Colombia

Pese a dificultades, las familias colombianas ahora están más dispuestas a comprar carro o casa: estas son las razones

El repunte optimista contrasta con dinámicas desiguales en la disposición para adquirir bienes durables en distintas regiones y grupos sociales, aseguró Fedesarrollo

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Utilitarios y comerciales para pasajeros representaron el 55% del total de ventas de vehículos en julio - crédito Colprensa
En el primer trimestre de 2026, el mercado automotor en Colombia mostró un fuerte repunte, con ventas mensuales superiores a las 19.000 unidades, según Fenalco y la Andi - crédito Colprensa

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Colombia alcanzó 19,3% en marzo de 2026, según la más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, lo que representa un alza de un punto porcentual respecto a febrero y de 26,4 puntos en comparación con marzo de 2025. El avance está vinculado a la mejora del Índice de Condiciones Económicas (ICE), mientras que el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) permaneció estable durante el mismo periodo.

De acuerdo con la encuesta, en marzo de 2026, la confianza de los consumidores colombianos mostró una evolución positiva, impulsada, sobre todo, por el repunte en el ICE, que alcanzó 8,7%, y por el sostenimiento del IEC en 26,3%. Frente a marzo de 2025, el ICC experimentó un incremento notable de 26,4 puntos porcentuales, lo que refleja una mejoría marcada en la percepción y expectativas económicas de los hogares.

Mejor situación económica

La EOC de Fedesarrollo destacó que “este resultado obedeció a un aumento de 2,4 puntos porcentuales en el ICE”. Según el informe, el ICE subió desde 6,3% en febrero, mientras que el ICE no tuvo variación mensual. Dentro de los componentes individuales del ICC, la expectativa de que el hogar se encontrará en mejor situación económica dentro de un año se ubicó en 43,9%, y la estimación de que el país estará mejor en ese mismo lapso, en 19,7%. Por otro lado, la percepción sobre si es un buen momento para comprar muebles o electrodomésticos alcanzó 10,6%.

En marzo de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de 19,3% - crédito Fedesarrollo
En marzo de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de 19,3% - crédito Fedesarrollo

Desglose por ciudades y niveles socioeconómicos

La confianza de los consumidores presentó variaciones por ciudades.

  • Medellín: mostró el mayor crecimiento mensual, con 10,5 puntos porcentuales (pp) más que en febrero.
  • Bucaramanga: también registró un avance de 1,6 pp.

Por el contrario:

  • Bogotá: cayó 1 pp.
  • Cali: bajó 1,3 pp.
  • Barranquilla: retrocedió 5,9 pp.

En la comparación anual, Cali lideró con 34,5%, seguida de:

  • Bogotá: 19,5%.
  • Bucaramanga: 15,6%.
  • Barranquilla: 17,4%.
  • Medellín: 7,2%.

En Medellín, el ICC subió desde -25,2% en marzo de 2025 hasta el valor actual.

Por estrato, la confianza también mostró disparidad.

  • Bajo: aumentó 2,1 pp frente a febrero y se ubicó en 22,7%.
  • Medio: subió a 18,9% (+0,4 puntos)
  • Alto: descendió de -6,6% a -9,9%.

En términos anuales, todos los grupos reportan avances, y el estrato bajo destacó al superar los 30 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Frente a marzo de 2025, se observó un incremento de 30,3 puntos porcentuales en el IEC, pasando de -4,0% a 26,3% y un aumento de 20,6 puntos porcentuales en el ICE - crédito Fedesarrollo
Frente a marzo de 2025, se observó un incremento de 30,3 puntos porcentuales en el IEC, pasando de -4,0% a 26,3% y un aumento de 20,6 puntos porcentuales en el ICE - crédito Fedesarrollo

Resultados en disposición a comprar vivienda, bienes durables y vehículos en Colombia

En la disposición a comprar vivienda, la encuesta registró un balance de -24,0% en marzo, lo que representa un incremento de 0,4 pp respecto a febrero y de 4,1 pp frente a marzo de 2025. Por ciudades, Barranquilla sobresalió con un alza de 18,8 pp y Cali con 5,3 pp. En cambio, Bogotá, Bucaramanga y Medellín presentaron descensos de 3,4, 1,6 y 0,5 pp, respectivamente.

Por estrato, el comportamiento fue mixto:

  • Bajo: creció 3,8 pp y alcanzó -17,8%.
  • Medio: disminuyó 1,1 pp.
  • Alto: redujo su balance en 16,8 pp frente al mes anterior, ubicándose en -50,3%.

En cuanto a la disposición para comprar bienes durables, el balance general subió a 10,6% en marzo, lo que significa un incremento de 7,7 pp frente a febrero y de 20,4 pp en comparación anual. Medellín registró el mayor aumento, con 20,4 puntos más, seguida de:

  • Barranquilla: 8,6 pp.
  • Bogotá: 4,9 pp.
  • Bucaramanga: 2,9 pp.

Solo Cali evidenció una ligera disminución de 0,7 puntos porcentuales.

En el caso de los vehículos, la disposición a comprar descendió a -29,5% en marzo, una caída de 3,6 pp con relación al mes previo. Sin embargo, la comparación anual demuestra una mejoría de 21,8 puntos porcentuales frente a marzo de 2025.

La valoración de los consumidores sobre la situación de su país incrementó en 5,0 puntos porcentuales frente al trimestre anterior - crédito Fedesarrollo
La valoración de los consumidores sobre la situación de su país incrementó en 5,0 puntos porcentuales frente al trimestre anterior - crédito Fedesarrollo

Análisis trimestral y evolución reciente de la confianza del consumidor

El análisis trimestral muestra que el ICC creció 1,8 pp en el primer trimestre de 2026 respecto al cuarto trimestre de 2025, alcanzando 18,6%. Además, la percepción sobre la situación del país mejoró en 5,0 pp. En contraste, la disposición a comprar bienes durables y la valoración de los hogares descendieron 6,2 y 1,0 pp, respectivamente.

De acuerdo con la ECO de Fedesarrollo, “al comparar los resultados del primer trimestre de 2026 con los del cuarto trimestre de 2025, se observa un incremento en la confianza de los consumidores, así como en la valoración sobre la situación del país”. No obstante, “la valoración de los hogares y la disposición a comprar bienes durables disminuyeron respecto al trimestre anterior”.

En la comparación anual, el balance del ICC repuntó 25,3 pp, la percepción sobre el país subió 28,5 pp y la disposición a comprar bienes durables mejoró en 18,8 pp frente al primer trimestre de 2025.

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