Balacera en el suroccidente de Bogotá dejó un conductor muerto: esto se sabe

El barrio Boitá, en Kennedy, Bogotá, fue escenario de un tiroteo que dejó un muerto y aumentó la preocupación por la violencia local - crédito @PasaenBogota / X

En la tarde del miércoles 15 de abril, un nuevo tiroteo sacudió el barrio Boitá, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, dejando como saldo una víctima fatal. Según la información divulgada en redes sociales, individuos a bordo de una motocicleta atacaron a tiros al conductor de un vehículo, que falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá fue confirmada por videos que circulan en plataformas digitales, en los que se observa a uniformados desarrollando labores de criminalística y el levantamiento del cuerpo en la zona de los hechos.

Algunos testigos aseguraron que los autores del ataque lograron escapar, mientras que otros sostienen que habrían sido capturados por las autoridades. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el paradero de los agresores ni sobre los posibles móviles detrás del ataque.

La Policía mantiene acordonada la escena y se encuentra recolectando elementos probatorios. El hecho generó preocupación en la comunidad de Kennedy, una de las localidades con mayores índices de violencia en la capital colombiana. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte detallado sobre lo ocurrido.

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