Mujer que mató a su pareja con un cuchillo de cocina en Ibagué fue enviada a prisión

La mujer debe responder por el homicidio de su compañero sentimental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 15 de abril de 2026 se confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta en contra de una mujer identificada como Jeniffer Andrea Guevara Guarnizo, luego de que aceptara su responsabilidad en el homicidio de su compañero sentimental en Ibagué (Tolima).

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, el crimen ocurrió el 15 de abril de 2025 en el barrio Aguas Frías y la decisión judicial fue dictada un año después tras la aceptación de los cargos por parte de la señalada.

El documento oficial indica que Jeniffer Andrea fue enviada a prisión luego de admitir que atacó con un cuchillo a su pareja durante una discusión en su vivienda. La orden de detención la dictó un juez de control de garantías tras la solicitud de la Fiscalía, que imputó el delito de homicidio agravado a la acusada.

El hombre fue atacado a puñal en la residencia que compartía con su agresora - crédito Colprensa

Así ocurrió el brutal ataque en Ibagué

Las investigaciones de los expertos confirmaron que la agresión se produjo en medio de una disputa entre la pareja dentro de su domicilio, ubicado en el barrio Aguas Frías. Durante el altercado, la mujer empleó un arma cortopunzante tipo cuchillo y causó la muerte de la víctima en el lugar de los hechos.

En los documentos oficiales no se divulgó la identidad del compañero sentimental fallecido. Sin embargo, las autoridades reportaron que el ataque con cuchillo fue letal y dio origen al proceso por homicidio agravado.

Captura y procedimiento judicial posterior

La Policía Nacional confirmó que la captura de Jeniffer Andrea Guevara Guarnizo se llevó a cabo en una vía pública del barrio Ciudad Luz en Ibagué para dar cumplimiento a la orden judicial expedida tras concluir la etapa inicial de la investigación.

Ante un fiscal de la Seccional Tolima, la procesada admitió su responsabilidad en la audiencia de imputación, lo que permitió avanzar con el trámite judicial y hacer efectiva su reclusión preventiva.

La acusada permanece privada de la libertad mientras continúa el proceso penal y se dicta la sentencia oficial en su contra. Por ahora, los hechos siguen bajo seguimiento de las autoridades y se convierten en ejemplo de la gravedad de la violencia de pareja, por lo que las autoridades piden que prime el respeto por la vida.

Las autoridades están en alerta ante los casos de violencia intrafamiliar que terminan en fatalidad - crédito Colprensa

Imputan cargos por el delito de feminicidio agravado a hombre que mató a su pareja

Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Santiago Capera Gutiérrez tras solicitud de la Fiscalía General de la Nación, al ser señalado como presunto autor de un ataque con arma cortopunzante contra su excompañera sentimental el 17 de marzo de 2026 en el centro del barrio Boquerón de Ibagué (Tolima).

La orden de captura fue ejecutada en el mismo sector donde, según la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la víctima habría sufrido violencia física, patrimonial y psicológica en episodios previos al ataque mortal al que la sometió el criminal y que ocurrieron entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

El sujeto involucrado en el caso no aceptó los cargos - crédito Colprensa

La tipificación del delito fue elevada a feminicidio en grado de tentativa agravado durante la audiencia, debido a la gravedad de los resultados de la investigación adelantada por los expertos a cargo del proceso. Pese a las pruebas presentadas, el procesado no aceptó los cargos.

Tras adelantar las pesquisas y dar con el paradero del criminal, un equipo de la Policía Nacional realizó la detención de Santiago Capera Gutiérrez en la vía pública y le comunicaron sus derechos antes de que fuera trasladado al centro de detención donde debe permanecer mientras avanzan las audiencias en su contra.