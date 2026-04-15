Este será el próximo rival del Bayern Múnich en la Champions League: otro equipo complicado en semifinales

Bayern Múnich está en las semifinales de la Champions League, eliminó al Real Madrid y es uno de los favoritos para salir campeón en Budapest - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Bayern Múnich dio un golpe de autoridad en la Champions League, luego de eliminar a nada menos que el Real Madrid en el Allianz Arena por 6-4 en el marcador global, ganó por 4-3 el duelo de vuelta y una de las anotaciones fue de Luis Díaz, en los últimos minutos.

El cuadro alemán ya sabe su próximo rival en las semifinales, que es otro conjunto complicado, al igual que los merengues, con una plantilla llena de estrellas y candidato al título, lo que promete ser una serie emocionante de cara a la final en Budapest.

Por lo pronto, el Bayern se enfoca en acercarse al título de la Bundesliga y la Copa de Alemania, para lograr el principal objetivo de la temporada: el triplete de trofeos a nivel local e internacional, un hecho que no consigue desde 2020, recordando que en agosto de 2025 consiguió otro título como la Superliga.

El nuevo rival del Bayern en Champions

Los alemanes dieron una dura batalla en los cuartos de final, pues para eliminar a un equipo de tanta historia y jerarquía como el Real Madrid, debía vencerlo a punta de efectividad y saber afrontar los peores momentos, como se dio en el duelo de vuelta en el Allianz Arena.

El Bayern Múnich ahora se verá con el PSG en las semifinales de la Champions League, lo que promete ser una llave llena de suspenso por el nivel de las plantillas, el estilo de juego y será una batalla entre el actual campeón frente a un firme candidato al título.

PSG defenderá el título de las semifinales de la Champions ante el Bayern en semifinales - crédito ADAM VAUGHAN/EFE/EPA

Los franceses vienen de dejar en el camino a otro equipo difícil como el Liverpool, al que superó por 2-0, tanto en la ida como la vuelta, y consolidándose como una de las nóminas de más alto nivel en el mundo gracias a su técnico Luis Enrique, que cumple casi tres años con un proceso exitoso.

La ida de las semifinales entre el Bayern y PSG será el martes 28 de abril, en el estadio Parque de los Príncipes, la vuelta se jugará el miércoles 6 de mayo, en el Allianz Arena, y cabe recordar que la otra llave de esa ronda es entre el Arsenal y Atlético de Madrid.

PSG y Bayern se volverán a ver en la Champions League, luego del triunfo alemán por 2-1 en París, en la fase inicial - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Finalmente, será una oportunidad para que los alemanes tomen revancha por la caída en el Mundial de Clubes 2025, cuando los franceses los superaron por 2-0 en los cuartos de final, con anotaciones de Désiré Doué y Ousmane Dembélé, quienes están en la plantilla de 2026.

Partidazo en Múnich

La clasificación del Bayern Múnich a la semifinal de la Champions League quedó sellada tras una actuación determinante del colombiano Luis Fernando Díaz, quien marcó el gol clave a los 88 minutos y fijó el resultado global en 6-4 ante el Real Madrid este martes en Alemania.

La ventaja inicial del Bayern Múnich se borró en los primeros instantes debido a un error de Manuel Neuer, que facilitó el primer gol del turco Arda Güler para el Real Madrid. El empate llegó a través de un cabezazo de Aleksandar Pavlovic a los 6 minutos, mientras que Harry Kane sumó el segundo para los alemanes tras una jugada en la que Díaz arrastró la marca y dejó a su compañero solo ante el arquero.

Bayern superó al Real Madrid por 4-3, en la vuelta de los cuartos de la Champions - crédito ANNA SZILAGYI/EFE/EPA

En respuesta, el Real Madrid apostó por veloces transiciones que culminaron en un gol de Kylian Mbappé después de una asistencia de Vinícius Jr. El francés definió con precisión ante un Neuer sin opciones.

El periodo complementario presentó varias ocasiones claras de gol para ambas partes. Una intervención defensiva de Federico Valverde evitó un remate peligroso de Díaz antes de que Camavinga fuese expulsado, complicando aún más el panorama para el conjunto español, que cerró el encuentro con diez jugadores.

El atacante logró el tanto a los 89 minutos del compromiso en el Allianz Arena, que encaminó a los alemanes para ganar el duelo por 4-3 y la serie por 6-4 - crédito Espn

El impacto de Luis Díaz resultó decisivo para definir la serie. En los minutos finales, una combinación con Jamal Musiala permitió al extremo recibir la pelota dentro del área, preparar el remate y superar al portero Andriy Lunin con un disparo que se desvió levemente en Éder Militão. El tanto de Díaz, destacado como un gol de lujo, representó el 3-3 y derrumbó las esperanzas de los españoles.

En tiempo de descuento, Michael Olise selló la victoria alemana con un cuarto tanto, en una jugada en la que Díaz también intervino. Los futbolistas del Bayern Múnich celebraron el pase a semifinales junto a su público, mientras que el Real Madrid protestó ante el árbitro tras la eliminación.