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Myke Towers es el artista sorpresa de La Solar 2026: así queda conformado el cartel definitivo

La organización del emblemático festival anunció oficialmente que vuelve a su histórica sede de Parque Norte y suma al puertorriqueño a su alineación

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La Solar 2026 confirma a Myke Towers como artista sorpresa para su próxima edición en el Parque Norte de Medellín - crédito cortesía Breakfast Live
La Solar 2026 confirma a Myke Towers como artista sorpresa para su próxima edición en el Parque Norte de Medellín - crédito cortesía Breakfast Live

La organización del festival La Solar 2026 ha confirmado la incorporación de Myke Towers como artista sorpresa para la edición de este año, prevista para el 2 de mayo en el Parque Norte de Medellín.

Esta decisión, comunicada por la promotora Breakfast Live, posiciona al festival en el foco regional de la industria musical a menos de un mes de su desarrollo, al sumar a uno de los nombres más demandados del movimiento urbano global a un cartel ya consolidado.

De igual modo, a través de un comunicado, la organización destacó el compromiso por reforzar la propuesta artística tras realizar recientes ajustes logísticos que devolvieron el evento a su sede original. Por ese motivo, y pese a anunciarse inicialmente la realización del evento en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, el mismo se llevará a cabao en su lugar habitual, el Parque Norte, luego de semanas de especulaciones que anticipaban un posible cambio de escenario.

De igual modo, Breakfast Live remarcó que no habrá cambios en la alineación previamente anunciada, ni en la experiencia diseñada para esta edición.

Myke Towers, el “as bajo la manga” de La Solar 2026

Myke Towers actuará en Colombia por primera vez desde 2024, sumando atractivo al cartel internacional del festival - crédito cortesía Breakfast Live
Myke Towers actuará en Colombia por primera vez desde 2024, sumando atractivo al cartel internacional del festival - crédito cortesía Breakfast Live

El puertorriqueño, por estos días en boca del género urbano a nivel internacional tras la publicación de su larga duración Island Boyz (2025) y el éxito de sencillos como Soleao, LaLa, Degenere o Caramelo; llega a cerrar con broche de oro la lista de confirmaciones para un evento que celebra no solo al género urbano, sino a una serie de artistas que en su mayoría son de impacto global, o son aspirantes a llegar a ese status. Cabe recordar que esta es la primera presentación del artista en el país desde 2024, cuando brindó un concierto en solitario, en el Movistar Arena de Bogotá.

El festival que promete a los asistentes una experiencia multisensorial de la mano con una oferta gastronómica de primer nivel, cuenta con una alineación de calibre internacional encabezada por figuras como Crudo Means Raw, referente del hip hop alternativo colombiano y reciente invitado al último álbum de Blessd; J Álvarez y Danny Ocean, dos nombres clásicos del reguetón; Mora y Álvaro Díaz como parte de la generación más reciente del urbano, y el productor y DJ francés DJ Snake, reconocido por éxitos globales como Turn Down for What, Lean On y Taki Taki, que promete encender la rumba en esta edición. En su caso particular, también viene de protagonizar una de las colaboraciones más destacadas del año con Tonto, tema firmado junto a J Balvin y Ryan Castro.

La cartelera de La Solar 2026 destaca figuras clave del género urbano, la electrónica y el hip hop alternativo - crédito cortesía Breakfast Live
La cartelera de La Solar 2026 destaca figuras clave del género urbano, la electrónica y el hip hop alternativo - crédito cortesía Breakfast Live

La lista de artistas se completa con Hamilton (reconocido como uno de los artistas a seguir por Billboard y la Rolling Stone en Latinoamérica durante 2026), Yandel con su espectáculo sinfónico, Nanpa Básico, Kris R, Porter Robinson (DJ Set), Sofi Tukker, Orishas, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Caleb Calloway, Elena Rose, Eddy Herrera, Gabito Ballesteros, Kybba, Argüello, Aria Vega (una de las figuras en ascenso de la música colombiana en el último año gracias al éxito cosechado con Ay Mama o Chévere), Elkno, El Zar, DFZM, Maisak y Ana del Castillo. Esta selección refleja el cruce de estilos y generaciones, con propuestas que van del urbano y pop latino hasta la electrónica y el hip hop alternativo.

Según información del festival, la boletería disponible se encuentra en sus últimas etapas de venta, con miles de asistentes anticipando la jornada como una de las más relevantes del calendario de conciertos en Colombia.

Cabe recordar que La Solar habilitó algunas presentaciones de la jornada para realizarse también para menores de edad, que pueden asistir al evento en la localidad familiar. Los organizadores confirmaron que las presentaciones de Álvaro Díaz, J Álvarez, Mora, Yandel Sinfónico, Argüello, DFZM y Hamilton, tendrán esta disponibilidad.

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