Colombia

Revelan millonarias cifras que habrían pagado aspirantes a especialidades médicas de la Universidad de Antioquia que incurrieron en fraude

Desde la Facultad de Medicina de la institución antioqueña confirmaron 40 casos de intento de fraude por parte de médicos profesionales. Pagaron sumas superiores a los 100 millones de pesos, en algunos casos

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Fernando Patiño Grajales es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde aspirantes a especialidades médicas incurrieron en intento de fraude - crédito Universidad de Antioquia
Fernando Patiño Grajales es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde aspirantes a especialidades médicas incurrieron en intento de fraude - crédito Universidad de Antioquia

El 10 de abril de 2026 docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia detectaron que al menos 40 aspirantes incurrieron en un intento de fraude tecnológico durante la realización del examen de admisión a las especializaciones médico-quirúrgicas.

Voceros oficiales de la institución académica confirmaron que los involucrados fueron sorprendidos con dispositivos electrónicos, entre ellos gafas inteligentes y auriculares diminutos, con los que buscaban acceder a información externa mientras respondían la prueba.

Afirmaron que las irregularidades fueron “evidentes”, de manera que los monitores de los exámenes detectaron “el uso de dispositivos tecnológicos y mecanismos no autorizados, tales como auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares, gafas inteligentes, entre otros”.

Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X
Estos fueron algunos de los intercomunicadores hallados en los participantes involucrados - crédito Universidad de Antioquia y @solsilvanazb/X

“También se identificó el «modus operandi» de algunas de estas estructuras: lo hicieron a través de un código de vestuario, con comandos de uso de brasier, camisetas o chaquetas —por mencionar algunos—“, se leyó en el comunicado oficial.

Mientras la investigación sigue su curso, el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Patiño Grajales, se pronunció y explicó en entrevista con El Colombiano, en medio de varios detalles, que los aspirantes pagaron entre 50 y 160 millones de pesos para acceder a estos equipos y a un esquema de soporte externo.

Los dispositivos incautados por el personal encargado de la vigilancia permitían tomar fotografías de las preguntas y comunicarse en tiempo real con personas fuera del recinto.

Los docentes encargados de vigilar el desarrollo de los exámenes, especialmente en esta universidad, recibieron capacitaciones más exhaustivas para percibir cualquier irregularidad con más facilidad. En 2025 también hubo intentos de fraude a través de la filtración parcial de imágenes de exámenes, y las autoridades de la institución académica emprendieron indagaciones.

Fraude en la Universidad de Antioquia, para especialidades médicas en 2025 - crédito @LauraLegarda2/X
Fraude en la Universidad de Antioquia, para especialidades médicas en 2025 - crédito @LauraLegarda2/X

Así ocurrieron los hechos

Para el examen del 10 de abril, cerca de 3700 médicos colombianos y extranjeros acudieron a las ocho sedes de la universidad para presentar su examen. Según la versión oficial conocida por el medio antioqueño, la detección comenzó cuando uno de los docentes se percató de comportamientos inusuales en una de las sedes.

“Empezaron a notar que algunos de los presentes usaban mucha ropa que cubriera su cuerpo o lucían nerviosos. Es decir, movían mucho los pies, parecían intranquilos, se tocaban mucho, miraban para los lados. Otro aspecto que los delató fue que el tiempo de la prueba está diseñado para que, si usted sabe las respuestas, conteste una pregunta cada dos minutos, en promedio. Entonces, cuando los monitores veían que alguien llevaba un tiempo prudencial sin contestar nada, es porque algo pasaba”, relató el jefe de la Facultad de Medicina.

La primera intervención se realizó cuando una estudiante fue sorprendida con un auricular Bluetooth conectado a un dispositivo oculto y, según parece, intentaba susurrar.

El decano contó que los ahora investigados “empezaban a hablar porque el dispositivo les permitía comunicarse con el exterior y, al no recibir respuestas, se ponían más nerviosos todavía, porque no estaban recibiendo los datos que supuestamente les prometieron mientras el tiempo avanzaba. Todo eso los delató porque al final son médicos, no son criminales y no están preparados muchas veces para este tipo de situaciones”.

Tras el aviso a las demás sedes, los monitores comenzaron a reportar más casos que derivaron en el hallazgo de 40 aspirantes implicados. El decano confirmó que, tras ser confrontados, la mayoría de los estudiantes entregó los equipos y abandonó voluntariamente la prueba.

Más de 40 médicos aspirantes a especialidades en la Universidad de Antioquia fueron sorprendidos usando dispositivos tecnológicos para cometer fraude durante el examen de admisión - crédito @solsilvanazb/X
Más de 40 médicos aspirantes a especialidades en la Universidad de Antioquia fueron sorprendidos usando dispositivos tecnológicos para cometer fraude durante el examen de admisión - crédito @solsilvanazb/X

La magnitud del caso superó la de años previos, cuando solo se habían detectado intentos aislados. “Esto generó un gran shock, porque no esperábamos esta magnitud de intentos de fraude”, dijo el jefe docente.

Tras el episodio, Patiño aseguró que las autoridades universitarias tomaron cartas en el asunto para reforzar las ya exigentes medidas de seguridad. Para la versión del examen de 2026, se diseñaron versiones diferentes de la prueba, para obstaculizar el intercambio de respuestas entre los aspirantes. Tal situación habría sido clave para que ninguno de los 40 implicados lograra concretar el fraude, ya que no obtuvieron las respuestas esperadas desde el exterior.

En la Universidad de Antioquia mantienen abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas y el alcance de la red que facilitó los dispositivos.

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