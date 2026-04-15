Colombia

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

El reciente logro del futbolista colombiano estuvo acompañado por una gran cantidad de reacciones emotivas; sin embargo, fue su pareja la que sorprendió con una narrativa inspiradora sobre su historia de superación

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La esposa de Luis Díaz lo ha acompañado en todo su proceso - crédito Gera Ponce / Instagram
La esposa de Luis Díaz lo ha acompañado en todo su proceso - crédito Gera Ponce / Instagram

La clasificación de Bayern Múnich a las semifinales de la UEFA Champions League tuvo como protagonista a Luis Díaz, que anotó en el juego de vuelta uno de los goles decisivos para esta victoria contra el Real Madrid con un resultado de 4-3.

Aunque más allá del logro deportivo hubo un mensaje que se robó la atención de los seguidores, pues estuvo a cargo de la pareja del jugador, Geraldine Ponce, que compartió en redes sociales dos imágenes en las que celebró tanto el logro deportivo de Luis Díaz como la trayectoria que han recorrido juntos.

La mujer que ha apoyado al guajiro en cada paso de su carrera publicó un mensaje tras la victoria resaltando el esfuerzo, la fe y las dificultades que junto a Luis Díaz han superado en su camino dentro y fuera del terreno de juego. Por medio de sus palabras destacó la importancia del acompañamiento mutuo y la gratitud por todo lo alcanzado en la élite del fútbol internacional.

El mensaje de Gera Ponce se convirtió en un reconocimiento al trabajo y sacrificio que ha marcado sus vidas a lo largo de este camino que no siempre ha tenido éxito. Además, la pareja de Luis Díaz agradeció a Dios por las respuestas a sus oraciones y por las oportunidades recibidas, haciendo énfasis en la fe y en el apoyo mutuo que han mantenido durante años hasta alcanzar este paso tan importante en la Champions League.

El mensaje de Geraldine Ponce para Luis Díaz tras anotar uno de los goles que le dio la victoria al Bayern Múnich frente al Real Madrid

La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje - crédito Gera Ponce / Instagram
La publicación estuvo acompañada por un emotivo mensaje - crédito Gera Ponce / Instagram

En la publicación difundida en su perfil oficial de Instagram, Geraldine Ponce transmitió la carga sentimental de este momento: “Dios, tú sabes todo lo que hay detrás de este momento. Cuántas oraciones, cuántas lágrimas. Nunca dudé, siempre supe que esta victoria era nuestra. Gracias por responder, por cumplir y por recordarnos que contigo todo es posible. Eso apenas comienza”.

Su declaración demostró la importancia del trabajo constante y la esperanza que les permitió afrontar diversas dificultades para llegar hasta donde están. Para Ponce, el logro profesional de Luis Díaz es fruto de una historia compartida y del apoyo recibido a lo largo de los años, tanto en el ámbito personal como deportivo.

Del mismo modo, la esposa del jugador agregó una imagen en la que se ve abrazada con él disfrutando del momento y la acompañó con la frase: “Semifinalista de la Champions. Orgullosa de ti amor mío, te amo”, demostrando su felicidad por esta etapa.

La esposa del jugador demostró su alegría por el nuevo logro en su carrera - crédito Gera Ponce / Instagram
La esposa del jugador demostró su alegría por el nuevo logro en su carrera - crédito Gera Ponce / Instagram

Cabe mencionar que la relación entre Luis Díaz y Geraldine Ponce empezó en 2016, cuando él formaba parte del Junior de Barranquilla. Desde entonces, la mujer ha acompañado las distintas etapas del crecimiento profesional del futbolista, apoyándolo en momentos favorables y en situaciones complejas.

Es por esto que el 14 de junio de 2025 consolidaron su unión al casarse en un evento que contó con la presencia de varias figuras públicas. Además, la pareja tiene dos hijas: Roma y Charlotte, y están a la espera de su tercer hijo.

El futbolista le dio el sí a Geraldine Ponce en Barranquilla, en una ceremonia exclusiva. Afuera, centenares de personas aguardaban por los recien casados - crédito La Zona Cero
El futbolista se casó con Geraldine Ponce en Barranquilla, en una ceremonia exclusiva - crédito La Zona Cero / X

Repercusiones en las redes tras el triunfo

La publicación de Geraldine Ponce desató una ola de reacciones entre seguidores y aficionados, que destacaron el proceso de Luis Díaz desde sus inicios hasta su presente.

Su testimonio se convirtió en una muestra de perseverancia y crecimiento conjunto, por lo que sus miles de seguidores destacaron la historia de superación y acompañamiento que ha llamado la atención de aquellos que ven en el fútbol no solo un espectáculo deportivo, sino un reflejo de historias personales. Por ahora, la pareja continúa convencida de que sus mejores momentos aún están por escribirse.

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