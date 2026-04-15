Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' señaló que la grabación fue difundida para ser usada en su contra mientras se encontraba en el "reality show" - crédito La Corona TV/Instagram

Yuli Ruiz fue una de las participantes que más resonancia tuvo durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La quindiana protagonizó varias de las historias más destacadas en el formato del Canal RCN, que incluyen desde su noviazgo con Alejandro Estrada y su final con señalamientos mutuos, hasta sus roces con Alexa Torrex y con Mariana Zapata que le hicieron generar reacciones divididas entre los televidentes.

La modelo terminó su participación en el formato luego de 77 días, tras obtener la menor cantidad de votos en la gala de eliminación. Sin embargo, mientras se encontraba en la casa estudio, otro hecho de su pasado hizo su aparición.

En redes sociales comenzó a circular una grabación de la participante de 'La casa de los famosos Colombia' que la puso en la mira de los televidentes - crédito Kv4rgas/X

Un video difundido en redes sociales y viralizado desde el pasado 18 de marzo, muestra a Yuli Ruiz en una situación que causó polémica, pues allí la modelo aparece bailando reguetón con un menor sobre una tarima, realizando movimientos que distintos usuarios catalogaron como sexualizados, pues la mujer colocó su cuerpo cerca de la entrepierna del menor.

La divulgación del video desencadenó todo tipo de señalamientos y acusaciones en redes sociales, al punto que se le acusó a la influenciadora de protagonizar un acto de pedofilia, a lo que se sumaron los ataques contra la institución, cuestionando la pertinencia de ese comportamiento en un entorno académico.

Desde que salió del reality show, Yuli negó estos señalamientos y aseguró que nunca lo hizo con la intención de sexualizar a nadie. Sin embargo, la modelo reveló que ya tenía conocimiento de que algo así podía pasar desde antes de hacer su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Durante su paso por La Corona TV, de City TV, Yuli dio su punto de vista sobre esta controversia.

“Apenas salí del reality me hicieron ese comentario", inició, haciendo referencia a la polémica del video. “La verdad me tomó por sorpresa porque no sabía que me habían hecho una campaña para denigrarme de esa manera”.

Yuli aseguró que eliminó el video de sus redes sociales antes de 'La casa de los famosos Colombia', porque recibió amenazas en redes sociales - crédito cortesía RCN

Yuli explicó que la grabación tuvo lugar mientras aspiraba a ser una de las participantes que entraría al formato por la votación del público. La quindiana estuvo en el último grupo, superando a Tatiana Murillo “la Barbie colombiana”, Kelly García “Chiquioficial”, la DJ Kim Zuluaga, Gisselle Watson, y la influenciadora Mila.

“Eso es un video que, en mi campaña, visité diferentes colegios. Me abrieron las puertas de muchos colegios, estábamos en diferentes actividades de baile... En fin, el colegio se encargó de eso, las emisoras”, indicó.

Yuli reiteró que nunca hizo el baile con el estudiante de manera malintencionada. “No lo hice con doble moralidad, ni con morbo”, indicó. Eso sí, admitió que entendía que la grabación se prestara para ese tipo de interpretación.

“Se puede ver así, sí, lo acepto. De pronto por mi figura, por el deportivo en el que estaba, de pronto por el baile que hice y posiblemente se pueda ver así. Pero jamás en mi vida se me pasó por la mente como una mala intención”, remarcó.

Acto seguido, Yuli afirmó que cuando subió la grabación recibió amenazas en redes sosciales. “A mí me dijeron: ‘Tú te vas a salir la primera semana y te vamos a regar este video y te vamos a hacer mala publicidad, te vamos a denigrar’. A mí me amenazaron con eso. ¿Yo qué hice? Yo bajé el video del perfil”, apuntó.

La exparticipante, no obstante, optó por mostrarse segura de sí misma y afirmó que las amenazas no surtirían el efecto deseado. “Lo que pasa es que en estos momentos nadie, absolutamente nadie, tiene la forma de venir y decir: ‘Ve, vamos a denigrar la vida de Yuli, vamos a hacer algo malo contra Yuli’, porque yo mi pasado ha sido muy sano, yo jamás en la vida he tenido problemas de escándalos, nada, cero”, puntalizó.