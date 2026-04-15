“Viva Barranquilla”, la reacción en El Chiringuito al gol de Luis Díaz contra Real Madrid que es tendencia en redes sociales

El extremo colombiano fue figura del Bayern en el compromiso contra Real Madrid - crédito El Chiringuito

El 15 de abril, Bayern Múnich eliminó al Real Madrid de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El resultado final del partido de vuelta fue de 4-3 a favor del equipo alemán, que clasificó a la siguiente ronda con un global de 6-4.

Entre los mejores jugadores del club bávaro estuvo Luis Díaz, que anotó en el final del partido el 3-3 y minutos más tarde inició la jugada que terminó en el gol de Michael Olise que culminó la serie.

Debido al momento del partido en el que anotó Díaz, en el que la serie estaba igualada y faltaban pocos minutos para que fuera necesario un tiempo suplementario, las reacciones del gol del colombiano han sido tendencia en redes sociales.

Luis Díaz anotó el tercer tanto del Bayern en el triunfo ante Real Madrid - crédito Bayern Múnich / El Chiringuito

Entre las reacciones más destacadas están las de los panelistas del programa El Chiringuito, popular por tener a figuras que reconocen su afinidad por el Real Madrid o el FC Barcelona.

Precisamente, el gol de Díaz provocó un grito por parte de Cristóbal Soría, periodista español que es seguidor de Sevilla y Barcelona, además de uno de los principales críticos del Real Madrid.

Mientras sus compañeros, seguidores del Madrid, lamentaban el tanto del extremo guajiro, Soría celebró en repetidas ocasiones el gol del “14″ del Bayern Múnich, llegando a afirmar en repetidas ocasiones: “Viva Barranquilla”, debido al pasado de Díaz en el club Tiburón.

Otra reacción que ha llamado la atención fue la del streamer argentino Lautaro del Campo, conocido en redes sociales como La Cobra, que afirmó que Díaz era infravalorado por su nacionalidad.

“Hoy Luis Díaz está en la mesa de los grandes extremos del mundo del fútbol, pero como no es francés o brasileño, la gente no dice nada. Hoy opacó a Mbappé y a Vinicius, apareció cuando nadie quería agarrar la pelota”, indicó el argentino.

Panelistas que son hinchas del Real Madrid lamentaron el gol de Díaz - crédito El Chiringuito

Luis Díaz afirmó que ante Real Madrid marcó el mejor gol de su carrera

En la entrevista que Luis Díaz protagonizó ante la UEFA luego del partido, el extremo colombiano aseguró que consideraba que acababa de marcar el gol más importante de su carrera.

“Está en el top tres, y si no en el número uno; recordando mis goles importantes, este ha sido uno de los que más me ha gustado y el que más significado tiene por el tramo y porque era un partido que en ese momento estaba complicado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y ayudar al equipo para avanzar a la siguiente ronda”.

El guajiro reconoció que la expulsión de Eduardo Camavinga, dos minutos antes de su gol, fue clave para que la serie se definiera a favor del Bayern Múnich.

“Antes de eso veníamos agarrando un poco la pelota y generábamos más ocasiones. Real Madrid es un equipo grande y con experiencia en ese tipo de partidos; nosotros intentamos buscar una mejor opción con la movilidad y los jugadores que tenemos. La expulsión de ellos nos levantó anímicamente”.

Luis Díaz marcó un gol clave en el partido contra Real Madrid - crédito AP

Por último, el extremo indicó que eliminando al Real Madrid no se termina la temporada, sino que el siguiente objetivo será avanzar a la final del torneo de clubes más importante de Europa.

“Estamos muy enfocados en lo que queremos, con los objetivos claros, que es llegar hasta el último partido, ratificar esta temporada que estamos haciendo. Trabajaremos pensando en el siguiente partido, en el PSG que se viene”, puntualizó el colombiano.

En la próxima fase, Bayern Múnich recibirá a PSG, actual campeón de la competencia, en una serie que comenzará el 28 de abril en París y culminará el 6 de mayo en Alemania. La otra semifinal será disputada por Arsenal y Atlético de Madrid.