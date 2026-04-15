Colombia

Claudia López reveló lo que haría en un eventual gobierno suyo si no tiene mayorías en el Congreso: “Igual que en Bogotá”

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial señaló que, de ser elegida como la próxima mandataria de los colombianos, evitará caer en conflictos con la rama legislativa, cuestionando las polémicas que tuvo el gobierno de Gustavo Petro

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La exalcaldesa de Bogotá resaltó que, de ser elegida, presentará seis iniciativas al Congreso - crédito Lina Gasca/Colprensa
La exalcaldesa de Bogotá resaltó que, de ser elegida, presentará seis iniciativas al Congreso - crédito Lina Gasca/Colprensa

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata a la Presidencia, hizo un análisis sobre lo que depararía su Gobierno, en caso de ganar las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

En entrevista con Infobae Colombia, la aspirante presidencial recalcó su disposición de respetar la independencia de poderes en el país, al recordar que durante el mandato del presidente Gustavo Petro, se presentaron momentos de tensión entre el Ejecutivo y varias ramas del poder público.

Uno de los entes que el actual mandatario de los colombianos tuvo grandes diferencias fue el Congreso de la República, a quien los acuso de, según el mandatario, frenar las reformas sociales impulsadas por su administración.

Al respecto, la exfuncionaria enfatizó que su manejo con el ente legislativo será similar al que efectuó con el Concejo de Bogotá durante su periodo en la Alcaldía Distrital (2020-2023), recalcando su compromiso de respetar las decisiones sean a favor o en contra de su proyecto.

Yo no tuve mayorías en el Concejo en Bogotá y nunca utilicé clientelismo y corrupción. Hice una liberación democrática y transparente. Algunas cosas fueron aprobadas, otras no, y no por eso ni desconocí al Concejo ni mucho menos me fui a comprar. Eso es parte de nuestro carácter para gobernar”, expresó Claudia López a este medio de comunicación.

Así mismo, la candidata presidencial cuestionó las posturas ejercidas por Petro durante su gestión.

Si se puede llegar a acuerdos con argumentos sobre las necesidades de reformas, maravilloso. Si no, pues habrá que intentarlo transparentemente las veces que sea necesario (...) Yo logré llegar a muchos acuerdos con el Concejo de Bogotá, algunos no, y fui respetuosa de la institución. No salí a decir que había que cerrar el concejo, ni a demonizar esa institución. La función de ellos es votar libremente y hacer control político al gobierno y eso haré con el Congreso”, precisó.

Además, rememoró su trayectoria política, al considerar que, en sus palabras, su profesión puede cambiar constantemente.

En una democracia uno puede ser gobierno o puede ser oposición, y ambas funciones son muy importantes. Yo fui senadora de oposición y fui alcaldesa en ejercicio del gobierno. Ambas muy útiles, ambas muy necesarias para la democracia. Y no tiene por qué pervertirse ni la una ni la otra″, explicó.

También, destacó la llegada de varios sectores políticos al Congreso colombiano.

"Este es el Congreso con mejor representación de la diversidad colombiana que hemos tenido en nuestra historia. Nunca los sectores más excluidos de izquierda, progresistas, independientes, habían representado el 45 por ciento de las curules del Congreso. En el 2014, cuando fui senadora, no éramos sino el 13 por ciento”.

Frente a los proyectos a radicar por su administración, Claudia López sostuvo que inicialmente presentarán seis iniciativas que considera fundamentales para el desarrollo del país.

El tema de seguridad y justicia, implican reformas en el Congreso muy importantes, así como crear una fiscalía antimafia y anticorrupción, y crear el tribunal de aforados en vez de la comisión de total impunidad que tiene el presidente de la República”, aseguró López, en referencia a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.

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