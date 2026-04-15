Luis Gilberto Murillo lanzó sablazo a los candidatos presidenciales que no debaten: “Renuncien a sus curules”

Luis Gilberto Murillo aseguró que los congresistas y candidatos presidenciales deben invitar a los demás aspirantes de debatir al Congreso - crédito suministrado a Infobae Colombia

En la Cumbre de Gobernadores “Las Regiones Proponen”, llevada a cabo el 15 de abril de 2026 en la Universidad de La Sabana, el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo envió un mensaje directo a los aspirantes a la Presidencia Paloma Valencia e Iván Cepeda Castro, criticando su ausencia en debates.

En su intervención afirmó que quienes son congresistas y al mismo tiempo buscan ocupar el cargo más importante del país, gozan de un privilegio con el que no cuentan otros aspirantes. A su juicio, este es el caso de Valencia y Cepeda.

“Hago un llamado a los candidatos y candidatas que no quieren participar en debates, porque algunos también lo hacen desde el privilegio. Son senadores o senadoras, y desde el privilegio del Congreso debaten”, precisó.

En ese sentido, indicó que la solución a su ausencia en los espacios de discusión de cara a la Presidencia tiene dos alternativas: salir del Legislativo o permitir que los demás candidatos hagan sus debates en el Congreso.

“Hay dos salidas: que renuncien a sus curules y vengan a debatir con nosotros en las calles, o nos inviten al Senado a debatir también, porque de eso se trata la democracia, de confrontar tesis”, detalló.

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