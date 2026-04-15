Coca-Cola podrá seguir usando agua en La Calera, pero con restricciones: CAR redujo caudal y limitó concesión

La CAR limita el uso de agua subterránea a embotelladora de Coca-Cola en La Calera - crédito Reuters

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó una decisión clave frente al uso de recursos hídricos en el municipio de La Calera, al resolver la solicitud de prórroga de concesión presentada por la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega), embotelladora de Coca-Cola FEMSA.

La autoridad ambiental confirmó que la compañía podrá continuar utilizando agua subterránea, pero bajo condiciones más estrictas, con menor caudal y por un periodo reducido.

La determinación, oficializada mediante la Resolución 50267000347, establece que la empresa solo podrá seguir captando agua en cuatro de los siete manantiales que tenía concesionados. En los tres restantes, la CAR negó la prórroga, lo que implica una reducción significativa en el acceso al recurso hídrico.

Además, uno de los puntos más relevantes de la decisión es la disminución del caudal autorizado, pues la captación pasará de 3,23 litros por segundo a 1,9 litros por segundo, lo que representa una reducción cercana al 42 %.

Esta medida busca ajustar el uso del agua a las condiciones actuales de disponibilidad en la zona y responder a las preocupaciones ambientales que han surgido en los últimos años.

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