Estos son los síntomas invisibles de la enfermedad de Parkinson más allá del temblor, según la mejor clínica de Colombia

Lejos de los movimientos involuntarios, hay algunas señales que pueden contribuir a un diagnóstico temprano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El párkinson se ha consolidado como la enfermedad neurodegenerativa de mayor crecimiento a nivel mundial, con un incremento proyectado como “pandémico” hacia 2050. En América Latina, los diagnósticos en personas menores de 50 años se han triplicado, afectando de manera significativa la vida laboral, económica y familiar de aquellos que la padecen en etapas tempranas, según datos recientes y estudios publicados en Journal of Clinical Neuroscience.

Específicamente, en Colombia y la región, cerca de 10 de cada 100.000 personas menores de 50 años presentan párkinson de inicio temprano, aunque los expertos advierten que las cifras reales pueden ser mayores por la falta de registros en países de bajos ingresos.

Los reportes de especialistas indican que el diagnóstico sigue siendo tardío en la mayoría de los casos, ya que la enfermedad se asocia casi exclusivamente con temblores y lentitud motora, ignorando síntomas no motores que pueden anticiparse años o incluso décadas antes del temblor.

El temblor podría considerarse como uno de los últimos síntomas en aparecer entre los pacientes con párkinson - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Síntomas invisibles y diagnóstico temprano

Especialistas como el doctor Jorge Luis Orozco Vélez, neurólogo de la Fundación Valle de Lili, calificada como la mejor clínica de Colombia en 2025 y 2026 por el ranking World’s Best Hospitals 2025 de Newsweek y la firma Statista, explican que el párkinson puede manifestarse con la pérdida del olfato, pesadillas nocturnas, estreñimiento, ansiedad y alteraciones de la memoria, síntomas que rara vez se asocian a la enfermedad y retrasan la consulta neurológica.

Actualmente, la medicina cuenta con un inventario más amplio de indicadores de alarma, lo que permite sospechar y diagnosticar el párkinson en fases más tempranas para brindar atención oportuna a los pacientes.

Reconocer estos signos es clave para intervenir oportunamente y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y es que aunque el temblor y la rigidez son predominantes en la percepción pública, son solo una parte de un cuadro clínico diverso y muchas veces silencioso en sus primeras etapas.

La clínica realizó un llamado a los colombianos para estar atentos a las señales de alerta, teniendo en cuenta que el párkinson está creciendo rápidamente en personas menores de 50 años en América Latina, por lo que un diagnóstico temprano permite a los especialistas intervenir antes de que la enfermedad deteriore la funcionalidad.

El estreñimiento es uno de los síntomas que pueden dar indicios de la enfermedad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tratamiento del párkinson requiere esquemas personalizados en cada paciente. De acuerdo con la doctora Beatriz Elena Muñoz Ospina, neuropsicóloga clínica de la Fundación Valle de Lili, no existe un perfil clínico único: algunos pacientes presentan síntomas principalmente motores, mientras que otros tienen predominancia de trastornos del sueño, ansiedad o depresión.

El abordaje integral combina medicamentos, fisioterapia, apoyo psicológico y actividad física, enfocados en reducir síntomas y preservar la autonomía social y laboral.

Por esta razón, en la clínica ubicada en Cali se desarrolla el programa Sábados en Movimiento, que reúne desde 2017 a pacientes, cuidadores y familiares en sesiones multidisciplinarias en un espacio de educación y acompañamiento sostenido que ha transformado la vivencia de la enfermedad y fomenta la participación activa en la investigación clínica.

El acompañamiento familiar y los ejercicios mentales ayudan a mantener su mente activa y mejorar su calidad de vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación regional y retos futuros

Desde el suroccidente colombiano, los equipos médicos continúan participando en consorcios internacionales enfocados en entender el crecimiento global del Parkinson y sus características particulares en América Latina. La meta es fortalecer la cultura de atención temprana, promoviendo el reconocimiento de síntomas no motores, la consulta oportuna y la comunicación entre pacientes, familias y equipos de salud que se convierte en un aspecto fundamental para avanzar en el proceso.

Durante el Día Mundial del Parkinson, que se celebra cada año el 11 de abril, los expertos insistieron en la importancia de no limitar el diagnóstico a los signos motores clásicos y de impulsar estrategias de intervención adaptadas a la diversidad clínica de la enfermedad, especialmente en regiones donde los casos de inicio temprano van en aumento.