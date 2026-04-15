Daniel Quintero será el nuevo superintendente Nacional de Salud: la Presidencia publicó su hoja de vida

Daniel Quintero aseguró que desmantelará el cartel de la salud - crédito Juan David Duque/Reuters

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, que aspiró a la Presidencia de la República, será el nuevo superintendente Nacional de Salud. La Presidencia de la República publicó su hoja de vida en la página de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción en el Gobierno.

El exmandatario local aparece como candidato para ocupar el cargo de superintendente. Su hoja de vida fue publicada el 15 de abril de 2026, a las 4:28 p. m.

La hoja de vida de Daniel Quintero fue publicada en la Presidencia de la República - crédito Aspirantes/sitio web Presidencia

El congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, dio a conocer los hechos en una publicación en su cuenta de X, en la que rechazó el nombramiento y advirtió sobre consecuencias negativas para el sistema de salud colombiano.

“@QuinteroCalle será el nuevo @Supersalud. Este gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín”, aseveró el senador electo.

El congresista Andrés Forero informó sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud - crédito @AForeroM/X

Daniel Quintero se pronunció sobre su nuevo cargo

El exmandatario local confirmó el nombramiento con un mensaje en su cuenta de X, en el que expuso lo que propone para mejorar el funcionamiento de la entidad y señaló a dos corrientes políticas como responsables del deterioro del sistema de salud y de irregularidades que se han presentado en el manejo de los dineros públicos.

“Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”, aseveró.

Informó que su trabajo se centrará en hacer intervenciones y encontrar a los presuntos responsables del saqueo de los recursos que ha denunciado el Gobierno nacional. Indicó que esta situación ha derivado en falencias en la atención de los usuarios; algunos de ellos han fallecido, presuntamente, por fallas en el acceso a los servicios de salud.

El exalcalde Daniel Quintero aseguró que su trabajo en la Superintendencia de Salud se centrará en hacer intervenciones - crédito @QuinteroCalle/X

“Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia“, precisó.

Según la hoja de vida de Quintero expuesta en la página de la Presidencia, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes y magíster en administración de empresas de la Universidad de Boston.

Fue asesor de gerencia de Intrasoft SA, gerente de Innpulsa Colombia, viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y alcalde de Medellín.

Andrés Forero hizo advertencia sobre la llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud

A través de un video, el legislador expresó su descontento con la designación de Quintero, asegurando que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, se equivoca al ubicar al exalcalde en la entidad en medio de la crisis que vive el país en materia de salud.

Afirmó que el exfuncionario “no sabe nada de salud” y que, además, es investigado por irregularidades que se presentaron durante su administración en Medellín.

Forero recordó que incluso algunos exfuncionarios de su alcaldía también están bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y que es señalado de presuntamente haber hurtado dineros públicos del departamento de Antioquia.

El congresista recordó que el exalcalde de Medellín está siendo investigado por la Fiscalía - crédito Prensa Centro Democrático

“Cuando está cada vez más cerca de su final, este gobierno muestra que no tiene escrúpulo alguno y que perdió la vergüenza”, aseveró.

Sin proporcionar pruebas, el congresista advirtió que el presidente Gustavo Petro buscaría tener una persona “que le haga caso ciegamente” en la Superintendencia Nacional de Salud y que avance en la liquidación de las EPS que están en quiebra, al parecer, saltándose los debidos procedimientos.

“Vamos a recurrir a todos los mecanismos judiciales pertinentes para evitar que el señor Petro, de la mano del cuestionado Daniel Quintero, sigan destruyendo el sistema de salud en Colombia”, señaló.