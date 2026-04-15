Colombia

Cómo freír el huevo perfecto: los secretos de los cocineros para lograr una yema líquida y la puntilla crujiente

La tradición culinaria encuentra su mayor reto en un plato que parece sencillo, pero requiere destreza y atención a los pequeños detalles

Guardar
Huevo frito en sartén con una mano vertiendo vinagre desde una botella sobre la clara del huevo.
El arte detrás de un huevo frito perfecto en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Pocas preparaciones generan tanta satisfacción como un huevo frito bien hecho. Aunque se trata de uno de los platos más sencillos de la cocina, su ejecución perfecta exige técnica, buenos ingredientes y atención al detalle.

La imagen de una yema brillante que se rompe sobre el plato, acompañada de una clara dorada y bordes crujientes, sigue siendo un símbolo de la cocina casera y tradicional.

A pesar de su aparente sencillez, chefs y expertos coinciden en que lograr ese resultado ideal no es cuestión de azar, incluso, señalan algunos que el secreto no solo está en el procedimiento, sino en entender cada paso y respetar los tiempos de cocción.

Es un plato rico, al alcance de todos, que solo requiere un poco de paciencia, destreza a la hora de manejar la espátula y aceite para elaborarlo, aunque hay gente que no lo usa porque los hace a la plancha, pero eso son modernidades”, explicó Juanjo López Bedman, propietario del restaurante La Tasquita de Enfrente en Madrid, de acuerdo con la información recogida por El País.

Huevo frito en sartén con gotas de líquido cayendo sobre la yema y clara en cocción
El huevo frito requiere precisión y técnica para alcanzar la perfección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Uno de los primeros factores clave es la calidad del huevo, ya que debe ser fresco, preferiblemente de tamaño mediano o pequeño, ya que esto permite un mejor control durante la cocción. Además, algunos expertos recomiendan retirar el exceso de clara antes de llevarlo a la sartén, para obtener una textura más compacta y uniforme.

El aceite es otro elemento determinante, pues la mayoría de cocineros coincide en que el aceite de oliva virgen extra es la mejor opción, tanto por sabor como por comportamiento en altas temperaturas y en este punto, la temperatura juega un papel fundamental: el aceite debe estar caliente, incluso cercano a los 180 grados, pero sin llegar a quemarse.

El chef López Bedman detalla su método con precisión: “En primer lugar, abrimos el huevo —que ha de ser muy fresco y de tamaño pequeño— y colamos el exceso de clara, que suele ser agua, para que quede más compacto. El contenido se pasa después a un bol y de ahí a una sartén pequeña, de entre 18 y 20 centímetros de diámetro, y preferiblemente de hierro”.

Una vez en la sartén, el manejo del aceite es clave: “Con una espátula o espumadera se va arrinconando el huevo y echándole aceite por encima. Por eso es importante que la sartén no sea grande: para que quede más abuñuelado. Y, muy importante, la yema ha de quedar líquida y la puntillita, ligeramente tostada”, añade el cocinero.

Los huevos fritos son un clásico de la cocina española (Pixabay)
Un huevo frito bien hecho es símbolo de la cocina tradicional según expertos - crédito Pixabay

Otra técnica reconocida es la que se utiliza en Casa Lucio, uno de los restaurantes más famosos de Madrid por este plato. Allí, el proceso tiene una variación que da origen a los conocidos “huevos estrellados”. Según el jefe de cocina Andrés García Gil: “Aquí no hacemos huevos fritos como tal. En una sartén ponemos un poco de aceite y añadimos los huevos, cuatro en total. Dejamos que la clara se haga durante unos 30 segundos, tiempo en el que la yema queda cubierta por una película para que no se rompa al darle la vuelta y mantenerlos en el fuego otros 30 segundos”.

El resultado, explica, es que permite una yema líquida ideal para acompañar con papas fritas: “No son huevos fritos, sino estrellados”.

Desde otra perspectiva, en la cocina tradicional andaluza también hay técnicas particulares. En Jaén, por ejemplo, el cocinero Paco Gata recomienda controlar el calor sin excederse: “pero no mucho, cuando se vea que va a romper”, señala sobre el momento ideal para añadir el huevo al aceite. Además, insiste en la importancia de bañar el huevo con el aceite durante la cocción: “para que quede doradita la puntillita”.

Lo cierto es que en todos los casos, los expertos coinciden en que el equilibrio es esencial: ni aceite demasiado frío, que dejaría un huevo blando y sin textura, ni excesivamente caliente, que podría quemar la clara antes de que se cocine correctamente.

Temas Relacionados

Cómo hacer un huevo fritoTruco para el huevo fritoTrucos de cocinaHuevo frito perfectoColombia-Noticias

Más Noticias

Con plantón, pidieron reanudar mesa de diálogo con cabecillas de bandas que participaron en la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

Varias organizaciones sociales convocaron a una protesta frente al penal La Paz, donde demandaron que se retomen las conversaciones suspendidas entre el Gobierno y grupos armados locales

Con plantón, pidieron reanudar mesa de diálogo con cabecillas de bandas que participaron en la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

El colombiano, máximo goleador del equipo de Lisboa en la temporada 2025-2026, suma cinco partidos consecutivos sin anotar y está llamado a ser protagonista en el Emirates Stadium

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Joven bogotana denunció que delincuentes intentaron robarle su cabello a plena luz del día: “Déjame decirte que lo tienes muy lindo”

La mujer identificada como Silvana Montoya aseguró que dos sujetos la intimidaron incluso en un local comercial al que acudió una vez se sintió acorrada

Joven bogotana denunció que delincuentes intentaron robarle su cabello a plena luz del día: “Déjame decirte que lo tienes muy lindo”

El senador Ciro Ramírez defendió nuevamente su presencia en el Congreso, a pesar de haber sido condenado por corrupción, y arermetió contra Iván Cepeda: “Delincuente él”

El legislador del Centro Democrático defendió su permanencia en el Congreso, aseguró que su sentencia aún no está en firme y afirmó que analiza dejar su curul tras los señalamientos por parte del candidato presidencial

El senador Ciro Ramírez defendió nuevamente su presencia en el Congreso, a pesar de haber sido condenado por corrupción, y arermetió contra Iván Cepeda: “Delincuente él”

Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín: viviendas y comercios aledaños también resultaron afectados

Las instalaciones vinculadas a la aspiración presidencial fueron dañadas en el barrio La Floresta, junto con comercios y viviendas cercanas, en medio de renovados cuestionamientos sobre la seguridad electoral en el departamento de Antioquia

Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín: viviendas y comercios aledaños también resultaron afectados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

El actor de ‘La reina del flow’ Andrés Sandoval reveló por qué terminó durimiendo en la calle del Cartucho en Bogotá: “Utilicé un vidrio y empecé a cortarme”

Supuesto video de Luisa Castro en Brasil desata rumores de que le fue infiel a Westcol: esta sería la identidad del otro hombre

Tatiana Franko fue criticada por “promover” terapias de conversión para personas Lgbt+ en su podcast ‘Vos Podés’: “Es irresponsable y cómplice”

Deportes

Arsenal vs. Sporting Club de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Arsenal vs. Sporting Club de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Esto dice la prensa norteamericana de James Rodríguez a pocas semanas del Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

Este es el récord que alcanzará el entrenador de Nueva Zelanda en el partido contra Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Así reseñó la FIFA a figura de Costa de Marfil a dos meses de comenzar el Mundial de 2026: “Está llena de talento”