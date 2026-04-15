Colombia

Joven bogotana denunció que delincuentes intentaron robarle su cabello a plena luz del día: “Déjame decirte que lo tienes muy lindo”

La mujer identificada como Silvana Montoya aseguró que dos sujetos la intimidaron incluso en un local comercial al que acudió una vez se sintió acorrada

Guardar
Silvana Montoya relató en sus redes sociales cómo fue abordada y acosada por una desconocida en el sector de Chapinero durante la tarde - crédito @silvana_montoya28/Instagram/imagen ilustrativa Infobae
Silvana Montoya relató en sus redes sociales cómo fue abordada y acosada por una desconocida en el sector de Chapinero durante la tarde - crédito @silvana_montoya28/Instagram/imagen ilustrativa Infobae

Hay preocupación en Bogotá después de que una joven denunciara a través de sus redes sociales lo que sería la reaparición de una modalidad de robo que afectaría principalmente a las mujeres.

Según indicó en su cuenta de Instagram Silvana Montoya, los hechos ocurrieron en la tarde del martes 14 de abril cuando se desplazaba por el sector de Chapinero a plena luz del día.

Montoya describió cómo, mientras se desplazaba por la calle 13, notó la proximidad de una mujer que comenzó a elogiar insistentemente su cabello. Aunque en un principio no percibió la conversación como peligrosa, la insistencia y el tono de la desconocida la pusieron en alerta.

“A eso de las cinco de la tarde salgo de mi trabajo en el sector de Chapinero. Voy caminando por la 13, llego hasta la 53, donde queda el éxito. Paso la calle y siento que alguien va muy cerca de mí. No presto atención en ese momento porque llevo los audífonos, llevo la música y no presté atención. Pero más adelante, llegando a la 51 con 13, donde está una iglesia y está la Santo Tomás, siento que esta persona se empieza a acercar mucho más a mí, volteo a mirar y es una chica”, explicó.

Silvana Montoya relató en sus redes sociales cómo fue abordada y acosada por una desconocida en el sector de Chapinero durante la tarde - crédito Silvana_Montoya28/Instagram

Y añadió: “La chica me dice algo, pauso la música del audífono y le digo: «¿Qué?». Cuando ella me responde que: «Tienes un cabello muy bonito». A lo cual yo la miro y le digo cordialmente sonriéndole: «Gracias». No sentí que el comentario fuera amigable”, señaló la joven.

Según su relato, la tensión aumentó cuando apareció un hombre de complexión robusta, quien, de manera coordinada, intercambiaba miradas con la mujer como si se estuviedan dando indicaciones en clave.

“Ella después de que yo le digo gracias, vuelve, insiste y me dice: «Tienes un cabello muy bonito. Te lo venía mirando desde atrás. Déjame decirte que lo tienes muy lindo». Pero la forma en la que ella me lo decía, tan insistente, no era de un halago, para lo cual yo me pongo más nerviosa. Entre ella más me dice, mete su mano izquierda dentro del bolsillo derecho y no suelta lo que tiene ahí. Se va así caminando y me sigue diciendo que tengo un cabello muy bonito, que lo viene mirando desde atrás. Yo ya me pongo muy nerviosa, ella me mira, mira a alguien atrás y es un hombre extremadamente grande, es muy alto, es macancán", indicó Montoya.

La joven afirmó que la actitud de ambos la hizo sentir acorralada, lo que la llevó a fingir una llamada telefónica y buscar refugio en un comercio cercano, un Oxxo ubicado en la intersección de la 51 con 13. Al ingresar, pidió ayuda a la empleada del local y solicitó que verificara si su cabello había sufrido algún daño, como el corte de un mechón o la presencia de un objeto extraño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El caso de robo en Chapinero involucró a una mujer que realizaba comentarios insistentes sobre el cabello de la víctima a plena luz del día - crédito imagen ilustrativa Infobae

Mientras esperaba en el establecimiento, el hombre ingresó al lugar, simulando ser un cliente y observándola de manera constante. Montoya decidió protegerse enrollando su cabello y ocultándolo bajo la chaqueta, antes de trasladarse rápidamente a un sitio considerado seguro.

La joven reconoció que el miedo y la ansiedad marcaron todo el episodio, y que su intención al compartir el relato era advertir a otras mujeres sobre este tipo de situaciones.

Yo me aferro a Dios como siempre lo hago cuando salgo a la calle. Lo que hago es enrollar el cabello, meterlo dentro de la chaqueta y casi corriendo me voy para otro lugar que sé que es seguro, donde ellos no van a poder entrar. Pero realmente fue un momento de mucho temor, de muchos nervios. Solo quiero dejar este mensaje y este video para alertar a otras chicas porque sé que es algo que no deberíamos estar viviendo”, comentó Montoya.

La joven enfatizó que, tras lo sucedido, modificará su comportamiento cotidiano: “Mañana voy a salir con el cabello siempre recogido, con una capota o un gorro”, expresó, reflejando el impacto emocional de la experiencia. También pidió que se visibilicen este tipo de hechos para evitar que más personas se conviertan en víctimas.

Temas Relacionados

Robo de cabelloBogotáModalidad de roboInseguridad BogotáColombia-noticias

Más Noticias

Con plantón, pidieron reanudar mesa de diálogo con cabecillas de bandas que participaron en la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

Varias organizaciones sociales convocaron a una protesta frente al penal La Paz, donde demandaron que se retomen las conversaciones suspendidas entre el Gobierno y grupos armados locales

Con plantón, pidieron reanudar mesa de diálogo con cabecillas de bandas que participaron en la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

El colombiano, máximo goleador del equipo de Lisboa en la temporada 2025-2026, suma cinco partidos consecutivos sin anotar y está llamado a ser protagonista en el Emirates Stadium

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

El senador Ciro Ramírez defendió nuevamente su presencia en el Congreso, a pesar de haber sido condenado por corrupción, y arermetió contra Iván Cepeda: “Delincuente él”

El legislador del Centro Democrático defendió su permanencia en el Congreso, aseguró que su sentencia aún no está en firme y afirmó que analiza dejar su curul tras los señalamientos por parte del candidato presidencial

El senador Ciro Ramírez defendió nuevamente su presencia en el Congreso, a pesar de haber sido condenado por corrupción, y arermetió contra Iván Cepeda: “Delincuente él”

Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín: viviendas y comercios aledaños también resultaron afectados

Las instalaciones vinculadas a la aspiración presidencial fueron dañadas en el barrio La Floresta, junto con comercios y viviendas cercanas, en medio de renovados cuestionamientos sobre la seguridad electoral en el departamento de Antioquia

Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín: viviendas y comercios aledaños también resultaron afectados

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Tras años de mantener su vida privada lejos de los reflectores, la actriz colombiana ha hecho público su romance, despertando la curiosidad y el apoyo de sus seguidores en redes sociales

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

El actor de ‘La reina del flow’ Andrés Sandoval reveló por qué terminó durimiendo en la calle del Cartucho en Bogotá: “Utilicé un vidrio y empecé a cortarme”

Supuesto video de Luisa Castro en Brasil desata rumores de que le fue infiel a Westcol: esta sería la identidad del otro hombre

Tatiana Franko fue criticada por “promover” terapias de conversión para personas Lgbt+ en su podcast ‘Vos Podés’: “Es irresponsable y cómplice”

Deportes

Arsenal vs. Sporting Club de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Arsenal vs. Sporting Club de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Esto dice la prensa norteamericana de James Rodríguez a pocas semanas del Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

Este es el récord que alcanzará el entrenador de Nueva Zelanda en el partido contra Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Así reseñó la FIFA a figura de Costa de Marfil a dos meses de comenzar el Mundial de 2026: “Está llena de talento”