Gustavo Bolívar reconoció los errores que le costaron la victoria a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial: “Es algo inesperado”

Bolívar señaló que hay tres millones de votos clave en disputa - crédito REUTERS - Colprensa

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia ha generado múltiples reacciones en el país.

Mientras que algunos reconocieron los registros expuestos por la Registraduría, otros sostienen que hubo irregularidades en el proceso, por lo que aguardan por el pronunciamiento de la comisión escrutadora del proceso electoral. No obstante, al interior de la campaña de Iván Cepeda, segundo en la primera ronda detrás de la candidatura de Abelardo de la Espriella, se expresa una postura crítica por las estrategias desarrolladas durante su recorrido por el país.

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Uno de ellos fue Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, en la que admitió que se cometieron graves errores que, para él, fueron vitales para que el aspirante progresista no superara la primera vuelta.

El excongresista del Pacto Histórico, en declaraciones a Caracol Radio, indicó que, más allá de las dificultades, enfatizó en la necesidad de iniciar el camino hacia su remontada, por lo que recalcó que una estrategia será fijar una meta de un millón de votos por semana, que serían obtenidos de sectores contra el líder del movimiento Defensores de la Patria.

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Así mismo, detalló que, pese a que las encuestas lo mostraban como máximo favorito, si acertaron en que obtendrían un presupuesto electoral superior al de 2022 con Gustavo Petro.

“Pues sí se han cometido errores y el resultado ayer no era esperado, digamos, un resultado inesperado. Creíamos en un triunfo, por lo que vaticinaban las encuestas. Pero si uno mira las encuestas, lo que sacamos es el promedio de lo que nos decían las encuestas que íbamos a sacar”, mencionó Bolívar a la cadena radial.

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Del mismo modo, el exdirector del DPS consideró que hubo exceso de confianza y optimismo frente a la posible victoria de Cepeda, al considerar que la semana previa a las elecciones, no se divulgaron encuestas o sondeos de opinión, y admitió que, al interior de la campaña, no se trabajó en atraer los sectores indecisos.

“Nosotros en un exceso de optimismo creíamos que podíamos ganar en primera vuelta, porque uno en esa semana de veda, cuando no se pueden mostrar resultados, pues uno confía en que ese electorado abstencionista que toma la decisión de votar en la última semana, pues se viniera para acá. Pero no tuvimos una estrategia para seducir a esas personas. Tal vez en la otra campaña sí la tuvieron y se fueron para allá”, comentó.

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