipopótamos en Colombia ha generado un debate nacional sobre la protección animal y los riesgos para otras especies - crédito EFE

Luego de más de 30 años desde que Pablo Escobar ingresó a cuatro hipopótamos africanos de manera ilegal a Colombia, esta especie se ha convertido en un problema en el Magdalena Medio, en donde habría más de 200 de estos animales.

Además de ser la especie que más provoca muertes humanas al año, los hipopótamos generan otras consecuencias en el ecosistema colombiano, lo que incluye poner en riesgo de extinción a los bocachicos, los manatíes y las nutrias.

Es por ello que el Gobierno colombiano tomó la decisión de comenzar un proceso que consiste en matar a 80 hipopótamos; con los restantes se buscará que sean ubicados en otras naciones y, a la par, se llevarán a cabo intervenciones de esterilización para controlar la población de este animal.

Esto ha comenzado una polémica en la que defensores de animales han rechazado la decisión del Ministerio de Ambiente, siendo el mexicano Ernesto Zazueta una de las figuras que más se ha pronunciado al respecto.

La ministra negó que Colombia haya evitado la translocación de la especie en otras naciones - crédito Reuters/Colprensa

Cabe recordar que Zazueta es el representante de varios refugios de animales que se han ofrecido a recibir algunos de los hipopótamos y, en diálogo con El Colombiano, afirmó que los Gobiernos de Colombia y México han impedido que esto se registre.

“Sí, desde hace dos años o tres años tratamos de rescatar los hipopótamos que están en Doradal. Sabemos que los gobiernos de todas las partes son iguales: si no tienen los reflectores, no te permiten hacer las cosas. Ofrecimos trasladar unos al santuario de México y otros a la India, un santuario al que he donado muchos animales. Conseguimos los recursos para que al gobierno colombiano no le costara nada el traslado. Pero hubo un contubernio entre ambos gobiernos, entre los ministerios de ambiente, y el asunto se tornó feo. No perdemos la esperanza de ayudar a los hipopótamos”, declaró Zazueta.

Al respecto, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, reconoció que hay acercamientos para enviar algunos hipopótamos al exterior, pero esto no ha sido concretado porque no están las garantías para que los refugios puedan recibir a los animales, puesto que se trata de individuos nacidos en Colombia que podrían tener enfermedades diferentes a los de los nativos de África.

En medio de la polémica, también se ha recordado que Azcarm, refugio del que es vocero Zazueta, ha estado involucrado en investigaciones por presunto tráfico ilegal de especies.

Los permisos mencionados en la investigación son similares a los que han evitado el traslado de hipopótamos desde Colombia hasta México - crédito Azcarm

¿Qué se sabe de las investigaciones?

Las investigaciones son directamente contra María de los Ángeles Palma Irizarry, exfuncionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en México, y están centradas en presuntas conductas irregulares vinculadas al tráfico ilegal de especies.

En este caso, Palma Irizarry ocupó la dirección general de Vida Silvestre en Semarnat hasta 2022, cuando renunció y pasó a dirigir la unidad de Bienestar Animal del santuario Ostok Sanctuary, en Sinaloa, propiedad de Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).

Una investigación de la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública detectó que al menos 13 funcionarios, incluida Palma Irizarry, habrían incurrido en prácticas que podrían considerarse tráfico ilegal de especies. Entre las irregularidades detectadas figuran autorizaciones falsas para la captura y comercialización de especies protegidas, como pepino de mar, rana pinta, borrego cimarrón, tampicirán y aves acuáticas.

La investigación busca aclarar si se registraron anomalías en los procesos de ingreso de animales a México - crédito Ministerio de Ambiente

Los expedientes señalan que estas prácticas se realizaron de manera sistemática dentro de la Dirección General de Vida Silvestre. La investigación adquiere relevancia en el contexto del interés de Ostok Sanctuary en trasladar al menos 10 hipopótamos del Magdalena Medio, en Colombia, a México.

El traslado requeriría movilizar más de 5.000 millones de pesos y superar trámites internacionales. El vínculo de Palma Irizarry con ambas instituciones ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos y la legalidad de las autorizaciones para movilizar fauna silvestre entre países.

El caso, expuesto por el medio Contralínea, sugiere que la red de permisos irregulares no se limita a una sola especie, sino que involucra un patrón de anomalías administrativas y legales en la gestión de vida silvestre en México. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados y el alcance de las prácticas irregulares dentro de la Semarnat y su posible relación con el santuario Ostok.