Este es el récord que alcanzará el entrenador de Nueva Zelanda en el partido contra Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Solo tres técnicos, antes de Bazeley, habían liderado equipos en las tres categorías juveniles masculinas de la FIFA, pero ninguno en las cuatro principales competiciones - crédito FIFA

Darren Bazeley se convertirá en el primer entrenador que dirige la selección de un país en las cuatro principales competiciones internacionales masculinas de la FIFA, un logro inédito que consolida su huella en la historia del fútbol mundial.

El técnico de Nueva Zelanda guiará al equipo oceánico en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras haber liderado previamente a las selecciones sub-17, sub-20 y sub-23 en torneos oficiales de la FIFA, así como en el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino.

Entre 1930 y 2026, un total de 1.282 entrenadores han dirigido equipos en alguna de estas competiciones masculinas organizadas por la FIFA, pero solo tres —Francesco Rocca de Italia, Gao Fengwen de China y Carlos Pachame de Argentina— han participado en las tres categorías juveniles.

Ninguno había logrado disputar el cuarteto de torneos hasta la aparición de Bazeley. Su caso constituye la primera ocasión en la que un técnico alcanza tal combinación en la historia de la organización.

Darren Bazeley será el primer entrenador en dirigir a una selección nacional mayor y a los equipos sub-17, sub-20 y sub-23 en torneos oficiales de la FIFA - crédito FIFA

Nacido en Northampton hace 52 años, Bazeley acumuló más de 450 partidos como futbolista profesional en clubes ingleses, incluyendo Watford, Wolverhampton Wanderers y Walsall. Su carrera lo condujo a Oceanía, donde vistió la camiseta de New Zealand Knights y se retiró al término de la temporada 2007/08 con el Waitakere United. Casi de inmediato inició su etapa como entrenador de selecciones neozelandesas en todas las categorías, una continuidad reconocida por la propia FIFA.

Durante la última década y media, Bazeley dirigió al combinado sub-20 en tres mundiales consecutivos —2015, 2017 y 2023—, y fue responsable de lograr la primera victoria de la selección en una Copa Mundial Sub-20 al vencer a Myanmar 5-1 en 2015. También sumó otro hito al obtener la segunda victoria neozelandesa en el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino, con un triunfo 2-1 ante Guinea en París 2024.

El equipo que disputará la fase final de la Copa Mundial cuenta con hasta 14 futbolistas que pasaron por las selecciones juveniles entrenadas por Bazeley, lo que refleja la continuidad y el conocimiento del técnico sobre el fútbol formativo del país. La plantilla actual evidencia además una marcada diversidad étnica y cultural: jugadores como Sarpreet Singh (India), Max Crocombe (Islas Cook), Marko Stamenić, Michael Boxall y Bill Tuiloma (Samoa) representan los diferentes orígenes de Nueva Zelanda, características que Bazeley considera una fortaleza del grupo.

El entrenador dirigió a Nueva Zelanda sub-20 en tres mundiales consecutivos y logró la primera victoria del país en esa categoría en 2015 - crédito FIFA

Darren Bazeley subrayó el valor personal y colectivo de este proceso. “Siempre sueñas con jugar un Mundial, y yo nunca tuve esa oportunidad. Es el mayor acontecimiento deportivo del mundo y he visto todos los Mundiales desde que tenía cinco años”, explicó el entrenador. Al referirse a la composición multicultural del plantel y la nación que representa, sostuvo: “Así es Nueva Zelanda: un país multicultural y diverso. Nos enorgullece nuestra identidad; nos apoyamos mucho en ella. Nos da fuerza y creo que, cuando estamos juntos, todos sentimos que lo único que importa es ser neozelandés”.

La selección absoluta experimentó una transformación bajo el liderazgo de Darren Bazeley, con una propuesta basada en el dominio del balón, la valentía táctica y una identidad definida. Los principales éxitos bajo su dirección incluyen la Copa de Naciones Masculina de la OFC 2024, alcanzada con un plantel invicto y el avance prometedor en la FIFA Series 2024.

El estilo de juego de la selección se consolidó bajo el liderazgo de Bazeley, con énfasis en la posesión y la valentía táctica - crédito REUTERS/Clodagh Kilcoyne

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nueva Zelanda debutará el 15 de junio ante Irán en el Estadio Los Angeles, California. Su calendario continuará en Vancouver, Canadá, donde enfrentará a Egipto el 21 de junio y a Bélgica el 26 de junio. El grupo representa un reto significativo frente a selecciones con experiencia y mayor ranking. Pese a ello, el equipo neozelandés intentará replicar la campaña invicta de Sudáfrica 2010, considerada un hito en la historia futbolística del país, y afianzar la proyección global de sus futbolistas.