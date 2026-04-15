El Benfica quiere aprovecharse de Richard Ríos para conseguir una fortuna: radical decisión en el mercado de fichajes

Richard Ríos es uno de los jugadores más valiosos de Benfica en la actualidad, por eso llama la atención en el mercado de fichajes - crédito Rita Franca/REUTERS

Richard Ríos sigue llamando la atención del fútbol europeo, debido a sus buenas presentaciones con el Benfica, pese a llevar menos de un año en el club, la participación en la Champions League y ser una de las figuras de la selección Colombia en los últimos tres años.

Es por eso que los portugueses buscan mucho dinero por la transferencia del cafetero, una opción que están contemplando en medio de los rumores de clubes de otros países que lo buscarían en pleno Mundial de la FIFA y sería un escenario para que sea una contratación de mucho peso.

La decisión de Benfica con Richard Ríos

El Benfica tomó la decisión de retener a Richard Ríos tras recibir propuestas de reconocidos clubes europeos. El club formalizó un contrato largo y fijó la cláusula de marcha en 100 millones de euros, alineando su postura con el jugador y su entorno.

Esta medida fue adoptada para disuadir a instituciones como Manchester United y Fulham de la Premier League, así como a Nápoles, Inter de Milán y Roma de la Serie A italiana, según destacó Marca, al ser los que más interés estarían presentando en la actualidad.

La aparición en Champions League también ayudó a que Richard Ríos tenga el interés de algunos equipos en Europa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El club luso se planteó priorizar el crecimiento y el valor de mercado del futbolista antes de contemplar una transferencia. Tanto Ríos como la directiva buscan que el futbolista se consolide como titular y demostrar su valía en el Mundial 2026, lo que podría abrir las puertas a una futura venta bajo condiciones históricas para el Benfica.

Interés de grandes clubes europeos en Richard Ríos

Durante los últimos meses, el nivel mostrado por Richard Ríos en la Primeira Liga atrajo a varios de los clubes más fuertes del continente, uno de ellos es la Roma que, tal como en 2025, volvería a intentar su fichaje después de la negociación frustrada tras el Mundial de Clubes.

Representantes de estos equipos asistieron al Estádio da Luz para observar en directo al mediocampista colombiano. Sin embargo, a pesar del peso y el alcance de las ofertas, la directiva del Benfica optó por no negociar la salida del jugador de inmediato, mencionó el medio español.

Richard Ríos solo sería vendido por 100 millones de euros para cualquier equipo en el mundo - crédito Rita Franca/REUTERS

El crecimiento de Ríos bajo la dirección de Mourinho

La evolución de Richard Ríos en Lisboa es evidente bajo la dirección del entrenador José Mourinho. Procedente del Palmeiras, el colombiano ha avanzado de ser un volante técnico a convertirse en un mediocampista total, con mayor agresividad en la recuperación y una mejor visión de juego.

José Mourinho se ha encargado de sacar el mejor potencial de Richard Ríos en Benfica - crédito Lee Smith/Action Images vía Reuters

El volante demostró también capacidad ofensiva, como quedó reflejado con el gol de cabeza que marcó recientemente en el empate frente al Casa Pia. Este desempeño refuerza su importancia para Mourinho y el proyecto deportivo del club, aspecto que ha llamado la atención internacional.

Futuro, estado físico y proyección de Richard Ríos

En la última jornada de liga, se generó preocupación por el estado físico de Richard Ríos después de abandonar el campo por una molestia. Según las pruebas médicas hechas el martes, solo sufrió un golpe traumático y no presenta lesión muscular, lo que permite mantener la esperanza de verlo en el próximo derbi frente al Sporting de Lisboa.

Tanto el entorno del jugador como la directiva del Benfica buscan afianzar su titularidad, competir en la cima de la Primeira Liga y mantener un alto rendimiento antes del Mundial 2026. La estrategia a medio plazo es aprovechar el potencial de revalorización del futbolista y, tras la cita mundialista, considerar una venta que pueda batir récords en el mercado portugués.

Con este plan, Benfica y Richard Ríos encaran el futuro asegurando protagonismo y crecimiento. El club busca relanzar el valor del jugador en el fútbol europeo antes de dar el salto a una transferencia que aspire a cifras históricas; una apuesta que se perfila como el movimiento más ambicioso de la entidad lisboeta para los próximos años.