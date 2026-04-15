División en la Alianza Verde: apoyos cruzados y debate por doble militancia tras respaldo a Iván Cepeda

A pesar de que la mayoría del partido eligió apoyar a Iván Cepeda, figuras destacadas de la Alianza Verde han rechazado esta decisión - crédito @DoomoEditorial/X

La decisión de Alianza Verde de respaldar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República generó desacuerdos entre integrantes del partido y reavivó el debate sobre la doble militancia y la disciplina interna en las colectividades políticas del país.

Mientras la dirección nacional confirmó oficialmente su apoyo a Cepeda, figuras como Katherine Miranda y Jota Pe Hernández anunciaron públicamente que no seguirán esa línea y, en el caso de Miranda, reveló su respaldo a Paloma Valencia, lo que puso en evidencia las divisiones internas y abrió discusiones sobre la solidez de la estructura partidista.

En medio de la polémica, se han generado debates sobre si el accionar de Miranda y Hernández podría considerarse como doble militancia, por lo que, en diálogo con Infobae Colombia, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, analizó el caso e indicó que esto expone dinámicas complejas dentro de la Alianza Verde.

El partido Alianza Verde se adhirió a la campaña de Iván Cepeda - crédito @Iván Cepeda/X

El académico identificó cuatro fenómenos que, en su opinión, ayudan a comprender el escenario actual más allá de la doble militancia o el transfuguismo. En primer lugar, mencionó el faccionalismo en el que partidos como Alianza Verde “funcionan en buena medida como federaciones de liderazgos. No son bloques homogéneos, sino espacios donde conviven alas con orientaciones distintas e incluso incompatibles”.

La segunda categoría aludida por el experto es la desalineación ideológica. Toca explicó que las etiquetas como “centro”, “verde” o “alternativo” han perdido densidad programática, lo que dificulta una organización clara de las posiciones políticas y facilita los desplazamientos internos.

“Ya no organizan de manera clara las posiciones políticas y eso hace que los desplazamientos sean más fáciles y menos costosos”, mencionó el docente, que como tercer elemento habló del pragmatismo de coalición, queadquiere relevancia en el contexto colombiano cuando la política se organiza en bloques amplios, a favor o en contra de un gobierno, haciendo que las fronteras ideológicas se vuelvan más flexibles y aparezcan alianzas que en otro contexto serían casi impensables.

El senador confirmó que no apoyará la candidatura de Iván Cepeda - crédito jotapehernandez/X

El cuarto fenómeno destacado fue la personalización de la política. Para Toca, el sistema colombiano, que promueve el voto preferente y otorga alta visibilidad mediática, permite que muchos liderazgos adquieran autonomía respecto a la línea del partido.

“Muchos liderazgos tienen una autonomía considerable frente a su partido. Eso tensiona la disciplina interna y facilita decisiones individuales como esta”.

Frente a la controversia sobre la doble militancia, afirmó que para que se configure este fenómeno, no basta con apoyar a otro candidato. “Hay que ver si el partido ya tenía una decisión formal, si existía una coalición definida, si había una obligación clara de respaldar a un candidato específico, porque sin esos elementos la conclusión no sería automática sobre la doble militancia”.

En cuanto al transfuguismo, señaló que en este caso no se observa un cambio formal de partido, sino un alineamiento puntual. “Aquí no estamos viendo un cambio formal de partido, sino más bien un alineamiento político puntual. Es más un problema de disciplina partidaria que un caso clásico de transfuguismo”, aclaró el experto.

Con esta postal en las instalaciones del Congreso, la representante Katherine Miranda oficializó su adhesión a la campaña de la senadora Paloma Valencia a la presidencia - crédito @KatheMirandaP/X

Desde la visión del experto, esta situación pone de manifiesto la fragilidad del sistema de partidos colombiano, en el que las identidades políticas aún no se encuentran plenamente consolidadas y los liderazgos tienden a moverse con flexibilidad según la coyuntura.

“Muestra un sistema de partidos todavía frágil, con identidades poco consolidadas y con liderazgos que, en función de la coyuntura, pueden moverse con bastante facilidad”.

Para el docente, una muestra de ello es el caso protagonizado por Katherine Miranda, que sería un reflejo de la porosidad e inestabilidad del sector de centro en Colombia. El académico señaló que este espacio político reúne sectores anticorrupción, liberales, socialdemócratas, agendas verdes y hasta posiciones cercanas a la derecha, lo que facilita reubicaciones y alineamientos diversos.

Por último, indicó que la situación interna de la Alianza Verde, marcada por estas tensiones y redefiniciones, representa un desafío para la consolidación de las colectividades en el panorama político colombiano.