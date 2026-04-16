Colombia

Resultado Chontico Noche hoy 15 de abril

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Guardar
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este miércoles 15 de abril de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Los cinco números ganadores del último sorteo del Chontico Noche del miércoles 15 de abril de 2026. (Infobae)
Los cinco números ganadores del último sorteo del Chontico Noche del miércoles 15 de abril de 2026. (Infobae)
  • Sorteo: 6527.
  • Número ganador: 8 7 1 0.
  • Quinta balota: 8.

Así puedes jugar a la lotería del Chontico

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

El cuadro Cardenal tiene una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño, para buscar la victoria

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

Lluvias en Bogotá del 15 de abril: por inundaciones en la ciudad, el día tuvo caos en la movilidad y afectaciones ambientales

Miles de ciudadanos enfrentaron retrasos en sus desplazamientos desde las primeras horas del día, en medio de una jornada marcada por la lluvia intermitente y la congestión en corredores principales

Lluvias en Bogotá del 15 de abril: por inundaciones en la ciudad, el día tuvo caos en la movilidad y afectaciones ambientales

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia

El deterioro progresivo en la brecha entre los ingresos estatales y el gasto público genera nuevas dudas sobre la solidez financiera del país y la viabilidad de sus compromisos, alertó el Carf

“Costos se mantienen elevados”: Gobierno Petro sigue gastando más de lo que puede y así de mal estan las finanzas de Colombia

Luis Fernando Almario irá a juicio por crímenes de lesa humanidad en Caquetá: JEP negó solicitud de nulidad del excongresista

En su determinación, el tribunal concluyó que el recurso fue presentado fuera de los plazos establecidos y que constituyó una actuación sin sustento procesal

Luis Fernando Almario irá a juicio por crímenes de lesa humanidad en Caquetá: JEP negó solicitud de nulidad del excongresista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Yuli Ruiz recibió amenazas tras el video con un menor de edad en redes sociales: “Mi pasado ha sido muy sano”

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del León en São Paulo

América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana EN VIVO: los Diablos Rojos están obligados a ganar

Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El ‘Pibe’ Valderrama reveló que rechazó oferta de los líderes del cartel de Cali para jugar en el América

Jorge Barón decidió darle la “patadita de la suerte” a la selección Colombia, ante los malos resultados y las críticas