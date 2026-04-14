Colombia

Vicky Dávila se despidió por chat de la Gran Consulta y confirmó su regreso al periodismo: “Necesito trabajar”

La excandidata presidencial enfatizó ante sus compañeros de coalición que no volverá a participar en procesos electorales y que se dedicará al oficio periodístico

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La periodista no logró superar a Paloma Valencia en las consultas interpartidistas del 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La periodista no logró superar a Paloma Valencia en las consultas interpartidistas del 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Vicky Dávila, excandidata presidencial, anunció su regreso a la actividad periodística tras confirmar su salida de la coalición La Gran Consulta.

En un chat grupal de la aplicación de mensajería WhatsApp, la comunicadora envió un extenso mensaje a los nueve aspirantes agradeciendo su compañía durante la etapa electoral.

Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo”, manifestó la excandidata en la comunicación revelada por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio.

Dávila, que alcanzó cerca de 240.000 en la consulta realizada el 8 de marzo, también enfatizó que, por su labor en el mundo del periodismo, no estará involucrada en la campaña de Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta, y confirmó que estará de regreso a la revista Semana.

Saben que soy una periodista de corazón, de oficio. No me verán en otra campaña. Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré. Yo necesito trabajar y aproveché la oportunidad. Y tengo que confesarles que me sentí feliz. Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer...”, expresó.

La periodista culminó su comunicación con una referencia a la candidata presidencial del Centro Democrático. “Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y ojalá aunque sea tomemos café. Gracias siempre por todo”, concluyó.

Tras enviar sus palabras de agradecimiento y afecto, Dávila dejó el grupo de WhatsApp de la consulta, donde compartían estrategias y reflexiones políticas. Este grupo, creado durante la campaña, se mantuvo activo incluso después del proceso electoral, según reportó el periodista Daniel Coronell.

Dávila no es la primera periodista colombiana en protagonizar la llamada “puerta giratoria” entre los medios y la política. Uno de ellos fue Francisco Santos, exvicepresidente y exdirector de noticias, quien también transitó ambos mundos.

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