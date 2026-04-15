Colombia

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

La colombiana envió un mensaje de agradecimiento a sus fans por ubicarla entre las más votadas durante el proceso inicial que hace la organización cada año

Guardar
Shakira fue una de las más votadas por el público, pero no bastó para ingresar al Salón de la Fama del Rock N' Roll - crédito Europa Press
Shakira fue una de las más votadas por el público, pero no bastó para ingresar al Salón de la Fama del Rock N' Roll - crédito Europa Press

Desde que fue anunciada como una de las nominadas para formar parte de los posibles ingresos al Salón de la Fama del Rock N’ Roll para su clase 2026, Shakira fue protagonista de una intensa campaña que incluyó a su fanaticada a nivel mundial, pero también a figuras de la industria como Nile Rodgers y celebridades de Hollywood como Eva Longoria o Jessica Alba, que le extendieron su apoyo a la candidatura de la barranquillera.

La barranquillera entró en la puja por ser la primera artista latina desde Carlos Santana en hacer su ingreso al exclusivo grupo, gracias a que cumplía el requisito principal para ser postulada: que su primer álbum tuviese 25 años o más de publicado. En el caso de la cantante, Pies Descalzos —que pese a no ser su debut es su LP de mayor antigüedad en catálogo— ya tiene más de 30 años de haberse estrenado.

Como es usual cada año, el Salón de la Fama del Rock N’ Roll puso en marcha una votación en la que los fans de la cantante se volcaron masivamente y lograron que la colombiana terminara el escrutinio en el cuarto lugar con más de 700.000 votos, superando a nombres como Oasis, Iron Maiden, The Black Crowes, Jeff Buckley, Billy Idol o INXS.

Shakira se hizo con el cuarto lugar de las votaciones del público para entrar al Salón de la Fama del Rock N' Roll en la clase 2026 - crédito Salón de la Fama del Rock N' Roll
Shakira se hizo con el cuarto lugar de las votaciones del público para entrar al Salón de la Fama del Rock N' Roll en la clase 2026 - crédito Salón de la Fama del Rock N' Roll

Sin embargo, los resultados de las votaciones eran solo uno de los ítems a considerar por parte de la organización y museo con sede en Cleveland. Tras cerrarse esta fase, pasó a tomarse en cuenta el criterio de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria para elegir a los nuevos ingresos al exclusivo grupo.

Es así que, a pesar del resultado en las votaciones, Shakira no pudo hacerse un lugar en el Salón de la Fama del Rock N’ Roll.

Pese a la desazón que esto produjo entre los fans de la barranquillera, esto no impidió a la cantante expresar su agradecimiento por el apoyo recibido. Así lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió una corta declaración.

“24 clubes de fans, 14 países!! Nunca olvidaré cuanto han hecho por mí. Y me encanta eso de que ‘el rock también habla español!’. Los quiero mucho! Gracias eternas!!”, expresó la colombiana.

Cabe recordar que en 2025 se produjo una situación similar con Maná. La agrupación mexicana estuvo entre las nominadas para sumarse al Salón de la Fama, pero tampoco logró su cometido.

¿Quiénes entraron al Salón de la Fama del Rock N’ Roll en 2026?

Phil Collins, Billy Idol Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, y Wu-Tang Clan fueron los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock N' Roll - crédito @rockhall/Instagram
Phil Collins, Billy Idol Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, y Wu-Tang Clan fueron los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock N' Roll - crédito @rockhall/Instagram

En la noche del lunes 13 de abril, las cuentas oficiales del museo dieron a conocer a los miembros de su clase 2026. Los elegidos finalmente fueron Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Joy Division/New Order, Sade, Iron Maiden, Billy Idol y Luther Vandross. Los ingresos causaron cierta sorpresa en redes sociales, pues remarcaron que es una de las ocasiones en las que más artistas británicos fueron incluidos en el museo desde que este fue fundado en 1983.

La incorporación de estos artistas tendrá lugar en una gala programada para el 14 de noviembre en Los Ángeles.

También se confirmó que habrá reconocimientos como “influencia temprana” a nombres como Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, Gram Parsons y MC Lyte, mientras que otros nombres como Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller recibirán reconocimientos en la categoría de excelencia musical. Por último, se anunció que el Ahmet Ertegun Award será entregado póstumamente al presentador estadounidense Ed Sullivan.

Los otros candidatos que no lograron ingresar, además de Shakira, fueron Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill, P!NK, New Edition —ganador de la votación popular—, Jeff Buckley, INXS, Melissa Etheridge y The Black Crowes.

Temas Relacionados

ShakiraSalón de la Fama del Rock N’ RollColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Joven murió tras ser inyectada con dos fármacos para aliviar el dolor: dejó tres hijos pequeños

La mujer recibió las dosis en un centro de salud del corregimiento de Micoahumado, en Morales, Bolívar. Fue trasladada a un centro asistencial de Aguachica, Cesar, donde murió por una reacción adversa

Joven murió tras ser inyectada con dos fármacos para aliviar el dolor: dejó tres hijos pequeños

El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

Ante el creciente interés de clubes ingleses e italianos, la directiva apuesta por un plan a largo plazo para el mediocampista colombiano

El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Las patinetas eléctricas prenden las alarmas en Bogotá tras dispararse las muertes y los accidentes en un año

Las cifras muestran un salto en los casos fatales y decenas de lesionados, en medio de choques, vacíos en la regulación y problemas de convivencia en las vías

Las patinetas eléctricas prenden las alarmas en Bogotá tras dispararse las muertes y los accidentes en un año
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

El actor de ‘La reina del flow’ Andrés Sandoval reveló por qué terminó durimiendo en la calle del Cartucho en Bogotá: “Utilicé un vidrio y empecé a cortarme”

Deportes

El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Marino Hinestroza es “el peor jugador” de Vasco da Gama: prensa brasileña le da duro por caída en Copa Sudamericana

Thierry Henry elogió a Luis Díaz tras su partido ante Real Madrid por la Champions League: “Cero dudas en su mente”