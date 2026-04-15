Joven bogotana denunció que delincuentes intentaron robarle su cabello a plena luz del día: “Déjame decirte que lo tienes muy lindo”

Silvana Montoya relató en sus redes sociales cómo fue abordada y acosada por una desconocida en el sector de Chapinero durante la tarde - crédito @silvana_montoya28/Instagram/imagen ilustrativa Infobae

Hay preocupación en Bogotá después de que una joven denunciara a través de sus redes sociales lo que sería la reaparición de una modalidad de robo que afectaría principalmente a las mujeres.

Según indicó en su cuenta de Instagram Silvana Montoya, los hechos ocurrieron en la tarde del martes 14 de abril cuando se desplazaba por el sector de Chapinero a plena luz del día.

Montoya describió cómo, mientras se desplazaba por la calle 13, notó la proximidad de una mujer que comenzó a elogiar insistentemente su cabello. Aunque en un principio no percibió la conversación como peligrosa, la insistencia y el tono de la desconocida la pusieron en alerta.

“A eso de las cinco de la tarde salgo de mi trabajo en el sector de Chapinero. Voy caminando por la 13, llego hasta la 53, donde queda el éxito. Paso la calle y siento que alguien va muy cerca de mí. No presto atención en ese momento porque llevo los audífonos, llevo la música y no presté atención. Pero más adelante, llegando a la 51 con 13, donde está una iglesia y está la Santo Tomás, siento que esta persona se empieza a acercar mucho más a mí, volteo a mirar y es una chica”, explicó.

Silvana Montoya relató en sus redes sociales cómo fue abordada y acosada por una desconocida en el sector de Chapinero durante la tarde - crédito Silvana_Montoya28/Instagram

Y añadió: “La chica me dice algo, pauso la música del audífono y le digo: «¿Qué?». Cuando ella me responde que: «Tienes un cabello muy bonito». A lo cual yo la miro y le digo cordialmente sonriéndole: «Gracias». No sentí que el comentario fuera amigable”, señaló la joven.

Según su relato, la tensión aumentó cuando apareció un hombre de complexión robusta, quien, de manera coordinada, intercambiaba miradas con la mujer como si se estuviedan dando indicaciones en clave.

“Ella después de que yo le digo gracias, vuelve, insiste y me dice: «Tienes un cabello muy bonito. Te lo venía mirando desde atrás. Déjame decirte que lo tienes muy lindo». Pero la forma en la que ella me lo decía, tan insistente, no era de un halago, para lo cual yo me pongo más nerviosa. Entre ella más me dice, mete su mano izquierda dentro del bolsillo derecho y no suelta lo que tiene ahí. Se va así caminando y me sigue diciendo que tengo un cabello muy bonito, que lo viene mirando desde atrás. Yo ya me pongo muy nerviosa, ella me mira, mira a alguien atrás y es un hombre extremadamente grande, es muy alto, es macancán", indicó Montoya.

La joven afirmó que la actitud de ambos la hizo sentir acorralada, lo que la llevó a fingir una llamada telefónica y buscar refugio en un comercio cercano, un Oxxo ubicado en la intersección de la 51 con 13. Al ingresar, pidió ayuda a la empleada del local y solicitó que verificara si su cabello había sufrido algún daño, como el corte de un mechón o la presencia de un objeto extraño.

El caso de robo en Chapinero involucró a una mujer que realizaba comentarios insistentes sobre el cabello de la víctima a plena luz del día - crédito imagen ilustrativa Infobae

Mientras esperaba en el establecimiento, el hombre ingresó al lugar, simulando ser un cliente y observándola de manera constante. Montoya decidió protegerse enrollando su cabello y ocultándolo bajo la chaqueta, antes de trasladarse rápidamente a un sitio considerado seguro.

La joven reconoció que el miedo y la ansiedad marcaron todo el episodio, y que su intención al compartir el relato era advertir a otras mujeres sobre este tipo de situaciones.

“Yo me aferro a Dios como siempre lo hago cuando salgo a la calle. Lo que hago es enrollar el cabello, meterlo dentro de la chaqueta y casi corriendo me voy para otro lugar que sé que es seguro, donde ellos no van a poder entrar. Pero realmente fue un momento de mucho temor, de muchos nervios. Solo quiero dejar este mensaje y este video para alertar a otras chicas porque sé que es algo que no deberíamos estar viviendo”, comentó Montoya.

La joven enfatizó que, tras lo sucedido, modificará su comportamiento cotidiano: “Mañana voy a salir con el cabello siempre recogido, con una capota o un gorro”, expresó, reflejando el impacto emocional de la experiencia. También pidió que se visibilicen este tipo de hechos para evitar que más personas se conviertan en víctimas.