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Abogado de Álvaro Uribe le exigió a Hollman Morris que rectifique afirmación sobre el asesinato de Jesús María Valle: “Viles, bajas y canallas mentiras”

El periodista y gerente de Rtvc reveló declaraciones de un testigo del asesinato y advirtió que la Fiscalía tendría los elementos necesarios para llamar a indagatoria al expresidente

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El gerente de Rtvc, Hollman Morris, cuestionó a la Fiscalía por no avanzar en un posible llamadao a indagatoria a Álvaro Uribe por el asesinato de Jesús María Valle - crédito Europa Press y Cristian Bayona/Colprensa
El gerente de Rtvc, Hollman Morris, cuestionó a la Fiscalía por no avanzar en un posible llamadao a indagatoria a Álvaro Uribe por el asesinato de Jesús María Valle - crédito Europa Press y Cristian Bayona/Colprensa

El abogado Jaime Granados, que actúa como defensor principal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado a través del cual exige la rectificación inmediata del periodista Hollman Morris, gerente de Rtvc, por información que publicó en su cuenta de X el 15 de abril de 2025. Las presuntas “difamaciones” que expuso fueron replicadas por el sistema de medios públicos, por lo que también pidió al informativo que rectifique.

La publicación en cuestión está relacionada con una investigación surtida por la Fiscalía General de la Nación sobre las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango (Antioquia), y el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús Maria Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998; la víctima había denunciado los hechos acaecidos en El Aro y La Granja, advirtiendo la presunta participación de paramilitares.

Morris entrevistó en Rtvc a Carlos Fernando Jaramillo, testigo clave del asesinato de Jesús María Valle. En el diálogo que sostuvieron, la fuente afirmó que el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue la persona que disparó contra el defensor de derechos humanos.

Hollman Morris reveló testimonio de testigo clave del asesinato de Jesús María Valle - crédito @HOLLMANMORRIS/X
Hollman Morris reveló testimonio de testigo clave del asesinato de Jesús María Valle - crédito @HOLLMANMORRIS/X

El coronel Plazas Acevedo mano derecha del general Rito Alejo del Rio que a su vez era mano derecha de (Álvaro) Uribe en Antioquia cuando este era gobernador de Antioquia y los paramilitares hacían y desasían en ese departamento bajo la cobertura de las CONVIVIR”, indicó Morris en su cuenta de X, refiriéndose a la entrevista con Jaramillo.

Por su parte, al abogado Miguel Ángel del Río indicó al informativo que el ente acusador tiene los elementos suficientes para llamar a indagatoria al exmandatario por el asesinato del defensor de derechos humanos.

Defesa de Álvaro Uribe explicó el caso

En el comunicado, el abogado del expresidente Uribe explicó que el proceso penal mencionado por Morris es un “viacrucis judicial” que está en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, anteriormente, la investigación estaba siendo adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Jesús María Valle
El defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998; la víctima había denunciado los hechos acaecidos en El Aro y La Granja, advirtiendo la presunta participación de paramilitares - crédito Grupo Interdisciplinario para los Derechos Humanos

“La actuación de la que hemos sido parte era de naturaleza pública y fue en esa instancia, hace más de 17 años donde se conocieron estas informaciones que hoy el testigo modula y señor Morris recicla y tergiversa con un evidente sesgo malintencionado”, detalló.

Granados aseguró que el testigo clave Carlos Fernando Jaramillo ha rendido declaraciones desde el inicio de la investigación y sus aportes reposan en el expediente judicial desde entonces. Además, dio su testimonio bajo la gravedad de juramento y participó en diligencias de reconocimiento fotográfico, con el fin de identificar a las personas que asesinaron a Jesús María Valle.

No obstante, en esos procesos de identificación, el testigo señaló a personas “totalmente distintas” como presuntas responsables del crimen. Adicionalmente, al parecer, en ningún momento de la investigación expuso la información que reveló años después a Rtvc.

El abogado Jaime Granados Peña, actuando como defensor de Álvaro Uribe, exigió una rectificación por parte de Hollman Morris y Rtvc - crédito @JGranadosPena/X
El abogado Jaime Granados Peña, actuando como defensor de Álvaro Uribe, exigió una rectificación por parte de Hollman Morris y Rtvc - crédito @JGranadosPena/X

Por eso, el abogado concluye que sus nuevas declaraciones tendrían fines electorales. “Jamás hizo la más mínima mención a la historia que hoy se pretende construir, esta sí, con miras al favorecimiento del candidato que representa los afectos del señor Morris”, aseveró.

Según el profesional en Derecho, no tiene sentido que Jaramillo entregue información novedosa y “contradictoria” a los medios 28 años después del asesinato del defensor de derechos humanos. Considera que su testimonio responde a un interés por manipular la verdad procesal en plena época electoral, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026).

En consecuencia, aseguró que los derechos del expresidente Álvaro Uribe a la defensa, el buen nombre y la honra fueron vulnerados por Morris y Rtvc. “No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que las viles, bajas y canallas mentiras del señor Hollman Morris puedan seguir siendo utilizadas impunemente para enlodar a un expresidente de la República”, afirmó.

Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La defensa de Álvaro Uribe aseguró que la información revelada por Hollman Morris tendría fines electorales - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Añadió: “No solamente lo desmentimos de manera tajante ahora, sino que además lo conminamos públicamente para que rectifique sus injuriosas afirmaciones. De no hacerlo, se expone a un nuevo llamado para responder ante la justicia; una justicia que, en su caso, sí que ha sido tardía, pero que finalmente tendrá que llegar”.

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