Thierry Henry elogió a Luis Díaz tras su partido ante Real Madrid por la Champions League: “Cero dudas en su mente”

La noche en el Allianz Arena ofreció un espectáculo a la altura de la Champions League. El Bayern Múnich logró una victoria dramática ante el Real Madrid y selló su clasificación a la semifinal tras un partido lleno de giros, tensión y protagonismo repartido.

El encuentro arrancó con vértigo. Apenas iniciado el juego, Arda Güler abrió el marcador para el Real Madrid, aprovechando un error de Manuel Neuer. La respuesta alemana no tardó en llegar, Aleksandar Pavlović igualó de cabeza, mostrando la determinación del conjunto local por no desmoronarse ante el golpe inicial. El intercambio de ataques mantuvo la intensidad y, a los 28 minutos, Güler volvió a marcar, esta vez con una ejecución de tiro libre que superó la estirada de Neuer.

Harry Kane devolvió la igualdad con una definición dentro del área tras un pase filtrado de Dayot Upamecano, y el cierre del primer tiempo mantuvo el ritmo frenético. Vinícius Júnior desbordó por la banda, asistió a Kylian Mbappé y el francés puso el 3-2 parcial para el conjunto español, que se fue al descanso con ventaja.

El segundo tiempo bajó el ritmo, con ambos equipos priorizando el orden defensivo y reduciendo riesgos. Las figuras en las porterías, Manuel Neuer y Andriy Lunin, sostuvieron a sus equipos en momentos críticos. El Bayern buscó profundidad a través de Luis Díaz, aunque el colombiano no lograba desequilibrar como en el arranque y hasta tuvo situaciones donde no tomó las decisiones más adecuadas. El partido se tensó aún más con las amonestaciones a Camavinga y Rüdiger, y el desgaste físico comenzó a hacerse visible.

El tramo final reservó las mayores emociones. Camavinga vio la roja por doble amonestación, dejando al Real Madrid con un hombre menos. El Bayern aprovechó la superioridad numérica y encontró el empate en los pies de Luis Díaz, quien disparó desde media distancia para vencer a Lunin y desatar la euforia en las tribunas del Allianz Arena.

Luis Díaz fue el heroe de la clasificación para el Bayern Múnich, convirtiendo el gol de la clasificación a las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Cuando el partido agonizaba, Michael Olise apareció con un zurdazo que se coló por el ángulo, sentenciando la serie y generando elogios a la anotación del guajiro, que también anotó en el partido de idea en el estadio Santiago Bernabeu.

Tras la finalización del encuentro, tanto el colombiano como Olise fueron elogiados por Thierry Henry durante el programa que realiza en CBS Sports. El francés destacó que ambos jugadores aparecieron en el momento en que más lo necesitaba su equipo, en una instancia compleja y ante un rival siempre difícil como el Merengue.

“Miren, para mí... esto es todo. Esto es exactamente por lo que juegas el partido. ¿Entienden? Luis Díaz y Olise... no solo pusieron el balón en el fondo de la red. No. Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial", reseñó el francés.

Henry reconoció la compostura del colombiano para ejecutar un remate de semejante complejidad en el contexto de los minutos finales de un partido de eliminación de la Champions League - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El recordado atacante del Arsenal y el FC Barcelona remarcó la importancia de ambos jugadores, que aparecieron ante el rival más temido históricamente en la Champions y ante el cual un error siempre se paga caro.

“Cuando juegas contra el Real Madrid —y todos lo sabemos— no mueren. Si dudas un segundo, te castigan. Bang. Estás fuera. Pero ¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes“, reconoció.

Henry se rindió en elogios ante el gol de Díaz. “Enviar a un club como el Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese... escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera“, destacó.

De cara a la semifinal ante el Paris Saint-Germain, el francés fue claro en su concepto sobre la importancia de Díaz y Olise ante el vigente campeón de la competición. “El Bayern tiene para sí dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda”, puntualizó.