La Superintendencia de Industria y Comercio investiga la venta de entradas para el concierto de BTS en Bogotá

La Superintendencia de Industria y Comercio investiga posibles irregularidades en la venta de entradas para el concierto de BTS en Bogotá - crédito BTS / Instagram

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación sobre el proceso de venta de entradas para el concierto de BTS en Bogotá, tras recibir numerosas denuncias de consumidores.

El organismo inició la revisión en febrero de 2026 y mantiene el foco en la protección de los derechos de los asistentes al evento musical programado para el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín.

Investigación oficial por la venta de boletería

La SIC comunicó que realiza un seguimiento detallado a las actividades relacionadas con la comercialización de entradas al concierto de BTS. Según lo informado por la entidad, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor abrió una averiguación preliminar con el objetivo de examinar la información proporcionada a los compradores y las medidas tecnológicas utilizadas en la preventa y venta.

La SIC abrió una averiguación preliminar sobre la transparencia de la información y medidas tecnológicas implementadas en la preventa y venta de boletos para BTS - crédito @sicsuper / X

La investigación apunta especialmente a la transparencia en el proceso, motivada por la alta demanda que generó la llegada de la agrupación surcoreana. Las entradas se agotaron en menos de una hora, lo que provocó múltiples quejas y reclamos de fanáticos que no lograron acceder al sistema de compra.

De acuerdo con el comunicado, la SIC solicitó información tanto a la promotora del evento, Promotora de Colombia S.A.S., como a la empresa operadora de boletería, Ticket Colombia S.A.S., para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Denuncias ciudadanas y requerimientos a las empresas

Las autoridades recibieron numerosas denuncias de ciudadanos que intentaron adquirir boletos y no pudieron completar el proceso. Ante esta situación, la SIC realizó nuevos requerimientos a las empresas involucradas, exigiendo detalles precisos sobre la información entregada al público, las condiciones de venta, los horarios establecidos, el aforo disponible y las medidas implementadas para garantizar un proceso transparente.

El proceso de comercialización de boletería para BTS agotó su capacidad en menos de una hora y recibió numerosas denuncias de consumidores - crédito BIGHIT Music

En el comunicado difundido el 15 de abril de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio aseguró: “Se solicita detallar de manera precisa sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”.

El fenómeno BTS en Colombia

La llegada de BTS a Colombia es considerada un acontecimiento relevante dentro del panorama musical del país. Las dos fechas anunciadas para octubre de 2026 generaron una expectativa sin precedentes, reflejada en la rapidez con la que se agotaron las entradas y en la masiva participación de seguidores durante la preventa.

La demanda desbordó las plataformas oficiales, lo que derivó en quejas sobre el funcionamiento del sistema, supuestas irregularidades y preocupaciones por la reventa y posible fraude. La SIC reiteró su compromiso con la protección de los consumidores y advirtió que continuará con las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Recomendaciones para los asistentes

La SIC recomienda adquirir entradas solo en plataformas oficiales y rechazar la reventa para proteger los derechos de los asistentes al concierto de BTS - crédito Reuters

En su comunicación, la Superintendencia de Industria y Comercio recomendó a los seguidores de BTS adquirir entradas únicamente en puntos y plataformas oficiales, rechazar la reventa, denunciar cualquier intento de fraude y seguir las indicaciones de los organizadores del evento. La entidad enfatizó que no se deben enviar fondos a terceros que prometan boletos fuera de los canales autorizados.

La SIC señaló que su labor continuará hasta esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de los consumidores. De ser necesario, la entidad adoptará las medidas que corresponda conforme a la legislación colombiana, según lo establecido en su rol de autoridad nacional en materia de inspección, vigilancia y control.

La investigación sobre la venta de entradas para el concierto de BTS se encuentra en curso, y tanto la promotora como la empresa encargada de la boletería deberán responder a las solicitudes de información realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.