América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre América de Cali y Alianza Atlético de Perú, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 9:00 p. m., con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.
No se pierda las alineaciones, la previa, y todas las incidencias del juego en el siguiente enlace.
Así llega Alianza Atlético
El Vendaval viene de dar la sorpresa en la primera fecha de la Copa Sudamericana, luego de empatar con Tigre de Argentina como local. El cuadro dirigido por Federico Urciuoli actualmente marcha en el puesto 12 en la Liga 1 de Perú, y aspira a sumar de a tres ante el cuadro Escarlata.
Así llega el América de Cali
El cuadro dirigido por David González afronta el encuentro luego de un empate 1-1 en su estreno ante Macará de Ecuador.
En rueda de prensa, David González anticipó que la baja de Mateo Castillo por lesión será suplida con la titularidad de Luis Miguel Mina. “Ha mostrado muy buenas cosas cuando le ha tocado entrar y nos permite tener situaciones similares. Con él podemos explotar su velocidad”, declaró.
González también adelantó lo que se viene trabajando en las prácticas. “Hemos hecho énfasis en ataques aéreos, en llegadas con pases rasos y esperamos tener efectividad; muchas veces la falta de efectividad no es falta de trabajo”, apuntó, dejando en claro que desde el cuadro Escarlata están “obligados a ganar”.