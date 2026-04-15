Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín: viviendas y comercios aledaños también resultaron afectados

La sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín fue atacada por vándalos, afectando su fachada y publicidad electoral - crédito La FM/Redes sociales

La sede de campaña en Medellín del candidato presidencial Iván Cepeda Castro fue blanco de un ataque vandálico durante la noche del martes 14 de abril de 2026, profundizando el ambiente de polarización que atraviesan las elecciones presidenciales en Colombia.

La ofensiva contra el inmueble, ubicado en el barrio La Floresta, se produjo en medio de preocupaciones crecientes sobre la seguridad de los actores políticos y la integridad del proceso democrático, según informaron integrantes del movimiento político de Cepeda a medios nacionales.

Los daños no se limitaron a la fachada de la sede de campaña, que apareció cubierta por mensajes pintados y destrucción de publicidad electoral, sino que alcanzaron a comercios y viviendas colindantes.

Gerardo Vega, miembro del equipo político de Cepeda, detalló a La FM que la afectación incluyó a vecinos y locales comerciales: “Ayer instalamos esta sede en la campaña de Iván Cepeda a la presidencia de la República y anoche mismo fue vandalizada, dañada toda la publicidad, daño a los vecinos, a los locales comerciales al lado nuestro”.

La campaña de Iván Cepeda en Antioquia enfrenta un clima de polarización y crecientes tensiones políticas previas a las elecciones - crédito Iván Cepeda/X

El hecho tuvo lugar apenas horas después de que sectores del Partido Alianza Verde oficializaran su apoyo a la candidatura de Cepeda.

Según el senador Ariel Ávila, citado en una publicación en X y recogido por varios medios, “el día de ayer muy seguramente la extrema derecha la vandalizó. Rechazamos cualquier tipo de acto vandálico”.

Las investigaciones sobre los responsables del ataque permanecen abiertas; hasta el momento, el equipo de comunicaciones de Iván Cepeda Castro no ha divulgado información acerca de la identidad de los autores ni el monto total de las pérdidas materiales sufridas.

La Policía de Medellín evalúa si la agresión fue un evento aislado de delincuencia común o si tendría conexión con otros incidentes similares reportados recientemente en la ciudad.

Este episodio de violencia política se inserta en un clima de confrontación creciente en Antioquia, región en la que Cepeda ha protagonizado intensos debates públicos tras emitir declaraciones que han generado crítica e inconformidad, especialmente entre sectores conservadores y antioqueños. Este contexto ha elevado las tensiones y la polarización en el marco de la contienda presidencial.

El ataque a la sede ocurrió horas después de que sectores del Partido Verde oficializaran su apoyo a Iván Cepeda Castro - crédito Europa Press

La preocupación por la seguridad de candidatos y equipos políticos no es exclusiva de la campaña de Cepeda. A nivel nacional, el periodo preelectoral se ha caracterizado por un clima de hostilidad, con amenazas directas a líderes políticos, agresiones físicas y verbales a candidatos y ataques sistemáticos a sedes de diferentes colectivos, fenómenos que han obligado a las autoridades electorales a redoblar estrategias de protección y vigilancia, según reportaron voceros del movimiento de Cepeda en la capital de Antioquia.

La vandalización en la sede de La Floresta, en Medellín, generó alarma e incertidumbre entre los residentes y comerciantes de la zona, quienes se vieron afectados por un acto de intolerancia política ajeno a su cotidianidad.

El equipo político de Iván Cepeda reiteró la necesidad de que la fuerza pública intensifique la protección de las campañas para evitar una escalada de violencia en lo que resta del proceso electoral.

Sede política del Centro Democrático en Bucaramanga también sufrió ataque vandálico

Los congresistas informaron que la sede política del Centro Democrático en Bucaramanga no tiene cámaras de seguridad - crédito Prensa/Suministrada a Infobae Colombia

La sede política de congresistas del Centro Democrático en Bucaramanga fue objeto de vandalismo en la noche del viernes 10 de abril, según denunció Óscar Villamizar, representante a la Cámara y senador electo, junto a Jonathan Pineda, también representante por Santander de la colectividad.

Dos personas con apariencia juvenil ingresaron al local ubicado en el barrio Antonio Santos, realizaron grafitis ofensivos—incluyendo frases como “6.402 Uribe hp” y “Cepeda tu presi”—y ocasionaron daños materiales en la fachada, indicaron los legisladores.

La agresión ocurrió mientras la candidata presidencial Paloma Valencia y el aspirante a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, ambos del Centro Democrático, realizaban actividades proselitistas en la ciudad.

Los congresistas advirtieron en su denuncia que la sede no cuenta con cámaras de seguridad ni vigilancia en el interior, aunque señalaron que hay cámaras en viviendas cercanas que podrían aportar a la investigación. Presentaron la denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, donde manifestaron que hasta ahora no existen testigos directos ni información concreta sobre los responsables.

En un comunicado, Pineda rechazó el hecho y subrayó: “Esto no es un juego. Esto cobra vidas en Colombia. Mientras Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia se encontraban en Santander haciendo campaña de manera pacífica, llevando un mensaje contundente a los santandereanos, los bandidos vienen y nos hacen unos grafitis intentando hostigarnos”.

Por su parte, Villamizar enfatizó que la vía violenta no contribuye al debate político y expresó su preocupación por el impacto de este tipo de actos en la sociedad.

Los congresistas solicitaron a las autoridades que apliquen medidas para identificar y judicializar a quienes cometieron el ataque. Ambos líderes reafirmaron su permanencia en la actividad política, pese a los hechos de intimidación.

“Cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes. No nos van a intimidar ni a sacar de las calles. A Colombia no la doblegan los violentos”, afirmó Pineda, citado en el comunicado enviado tras la presentación de la denuncia formal.

En la documentación entregada, los afectados señalaron que desconocen el monto de los daños y que el hostigamiento ha causado preocupación en su equipo, aunque hasta la fecha solo manejan rumores sobre lo sucedido.