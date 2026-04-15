Colombia

CNE anunció nueva estrategia para acreditar testigos electorales y vigilar las campañas presidenciales: “Vamos a ir a todas las sedes”

La iniciativa fue anunciada por el presidente del organismo, magistrado Cristian Quiroz, que explicó los componentes del plan orientado a fortalecer la organización del proceso en todo el país

Guardar
La iniciativa contempla la implementación de una plataforma digital para la postulación y acreditación de testigos, auditores y observadores electorales por parte de las campañas presidenciales - crédito X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó en Bogotá un plan integral con herramientas tecnológicas, control financiero y participación masiva de actores electorales para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La estrategia fue socializada en Corferias y contempla la acreditación de testigos, auditores y observadores en todo el territorio nacional.

El anuncio fue liderado por el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, que explicó que el objetivo central es fortalecer los mecanismos de control y seguimiento durante el proceso electoral. Según la entidad, la iniciativa busca garantizar la cobertura total de las mesas de votación mediante la participación ciudadana y el uso de plataformas digitales.

Durante la presentación, el organismo señaló que el despliegue incluirá herramientas de verificación, seguimiento en tiempo real y control de la información electoral, además de un componente de capacitación dirigido a las campañas presidenciales.

Plataforma para acreditación de actores electorales

El organismo proyecta la acreditación de más de 1,7 millones de testigos electorales, con el objetivo de cubrir la totalidad de las más de 123.000 mesas de votación habilitadas en el país - crédito Fundación Pares
El organismo proyecta la acreditación de más de 1,7 millones de testigos electorales, con el objetivo de cubrir la totalidad de las más de 123.000 mesas de votación habilitadas en el país - crédito Fundación Pares

El CNE informó que se pondrá en marcha una Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, mediante la cual las 13 campañas presidenciales podrán registrar testigos, auditores y observadores.

El magistrado Quiroz indicó el alcance de esta medida al afirmar: “Necesitamos ojos vigilantes que garanticen que cada voto de cada ciudadano esté en la urna donde lo depositó”.

La entidad proyecta la acreditación de más de 1,7 millones de testigos electorales, con el fin de cubrir las más de 123.000 mesas habilitadas en el país. Este esquema incluye también la asignación de acompañamiento institucional a las campañas.

En ese sentido, Quiroz agregó: “Vamos a acompañarlos en ese proceso. Acabamos de nombrar un padrino por cada uno de los, de las campañas presidenciales para que la acompañen en este proceso de acreditación, postulación y capacitación de testigos electorales y auditores de sistemas. Entender que la democracia se fortalece como un equipo y nosotros somos el árbitro de ese equipo. La gran organización electoral, junto con la Registraduría, trabajando de la mano para que las próximas elecciones sean lo más transparente y libres posibles”.

Tecnología, escrutinios y simulacro electoral

Se presentó la aplicación Comitium como herramienta tecnológica para validar credenciales, entre otras funciones - crédito Luisa González/REUTERS
Se presentó la aplicación Comitium como herramienta tecnológica para validar credenciales, entre otras funciones - crédito Luisa González/REUTERS

El CNE también presentó la aplicación Comitium, una herramienta tecnológica que permitirá validar credenciales, registrar incidencias en tiempo real y hacer seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. La entidad aclaró que esta aplicación no reemplaza el sistema oficial de preconteo ni la transmisión de resultados, funciones que continúan bajo responsabilidad de la Registraduría.

En paralelo, el organismo informó que los escrutinios nacionales siguen en curso, con 216 mesas impugnadas que deberán resolverse antes de avanzar en la consolidación de resultados. También se revisan recursos de apelación en departamentos como Chocó y Cundinamarca. Según el CNE, el software de escrutinio ha operado de manera adecuada y los datos corresponden a lo reportado por las comisiones escrutadoras.

Finalmente, se anunció la realización de un simulacro público el 20 de abril en la sede del CNE, con participación de campañas, medios de comunicación y órganos de control. En este ejercicio se evaluarán las funcionalidades de la plataforma y la capacidad operativa del sistema electoral en el país.

Financiación de campañas y control de recursos

El organismo reiteró que el cumplimiento de los reportes financieros es obligatorio y que la transparencia en el manejo de recursos es un componente central del proceso electoral - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El organismo reiteró que el cumplimiento de los reportes financieros es obligatorio y que la transparencia en el manejo de recursos es un componente central del proceso electoral - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En materia de financiación, el CNE reiteró que todas las campañas deberán reportar ingresos y gastos a través de la plataforma Cuentas Claras. El organismo precisó que el cumplimiento de estos reportes es obligatorio para garantizar trazabilidad de los recursos utilizados durante la contienda electoral.

De acuerdo con la información oficial, el plazo para la entrega de informes consolidados de campañas legislativas y consultas vence el 8 de mayo, mientras que las campañas presidenciales deberán presentar sus reportes dentro de los dos meses posteriores a la jornada electoral. En este punto, Quiroz enfatizó: “La transparencia no es opcional”.

Temas Relacionados

CNEElecciones presidencialesCampañas presidencialesFinanciación de campañasColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

“Viva Barranquilla”, la reacción en El Chiringuito al gol de Luis Díaz contra Real Madrid que es tendencia en redes sociales

Cristóbal Soria protagonizó una celebración que ha llamado la atención de los internautas tras la clasificación del Bayern Múnich a las semifinales de la Champions

“Viva Barranquilla”, la reacción en El Chiringuito al gol de Luis Díaz contra Real Madrid que es tendencia en redes sociales

Crueldad en la vía pública: perro fue lanzado de un vehículo en movimiento y el conductor le pasó por encima

La circulación masiva de las imágenes a través de las redes sociales impulsó a que las organizaciones y ciudadanos solicitaran la aplicación estricta de sanciones en contra de los responsables del atroz hecho

Crueldad en la vía pública: perro fue lanzado de un vehículo en movimiento y el conductor le pasó por encima

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

El actor de ‘La reina del flow’ Andrés Sandoval reveló por qué terminó durimiendo en la calle del Cartucho en Bogotá: “Utilicé un vidrio y empecé a cortarme”

Supuesto video de Luisa Castro en Brasil desata rumores de que le fue infiel a Westcol: esta sería la identidad del otro hombre

Tatiana Franko fue criticada por “promover” terapias de conversión para personas Lgbt+ en su podcast ‘Vos Podés’: “Es irresponsable y cómplice”

Deportes

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Linda Caicedo dejó atrás el festejo por el triunfo de la selección Colombia femenina y ya piensa en Argentina

Luis Javier Suárez no pudo concretar la sorpresa con el Sporting y se despide de la Champions League