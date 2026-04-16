Cambio Radical se divide en la carrera electoral, da libertad de apoyos y le cierra la puerta a Iván Cepeda

Cambio Radical permite a sus militantes respaldar a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella, pero prohíbe apoyo a Iván Cepeda en las elecciones - crédito Colprensa

El tablero político volvió a moverse el miércoles 15 de abril tras una decisión que confirma las tensiones y cálculos dentro de una de las colectividades tradicionales. Luego de varios días de deliberaciones, el partido Cambio Radical resolvió dejar en libertad a sus militantes para respaldar a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella, pero cerró de manera explícita cualquier posibilidad de apoyo a Iván Cepeda.

La decisión llegó en un momento clave, marcado por el reacomodo de fuerzas de cara a las elecciones y por una creciente presión de otros partidos que ya empezaron a tomar posición. En particular, tanto el Partido Conservador Colombiano como el Partido de la U anunciaron su respaldo a Paloma Valencia, consolidando un bloque que empieza a inclinar la balanza dentro de los sectores tradicionales.

La decisión de Cambio Radical ocurre en pleno reacomodo político y bajo presión de otros partidos tradicionales que ya tomaron posición electoral - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Desde el conservatismo, el mensaje fue claro y apuntó a una línea de continuidad política. “El Partido Conservador no llega hoy a este proyecto. Se mantiene donde siempre ha estado, del lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su partido durante los últimos cuatro años. Aquí no hay improvisación ni decisiones de última hora. Hay coherencia, hay camino recorrido y hay una convicción firme de defensa de Colombia”, señaló la colectividad en un comunicado.

En ese contexto, la postura de Cambio Radical refleja un equilibrio interno aún sin resolver. La colectividad venía mostrando apoyos divididos entre quienes impulsan a Valencia y quienes ven con buenos ojos la candidatura de De la Espriella. Ante la falta de consenso, la salida fue una fórmula intermedia, permitir respaldos individuales, pero con una restricción política clara frente a Cepeda.

La exclusión del senador del Pacto Histórico no es un detalle menor. Más allá de la libertad otorgada, marca un límite ideológico dentro del partido y envía un mensaje directo sobre las alianzas que no están dispuestos a contemplar en esta etapa electoral.

Mientras tanto, el nombre de Paloma Valencia sigue sumando respaldos. Además del guiño de los partidos tradicionales, también ha recibido apoyo de figuras como María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, lo que refuerza su posicionamiento dentro de distintos sectores políticos. Aun así, su colectividad, el Centro Democrático, todavía no oficializa una decisión definitiva.

La exclusión explícita de Iván Cepeda por parte de Cambio Radical marca un límite ideológico y define alianzas posibles en el panorama electoral - crédito Iván Cepeda/X

El movimiento de fichas se da, además, en medio de un ambiente enrarecido por temas de seguridad. En los últimos días, tanto el Gobierno del presidente Gustavo Petro como el expresidente Álvaro Uribe y el propio De la Espriella rechazaron amenazas contra Valencia, lo que llevó a reforzar los espacios de coordinación institucional para proteger el proceso electoral.

Por ahora, la decisión de Cambio Radical abre un escenario de apoyos fragmentados que podría terminar siendo determinante. En los próximos días será clave ver hacia dónde se inclinan sus principales figuras y si esta libertad condicionada se traduce en alianzas concretas o en una mayor dispersión del voto dentro del bloque tradicional.

Ampliar la coordinación institucional busca garantizar la seguridad electoral tras amenazas denunciadas por Gustavo Petro, Álvaro Uribe y De la Espriella contra Paloma Valencia - crédito Colprensa

La libertad de apoyar a más de un candidato evidencia un partido que no logró —o no quiso— alinearse detrás de una sola apuesta, pero que tampoco está dispuesto a diluir su identidad política en cualquier escenario. Ese equilibrio, que en el corto plazo evita fracturas internas, también deja abierta una pregunta de fondo: qué tan sostenible es una estrategia sin una dirección clara cuando la contienda empiece a exigir definiciones más firmes.

Al mismo tiempo, el hecho de trazar una línea roja frente a Iván Cepeda revela que, incluso en medio de la flexibilidad, hay límites que siguen marcando el terreno ideológico. En un mapa político que comienza a reordenarse, estas decisiones no solo suman o restan apoyos, también anticipan las alianzas que podrían consolidarse más adelante.