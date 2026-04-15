Colombia

Petro culpó al uribismo del incremento del impuesto predial que tiene inconformes a miles de colombianos: “Hundieron el proyecto que propusimos en 2023”

El primer mandatario aseguró que los mismos congresistas trataron, según su opinión, de impedir que la comida llegara a los hogares colombianos y usaron a los campesinos con engaños

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Gustavo Petro entregó un balance de su Gobierno en medio de la instalación del Congreso de la República- crédito Presidencia
Gustavo Petro recordó cuando en el Congreso hundieron una propuesta que supuestamente ayudaría a los campesions con el predial - crédito Presidencia

El aumento abrupto en el impuesto predial, asociado a la actualización catastral masiva promovida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), originó en diversas regiones de Colombia un clima de protesta, con impacto tanto en áreas rurales como urbanas.

Las organizaciones campesinas, gremios agropecuarios y veedurías ciudadanas que lideran estas movilizaciones buscan que el Gobierno derogue la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, norma que dictó incrementos en el predial calificados como insostenibles por amplios sectores sociales.

La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial en Bogotá en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
La Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, norma que dictó incrementos en el predial calificados como insostenibles por amplios sectores sociales - crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa estatal, parte central del catastro multipropósito, está generando consecuencias económicas directas y abriendo interrogantes sobre la viabilidad fiscal de miles de familias y productores.

La magnitud de los ajustes queda evidenciada por los reportes de las comunidades del occidente de Boyacá, donde, según los manifestantes, los incrementos en el impuesto predial oscilan entre 4.000% y 9.000% respecto a los valores anteriores. Este salto en la base gravable fue señalado como inviable y detonó el paro nacional, que articula intereses rurales y urbanos afectados por la misma política de actualización catastral.

La respuesta de Petro a las críticas por alza en el avalúo catastral

Petro culpó al uribismo del incremento del impuesto predial que tiene inconformes a miles de colombianos - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Petro culpó al uribismo del incremento del impuesto predial que tiene inconformes a miles de colombianos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro atribuyó el incremento del impuesto predial al panorama que dejó el uribismo. En su defensa, señaló que bajo su Gobierno se impulsó un proyecto de ley que buscaba que los campesinos fuesen exentos de la reforma catastral.

“Cuando en el año 2023 presentamos el proyecto de ley de la reforma catastral para garantizar que no se afectará a campesinos y gente pobre, abriendo las opciones de la exoneración y tablas más justas que podrían aprobar los consejos, la oposición uribista saboteó el proyecto y lo hundió (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El primer mandatario aseguró que los mismos congresistas trataron de impedir que la comida llegara a los hogares colombianos y usaron a los campesinos con engaños - crédito @petrogustavo/X
El primer mandatario aseguró que los mismos congresistas trataron de impedir que la comida llegara a los hogares colombianos y usaron a los campesinos con engaños - crédito @petrogustavo/X

Dicho esto, el jefe de Estado calificó de irónico que los miembros de oposición responsables de tumbar la propuesta se quejen por los efectos del nuevo avalúo catastral.

“Los congresistas interesados en que no se sepan quienes son los dueños de los predios y de los grandes terratenientes que no quieren pagar impuestos por sus haciendas improductivas, se unieron para hundir el proyecto. Ahora los mismos que hundieron el proyecto de ley del gobierno nacional trataron de impedir que la comida llegara a los hogares colombianos y usaron a los campesinos engañando (sic)”, expuso.

Sobre las críticas de los alcaldes al Ejecutivo, Petro afirmó que cuentan con el apoyo del Igac para que, junto a los concejos, dicten tasas justas que no afecten el bolsillo de los habitantes.

“El Instituto Agustín Codazzi asesorá alcaldes y comunidades para que sus concejos pongan las tasas del predial con justicia, las más altas a los más ricos, buscando recursos para educación, salud agua potable y vías campesinas, y exonerar o bajar tasas a los pequeños propietarios rurales y urbanos (sic)”.

Y agregó: “Es en el municipio donde se conoce mejor la situación diferenciada de los propietarios y la desigualdad social municipal que debe corregirse en parte con el impuesto predial. Municipios pobres rodeados de grandes plantaciones y grandes haciendas improductivas, son diferentes a municipios rodeados de minifundios (sic)”.

En su extenso mensaje, el presidente colombiano señaló que es necesario que varias haciendas en el territorio vuelvan a ser productivas con el fin de reducir impuestos.

“Sinla hacienda improductivas se graba más con impuesto predial, está se hará mas productiva. Está es la gran oportunidad de salir de la pobreza (sic)”, propuso Petro.

En ese sentido, sostuvo que “los concejos municipales en diálogos con las comunidades deben ser capaces de ajustar las tasas en la búsqueda de solucionar problemas sociales sustanciales de la población municipal y al mismo tiempo no producir injusticia ni desplazamientos de la tierra y de la propiedad a los más pobres”.

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