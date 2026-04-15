América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

América de Cali recibe al Alianza Atlético por la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 - crédito montaje Infobae Perú

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre América de Cali y Alianza Atlético de Perú, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 9:00 p. m., con arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

No se pierda las alineaciones, la previa, y todas las incidencias del juego en el siguiente enlace.