Cómo freír el huevo perfecto: los secretos de los cocineros para lograr una yema líquida y la puntilla crujiente

El arte detrás de un huevo frito perfecto en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Pocas preparaciones generan tanta satisfacción como un huevo frito bien hecho. Aunque se trata de uno de los platos más sencillos de la cocina, su ejecución perfecta exige técnica, buenos ingredientes y atención al detalle.

La imagen de una yema brillante que se rompe sobre el plato, acompañada de una clara dorada y bordes crujientes, sigue siendo un símbolo de la cocina casera y tradicional.

A pesar de su aparente sencillez, chefs y expertos coinciden en que lograr ese resultado ideal no es cuestión de azar, incluso, señalan algunos que el secreto no solo está en el procedimiento, sino en entender cada paso y respetar los tiempos de cocción.

“Es un plato rico, al alcance de todos, que solo requiere un poco de paciencia, destreza a la hora de manejar la espátula y aceite para elaborarlo, aunque hay gente que no lo usa porque los hace a la plancha, pero eso son modernidades”, explicó Juanjo López Bedman, propietario del restaurante La Tasquita de Enfrente en Madrid, de acuerdo con la información recogida por El País.

El huevo frito requiere precisión y técnica para alcanzar la perfección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Uno de los primeros factores clave es la calidad del huevo, ya que debe ser fresco, preferiblemente de tamaño mediano o pequeño, ya que esto permite un mejor control durante la cocción. Además, algunos expertos recomiendan retirar el exceso de clara antes de llevarlo a la sartén, para obtener una textura más compacta y uniforme.

El aceite es otro elemento determinante, pues la mayoría de cocineros coincide en que el aceite de oliva virgen extra es la mejor opción, tanto por sabor como por comportamiento en altas temperaturas y en este punto, la temperatura juega un papel fundamental: el aceite debe estar caliente, incluso cercano a los 180 grados, pero sin llegar a quemarse.

El chef López Bedman detalla su método con precisión: “En primer lugar, abrimos el huevo —que ha de ser muy fresco y de tamaño pequeño— y colamos el exceso de clara, que suele ser agua, para que quede más compacto. El contenido se pasa después a un bol y de ahí a una sartén pequeña, de entre 18 y 20 centímetros de diámetro, y preferiblemente de hierro”.

Una vez en la sartén, el manejo del aceite es clave: “Con una espátula o espumadera se va arrinconando el huevo y echándole aceite por encima. Por eso es importante que la sartén no sea grande: para que quede más abuñuelado. Y, muy importante, la yema ha de quedar líquida y la puntillita, ligeramente tostada”, añade el cocinero.

Un huevo frito bien hecho es símbolo de la cocina tradicional según expertos - crédito Pixabay

Otra técnica reconocida es la que se utiliza en Casa Lucio, uno de los restaurantes más famosos de Madrid por este plato. Allí, el proceso tiene una variación que da origen a los conocidos “huevos estrellados”. Según el jefe de cocina Andrés García Gil: “Aquí no hacemos huevos fritos como tal. En una sartén ponemos un poco de aceite y añadimos los huevos, cuatro en total. Dejamos que la clara se haga durante unos 30 segundos, tiempo en el que la yema queda cubierta por una película para que no se rompa al darle la vuelta y mantenerlos en el fuego otros 30 segundos”.

El resultado, explica, es que permite una yema líquida ideal para acompañar con papas fritas: “No son huevos fritos, sino estrellados”.

Desde otra perspectiva, en la cocina tradicional andaluza también hay técnicas particulares. En Jaén, por ejemplo, el cocinero Paco Gata recomienda controlar el calor sin excederse: “pero no mucho, cuando se vea que va a romper”, señala sobre el momento ideal para añadir el huevo al aceite. Además, insiste en la importancia de bañar el huevo con el aceite durante la cocción: “para que quede doradita la puntillita”.

Lo cierto es que en todos los casos, los expertos coinciden en que el equilibrio es esencial: ni aceite demasiado frío, que dejaría un huevo blando y sin textura, ni excesivamente caliente, que podría quemar la clara antes de que se cocine correctamente.