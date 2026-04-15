Revelan el cartel de los más buscados en Sincelejo: así es la ofensiva del Bloque de Búsqueda contra el Clan del Golfo y Los Norteños

La Alcaldía de Sincelejo presentó el cartel de los 35 delincuentes más buscados, como parte de una ofensiva contra el crimen organizado en la ciudad - crédito Alcaldía de Sincelejo

La Alcaldía de Sincelejo activó una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado al divulgar el cartel de los 35 delincuentes más buscados, señalados como los mayores dinamizadores de la violencia en la ciudad.

Con el respaldo de la Policía Nacional y la Armada de Colombia, esta estrategia se da en la operación del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una unidad élite creada para desarticular las estructuras criminales que afectan a la capital de Sucre.

El alcalde Yahir Acuña lideró la presentación de la iniciativa, declarando el fin de la impunidad para los cabecillas de las organizaciones como el Clan del Golfo y Los Norteños.

De acuerdo con el reporte oficial, los 35 señalados figuran en un nuevo volante de siluetas divulgado recientemente. Este grupo fue identificado como el núcleo de los delitos de mayor impacto en la ciudad, entre ellos homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Estrategia interinstitucional y despliegue del Bloque de Búsqueda

El Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen integra a la Policía Nacional y la Armada de Colombia en la lucha para desarticular estructuras criminales en Sincelejo - crédito Policía de Sincelejo

La Administración municipal informó que el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen funciona a través de operativos de inteligencia y reacción inmediata, focalizando su acción en los barrios y corredores rurales donde las bandas ejercen mayor presión. El objetivo de esta fuerza es cortar las cadenas de mando e impedir que los cabecillas continúen dirigiendo actividades ilícitas desde la clandestinidad o a través de terceros.

El mandatario local explicó que la articulación con la Policía Nacional y la Armada de Colombia permitió consolidar un modelo de seguridad referente dentro y fuera del país. “Hoy damos un paso más en nuestra lucha frontal contra el crimen organizado. Gracias a la articulación entre la fuerza pública y toda la institucionalidad, hemos logrado resultados históricos”, afirmó Acuña durante el evento de lanzamiento.

Perfil de los grupos criminales: Clan del Golfo y Los Norteños

De acuerdo con la información oficial y el análisis de las autoridades, los principales actores del conflicto en Sincelejo son el Clan del Golfo —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— y la banda de Los Norteños. Estas organizaciones se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas y la extorsión, lo que derivó en episodios de violencia focalizada.

Los 35 incluidos en el cartel están señalados como responsables de homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes, según reportes oficiales - crédito Policía de Sincelejo

En 2023, la confrontación se agudizó cuando Los Norteños se rehusaron a pagar “impuestos” criminales al Clan del Golfo. Las bandas reclutan jóvenes para vigilancia y venta de estupefacientes, amenazan a líderes sociales y comerciantes, y controlan corredores hacia el Golfo de Morrosquillo y el norte de Córdoba para el movimiento de drogas.

El alcalde Acuña describió a estas estructuras como “carteles de la droga” que buscan disputarse rentas ilícitas mediante la urbanización del conflicto. El despliegue del bloque élite apunta tanto a la captura como a la judicialización inmediata de los señalados, con la finalidad de impedir que grupos ilegales permeen el control del territorio.

Judicialización e impacto en la seguridad ciudadana

La administración local subrayó que el principal objetivo de la estrategia es la pronta judicialización de los 35 individuos incluidos en el cartel, que están vinculados a delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. La iniciativa busca fortalecer la presencia estatal en los sectores más afectados y avanzar en la desarticulación de estructuras criminales.

El alcalde Yahir Acuña lideró la estrategia que apunta al fin de la impunidad para cabecillas de bandas como el Clan del Golfo y Los Norteños - crédito Alcaldía de Sincelejo

El alcalde Yahir Acuña hizo énfasis en la importancia de la denuncia ciudadana: “El éxito de este modelo de seguridad depende de la unión entre la comunidad y las autoridades”, remarcó durante la intervención.

La administración municipal instó a los habitantes de Sincelejo a utilizar las líneas de denuncia habilitadas para facilitar la identificación y ubicación de los sujetos incluidos en el cartel de los más buscados.

El gobierno local reiteró que la unión entre la comunidad y la fuerza pública es clave para garantizar el control territorial y la reducción de las conductas delictivas. La Alcaldía de Sincelejo destacó que, con el lanzamiento del cartel y el despliegue del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la ciudad avanza en la desarticulación de redes criminales que afectan su desarrollo económico y la convivencia ciudadana.