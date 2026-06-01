Colombia

Gustavo Bolívar reconoció los errores que le costaron la victoria a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial: “Es algo inesperado”

Las aspiraciones para el balotaje se enfocan en conquistar apoyos adicionales provenientes de sectores de centro y simpatizantes de otros candidatos, como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo

Guardar
Google icon
Gustavo Bolívar - Iván Cepeda
Bolívar señaló que hay tres millones de votos clave en disputa - crédito REUTERS - Colprensa

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia ha generado múltiples reacciones en el país.

Mientras que algunos reconocieron los registros expuestos por la Registraduría, otros sostienen que hubo irregularidades en el proceso, por lo que aguardan por el pronunciamiento de la comisión escrutadora del proceso electoral. No obstante, al interior de la campaña de Iván Cepeda, segundo en la primera ronda detrás de la candidatura de Abelardo de la Espriella, se expresa una postura crítica por las estrategias desarrolladas durante su recorrido por el país.

PUBLICIDAD

Uno de ellos fue Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, en la que admitió que se cometieron graves errores que, para él, fueron vitales para que el aspirante progresista no superara la primera vuelta.

El excongresista del Pacto Histórico, en declaraciones a Caracol Radio, indicó que, más allá de las dificultades, enfatizó en la necesidad de iniciar el camino hacia su remontada, por lo que recalcó que una estrategia será fijar una meta de un millón de votos por semana, que serían obtenidos de sectores contra el líder del movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

Así mismo, detalló que, pese a que las encuestas lo mostraban como máximo favorito, si acertaron en que obtendrían un presupuesto electoral superior al de 2022 con Gustavo Petro.

Pues sí se han cometido errores y el resultado ayer no era esperado, digamos, un resultado inesperado. Creíamos en un triunfo, por lo que vaticinaban las encuestas. Pero si uno mira las encuestas, lo que sacamos es el promedio de lo que nos decían las encuestas que íbamos a sacar”, mencionó Bolívar a la cadena radial.

Del mismo modo, el exdirector del DPS consideró que hubo exceso de confianza y optimismo frente a la posible victoria de Cepeda, al considerar que la semana previa a las elecciones, no se divulgaron encuestas o sondeos de opinión, y admitió que, al interior de la campaña, no se trabajó en atraer los sectores indecisos.

“Nosotros en un exceso de optimismo creíamos que podíamos ganar en primera vuelta, porque uno en esa semana de veda, cuando no se pueden mostrar resultados, pues uno confía en que ese electorado abstencionista que toma la decisión de votar en la última semana, pues se viniera para acá. Pero no tuvimos una estrategia para seducir a esas personas. Tal vez en la otra campaña sí la tuvieron y se fueron para allá”, comentó.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarIván CepedaPacto HistóricoElecciones presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfredo Saade envió polémico mensaje a Armando Benedetti pidiendo su renuncia al Gobierno y sumándose a Iván Cepeda: “Él sabe para qué”

El embajador de Colombia en Brasil reavivó los polémicos audios del hoy ministro del Interior en los que reconoció haber conseguido grandes cantidades de dinero y apoyos en la costa para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro

Alfredo Saade envió polémico mensaje a Armando Benedetti pidiendo su renuncia al Gobierno y sumándose a Iván Cepeda: “Él sabe para qué”

EN VIVO|Elecciones en Colombia 2026: Con llamado a debate y posibles amenazas de fraude, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se vuelven a enfrentar

Tras una jornada marcada por denuncias, cuestionamientos al preconteo y la definición de los finalistas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda comenzaron a medir fuerzas con duros ataques de cara a la segunda vuelta del 21 de junio

EN VIVO|Elecciones en Colombia 2026: Con llamado a debate y posibles amenazas de fraude, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se vuelven a enfrentar

Iván Cepeda no aceptó el debate con Abelardo de la Espriella para el 9 de junio: esta fue la razón

El aspirante del Pacto Histórico rechazó la invitación hecha por Semana, a pocas semanas del segundo balotaje en el país sudamericano

Iván Cepeda no aceptó el debate con Abelardo de la Espriella para el 9 de junio: esta fue la razón

Iván Cepeda afirmó que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de primera vuelta: “No hemos encontrado evidencias”

El candidato del Pacto Histórico afirmó que no se han identificado problemas tras el desarrollo de la elección que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2026

Iván Cepeda afirmó que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de primera vuelta: “No hemos encontrado evidencias”

Elecciones en Barranquilla: un niño “botó” la cédula de su papá dentro de la urna y el hecho llamó la atención en el puesto de votación

En video quedó el momento cuando el menor decidió participar en la jornada a su manera

Elecciones en Barranquilla: un niño “botó” la cédula de su papá dentro de la urna y el hecho llamó la atención en el puesto de votación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Colombiana de Fútbol se refirió al uso de la camiseta de la selección en actividades políticas: “Es un ícono de unidad”

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá