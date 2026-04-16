Jorge Barón decidió darle la “patadita de la suerte” a la selección Colombia, ante los malos resultados y las críticas

Jorge Barón le mandó su "patadita de la buena suerte" a la selección Colombia, en medio de la reacción negativa que generaron sus últimos partidos de preparación - crédito FPF y Colprensa

A dos meses de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la selección Colombia afronta un momento de incertidumbre y dudas luego de caer en sus recientes partidos amistosos en marzo.

Las derrotas por 2-1 ante Croacia en Orlando y después 3-1 frente al equipo suplente de Francia en Maryland encendieron las alarmas por una serie de factores que incluyen la falta de fiabilidad de los dos arqueros probados, Camilo Vargas y Álvaro Montero, las fallas defensivas de los centrales, y el bajo nivel mostrado por Richard Ríos o James Rodríguez.

El entrenador Néstor Lorenzo tampoco quedó bien parado en la consideración general, ante su postura de mantenerse fiel a un esquema de juego y unos jugadores que ya alcanzaron el subcampeonato de la Copa América en 2024, pero que dos años después no parecen tener la misma sintonía. Incluso se ha especulado con problemas en el camerino, ante lo cual hay un silencio total.

Es en medio de ese ambiente de profundo escepticismo que el presentador Jorge Barón decidió dar un giro al discurso. El ibaguereño, recordado por su programa más emblemático, El Show de las Estrellas, decidió emitir un comunicado a través de sus cuentas oficiales en el que hizo un llamado a sus seguidores y a los colombianos en general a mantener la fe en que la Tricolor pueda realizar un papel destacado en su séptima participación en la Copa del Mundo.

En su comunicado, el presentador afirmó que anteponía la fe al análisis táctico del periodismo deportivo, frente a los malos resultados de la selección Colombia - crédito @jorgebarontv/Instagram

“He dedicado más de 57 años de mi vida a recorrer cada municipio de este país. Hoy, con profunda tristeza, escucho a algunos de mis compatriotas que no solo han perdido la fe, sino que están apostando firmemente por la catástrofe de nuestra selección Colombia”, señaló en el comunicado.

Barón interpeló directamente a quienes anticipan una eliminación temprana: “¿Desde cuándo la lógica mató al corazón del hincha?. Ustedes hablan de táctica, yo hablo de fe”, puntualizó desmarcándose de los puntos de vista más pesimistas emitidos tanto por hinchas como por sectores del periodismo deportivo.

De manera simbólica, el presentador puso a disposición del seleccionado nacional lo que se transformó en su marca registrada: la “patadita de la buena suerte”.

“He resuelto poner a disposición de todos los que aún tienen el coraje de creer, el amuleto más sagrado de mi trayectoria: Mi Patadita de la Buena Suerte. Esa que ha impulsado carreras musicales al estrellato mundial, hoy se la quiero entregar a nuestro equipo y a la hinchada de la selección Colombia”, puntualizó.

Francisco Maturana y David Ospina también salen en defensa del equipo

Francisco Maturana fue técnico de la selección Colombia en tres ciclos, ganando la Copa América 2001 y clasificando a los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994 - crédito Colprensa

En el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el exdirector técnico y campeón de la Copa América 2001 respaldó al equipo en medio de las críticas, recordando que los resultados en los amistosos no definen lo que ocurrirá en el Mundial.

“Ahora todo el mundo tiene licencia para decir lo que quiere, y a veces sin haber jugado un partido”, declaró, subrayando que el estado anímico y físico de los jugadores será determinante para el rendimiento en el torneo.

Por su parte, el arquero David Ospina expresó su orgullo por representar a la selección y destacó la importancia de referentes como James Rodríguez, Falcao y Cuadrado, así como el aporte de la nueva generación de futbolistas, durante su paso por Si era Gol de Red+.

“Me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido, porque siempre ha dejado a nuestro país en alto, al igual que Falcao y Cuadrado. Son jugadores que han hecho las cosas de una manera muy positiva y eso es lo que nos queda siempre a nosotros”, destacó.

La selección Colombia iniciará en mayo su última etapa de preparación, con una concentración en Medellín y la publicación de la lista provisional de convocados. Posteriormente, el equipo viajará a Bogotá para disputar un amistoso frente a Costa Rica el 29 de mayo, antes de partir hacia Estados Unidos. El debut en el Mundial está programado para el 17 de junio en la Ciudad de México ante Uzbekistán.