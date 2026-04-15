Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Shakira fue una de las más votadas por el público, pero no bastó para ingresar al Salón de la Fama del Rock N' Roll - crédito Europa Press

Desde que fue anunciada como una de las nominadas para formar parte de los posibles ingresos al Salón de la Fama del Rock N’ Roll para su clase 2026, Shakira fue protagonista de una intensa campaña que incluyó a su fanaticada a nivel mundial, pero también a figuras de la industria como Nile Rodgers y celebridades de Hollywood como Eva Longoria o Jessica Alba, que le extendieron su apoyo a la candidatura de la barranquillera.

La barranquillera entró en la puja por ser la primera artista latina desde Carlos Santana en hacer su ingreso al exclusivo grupo, gracias a que cumplía el requisito principal para ser postulada: que su primer álbum tuviese 25 años o más de publicado. En el caso de la cantante, Pies Descalzos —que pese a no ser su debut es su LP de mayor antigüedad en catálogo— ya tiene más de 30 años de haberse estrenado.

Como es usual cada año, el Salón de la Fama del Rock N’ Roll puso en marcha una votación en la que los fans de la cantante se volcaron masivamente y lograron que la colombiana terminara el escrutinio en el cuarto lugar con más de 700.000 votos, superando a nombres como Oasis, Iron Maiden, The Black Crowes, Jeff Buckley, Billy Idol o INXS.

Shakira se hizo con el cuarto lugar de las votaciones del público para entrar al Salón de la Fama del Rock N' Roll en la clase 2026 - crédito Salón de la Fama del Rock N' Roll

Sin embargo, los resultados de las votaciones eran solo uno de los ítems a considerar por parte de la organización y museo con sede en Cleveland. Tras cerrarse esta fase, pasó a tomarse en cuenta el criterio de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria para elegir a los nuevos ingresos al exclusivo grupo.

Es así que, a pesar del resultado en las votaciones, Shakira no pudo hacerse un lugar en el Salón de la Fama del Rock N’ Roll.

Pese a la desazón que esto produjo entre los fans de la barranquillera, esto no impidió a la cantante expresar su agradecimiento por el apoyo recibido. Así lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde compartió una corta declaración.

“24 clubes de fans, 14 países!! Nunca olvidaré cuanto han hecho por mí. Y me encanta eso de que ‘el rock también habla español!’. Los quiero mucho! Gracias eternas!!”, expresó la colombiana.

Cabe recordar que en 2025 se produjo una situación similar con Maná. La agrupación mexicana estuvo entre las nominadas para sumarse al Salón de la Fama, pero tampoco logró su cometido.

¿Quiénes entraron al Salón de la Fama del Rock N’ Roll en 2026?

Phil Collins, Billy Idol Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, y Wu-Tang Clan fueron los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock N' Roll - crédito @rockhall/Instagram

En la noche del lunes 13 de abril, las cuentas oficiales del museo dieron a conocer a los miembros de su clase 2026. Los elegidos finalmente fueron Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Joy Division/New Order, Sade, Iron Maiden, Billy Idol y Luther Vandross. Los ingresos causaron cierta sorpresa en redes sociales, pues remarcaron que es una de las ocasiones en las que más artistas británicos fueron incluidos en el museo desde que este fue fundado en 1983.

La incorporación de estos artistas tendrá lugar en una gala programada para el 14 de noviembre en Los Ángeles.

También se confirmó que habrá reconocimientos como “influencia temprana” a nombres como Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, Gram Parsons y MC Lyte, mientras que otros nombres como Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller recibirán reconocimientos en la categoría de excelencia musical. Por último, se anunció que el Ahmet Ertegun Award será entregado póstumamente al presentador estadounidense Ed Sullivan.

Los otros candidatos que no lograron ingresar, además de Shakira, fueron Mariah Carey, Ms. Lauryn Hill, P!NK, New Edition —ganador de la votación popular—, Jeff Buckley, INXS, Melissa Etheridge y The Black Crowes.