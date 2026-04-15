Este expediente judicial revela que ciudadano ruso detenido en Colombia es acusado de planear asesinatos de firmantes de paz y de financiar grupos terroristas

La intervención se realizó tras una notificación de Interpol, en el marco de una alianza con agencias estadounidenses, por una presunta conspiración para atentar contra opositores políticos en el extranjero - crédito Migración Colombia

Las autoridades colombianas detuvieron el 24 de febrero de 2026 a Denis Alimov, ciudadano ruso acusado de orquestar un complot internacional para secuestrar o asesinar a disidentes políticos en Europa, a solicitud de Estados Unidos.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos y documentos de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, Alimov afronta cargos de terrorismo, conspiración criminal y financiamiento de represalias transnacionales, con la extradición a Nueva York en trámite y penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.

Denis Alimov es señalado de liderar una operación entre octubre de 2024 y marzo de 2025 para identificar y atacar a dos disidentes en el extranjero, recurriendo a cómplices y recursos internacionales.

Permanece bajo custodia en Colombia mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará graves acusaciones, incluyendo conspiración para cometer asesinato y secuestro, y apoyo material al terrorismo, delitos que prevén desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

La petición de traslado involucra graves señalamientos, que incluyen conspiración para asesinato, secuestro y apoyo a actividades terroristas, con un proceso judicial ya iniciado en Nueva York - crédito captura de pantalla Fiscalia de Estados Unidos

La detención se efectuó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, gracias a una Notificación Roja de Interpol, cuando Denis Alimov hacía tránsito hacia Cartagena,.

La orden judicial provino del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de una investigación liderada por el FBI en coordinación con autoridades colombianas, según la acusación sustitutiva presentada ante la Corte de Distrito.

El caso involucra la presunta participación de Alimov como agente encargado de represalias contra opositores políticos, esquema que incluye acciones previas de violencia en el extranjero.

Tras su arresto, el proceso quedó asignado al juez federal John P. Cronan, y continúa la revisión para concretar la extradición a territorio estadounidense.

Complot internacional para represalia contra disidentes

De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos y los documentos judiciales, Alimov es acusado de planificar una “conspiración para asesinato y secuestro” contra dos conocidos disidentes europeos, a instancias de un régimen extranjero.

La presunta organización, según documentos judiciales, empleó cómplices internacionales y avanzadas técnicas de comunicación para identificar y perseguir a sus objetivos en Europa - crédito Migración Colombia

El expediente precisa que los objetivos ya habían sufrido intentos previos de represalia.

El fiscal Jay Clayton destacó que el caso evidencia, además de la gravedad de los hechos, la capacidad de “las fuerzas del orden estadounidenses y de nuestros socios en el extranjero para desarticular estos complots y llevar a los responsables ante la justicia”.

Roman Rozhavsky, subdirector de Contrainteligencia del FBI, subrayó la amenaza transnacional de la represión a disidentes y el compromiso de investigar atentados que involucren a personas radicadas en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Alimov habría adoptado métodos sofisticados para ocultar comunicaciones y coordinar el complot, incluyendo herramientas de traducción automática para evadir barreras idiomáticas, lo que facilitó la interceptación por parte de autoridades estadounidenses.

Organización y financiamiento del operativo

Según la Corte de Distrito de EE. UU., el ciudadano serbio Darko Durovic fue identificado como principal cómplice, habiendo recibido USD 60.000 para iniciar la operación.

La documentación oficial señala la promesa de pagos por más de un millón de dólares por cada objetivo, mediante un esquema con transferencias y recursos para intimidar a opositores - crédito Migración Colombia

Alimov ofreció una recompensa de USD 1,5 millones por cada uno de los objetivos si lograban consumar el secuestro o asesinato.

La documentación judicial describe cómo Durovic intercambió datos técnicos, como direcciones IP y números telefónicos, con el acusado para avanzar en la ubicación de los disidentes.

Investigó la adquisición de pistolas tipo Glock, organizó viajes en Europa y sumó a un tercer cómplice para conformar un “equipo de caza”.

Las operaciones financieras incluían esquemas para recolectar y transferir fondos con la finalidad de intimidar a poblaciones civiles o influir en decisiones de gobiernos, según detalla la Fiscalía. La solicitud de incautación de bienes comprende activos relacionados con estos delitos.

Cargos criminales y proceso de extradición

La acusación formal en Nueva York imputa a Alimov por conspiración para cometer asesinato y secuestro en el extranjero, suministro e intento de suministro de apoyo material a terroristas, conspiración y financiación del terrorismo.

El expediente describe la participación de ciudadanos extranjeros y el uso de herramientas tecnológicas para evadir controles, lo que permitió a las autoridades interceptar el plan - crédito Angelina Katsanis / AP

Las penas máximas contempladas para estos delitos son cadena perpetua y períodos de 15 a 20 años de prisión, de acuerdo con la Corte de Distrito y la Fiscalía de los Estados Unidos.

El proceso de extradición avanza en Colombia, con el caso asignado al juez federal John P. Cronan, responsable de definir los próximos pasos una vez el acusado llegue a territorio estadounidense.

La gestión del caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía, con el apoyo de la Oficina de Contrainteligencia y otras agencias federales.

En línea con la postura oficial, la Fiscalía de los Estados Unidos reafirmó su compromiso de impedir que operativos de represalia internacional prosperen y advirtió que toda persona que trate de exportar el terrorismo o silenciar la disidencia será llevada ante la justicia, independientemente del lugar donde actúe.