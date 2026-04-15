Gustavo Petro respondió críticas de Paloma Valencia al ajuste del catastro multipropósito: “Usted ayudó a hundir el proyecto”

Presidente Gustavo Petro se pronuncia en X en medio del debate nacional por el catastro multipropósito y las críticas a los avalúos catastrales - créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia en medio del debate nacional por los avalúos catastrales y la implementación del catastro multipropósito, que ha generado controversia política y jurídica en Colombia.

La discusión se da tras la actualización de valores catastrales en distintas regiones del país y la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, norma que regula la actualización masiva de los avalúos.

La respuesta de Petro: defensa del catastro y críticas a la oposición

A través de su cuenta en X, el presidente Petro defendió la política de catastro multipropósito y cuestionó el papel de la congresista en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo.

“No señora, usted ayudó a hundir el proyecto del gobierno del año 2023 que garantizaba el uso del catastro multipropósito con justicia social”, escribió el mandatario, al señalar que la oposición habría bloqueado ajustes más amplios al sistema catastral.

Petro también afirmó que el propósito del Gobierno es avanzar hacia un modelo de justicia tributaria, en el que la actualización del valor de la tierra permita una distribución más equitativa de la carga fiscal. En su mensaje, insistió en que el rezago histórico del catastro ha beneficiado a grandes propietarios de tierra y predios urbanos en distintas zonas del país.

Presidente Gustavo Petro responde en X a las críticas sobre el catastro multipropósito y defiende la actualización de los avalúos catastrales en el país - crédito Gustavo Petro/X

El presidente agregó que, según su visión, el debate sobre el catastro ha estado influenciado por intereses de grandes propietarios: “Creo que los grandes hacendados que eran congresistas debieron declararse impedidos”, señaló.

Asimismo, cuestionó la idea de privatización del catastro, asegurando que esta propuesta ya había sido impulsada en gobiernos anteriores y que, a su juicio, sería contraria a los objetivos de justicia social en la gestión del suelo.

La demanada de Paloma Valencia y las acusaciones de “cheque en blanco”

Por su parte, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia anunció una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que sustenta la actualización masiva de los avalúos catastrales.

Valencia aseguró que dicho artículo se ha convertido en un “cheque en blanco” para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) incremente los avalúos, lo que, según ella, está derivando en incrementos “exorbitantes” del impuesto predial.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X

La congresista afirmó que desde 2023 había advertido sobre los riesgos de la norma y señaló que, pese a la oposición de su bancada en el Congreso, el Gobierno logró aprobar el artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

En su documento radicado ante la Corte Constitucional, Valencia solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 49, argumentando que vulnera principios de la Constitución Política relacionados con el debido proceso, la propiedad y la equidad tributaria.

El debate jurídico: el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo

El artículo demandado establece que el IGAC debe adoptar metodologías de actualización masiva de avalúos catastrales rezagados, con el objetivo de ponerlos en línea con los valores reales de mercado, bajo principios de progresividad y fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales.

Según la demanda, esta facultad estaría generando aumentos desproporcionados en el valor de los predios, sin suficientes límites o mecanismos de control sobre el impacto en el impuesto predial.

La acción judicial también menciona que el ajuste podría afectar la seguridad jurídica de los propietarios y generar cargas fiscales excesivas en determinados sectores.

Paloma Valencia - crédito suministrada

Mientras el Ejecutivo defiende el catastro multipropósito como una herramienta para modernizar el sistema tributario y reducir desigualdades, la oposición advierte sobre posibles efectos negativos en la economía de hogares y propietarios.

La Corte Constitucional será la encargada de definir el futuro del artículo 49, en medio de un debate que ya trasciende lo técnico y se ha convertido en uno de los principales ejes de confrontación política entre el Gobierno y la oposición, especialmente en el marco de la precandidatura presidencial de Paloma Valencia.