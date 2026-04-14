Tras sentencia a favor de la actriz Esperanza Gómez, Meta adoptó acciones para proteger los derechos fundamentales de creadores de contenido

La Corte Constitucional revisó el caso y confirmó que Meta violó los derechos de Esperanza Gómez - crédito Colprensa/Reuters

Meta, compañía matriz tecnológica fundada por Mark Zuckerberg, publicó el pasado 6 de abril de 2026, en su Centro de Transparencia, un informe sobre las acciones que desplegó a propósito de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-256 de 2025 para que garantice reglas claras y no discriminatorias en la moderación de contenidos, luego de que se vulneraran los derechos de Esperanza Gómez.

Cabe recordar que la justicia colombiana determinó que la empresa propietaria de Instagram vulneró los derechos fundamentales de la creadora de contenido para adultos al cerrar su cuenta en esa red social, que acumulaba más de 5 millones de seguidores.

El documento replica que Meta estableció un canal de comunicación al que pueden acceder las autoridades judiciales colombianas para notificar acciones de tutela.

“El canal habilitado cumple con los más altos estándares técnicos y operativos necesarios para su correcto funcionamiento. De hecho, el canal habilitado garantiza la transparencia, la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, lo que permite la recepción oportuna de diversos tipos de solicitudes, notificaciones y documentos relacionados con los procedimientos de tutela”.

Corte Constitucional reveló las acciones de Meta para proteger a los usuarios colombianos - crédito Corte Constitucional

Y puntualiza: “Su implementación ha requerido la coordinación entre múltiples equipos internos, la actualización de los protocolos de seguridad, la adaptación de los sistemas existentes y la formación del personal responsable de su gestión, todo ello con el objetivo de garantizar que el sistema funcione de manera segura, exhaustiva y eficaz”.

En particular, Meta publicó un artículo adicional dedicado exclusivamente a los usuarios residentes en Colombia en el que se explica que las cuentas de Instagram pueden ser deshabilitadas por violaciones a las Normas Comunitarias, los mecanismos para controvertir la decisión y la política de preservación de datos. La información incluye cómo se puede apelar el cierre de cuentas de Instagram. Para tal efecto, unificaron las Condiciones de Uso y las Normas Comunitarias en el Centro de Transparencia, incluido en español.

Entre las acciones está un canal de comunicación al que pueden acceder las autoridades judiciales colombianas para notificar acciones de tutela - crédito Corte Constitucional

Con ese entendimiento, y de manera coherente con el propósito de la orden, Meta procura que los usuarios estén claramente informados a través de sus notificaciones de cumplimiento, materiales del Servicio de Ayuda y las divulgaciones de transparencia relacionadas.

“Las Normas Comunitarias actualizadas de Meta se han movido al Centro de Transparencia, donde se puede acceder a ellas desde un solo lugar y se ofrecen en varios idiomas, incluido el español. Este formato garantiza la accesibilidad a los usuarios, que pueden localizar fácilmente las políticas pertinentes y acceder al material en el idioma que elijan. Las Condiciones de Uso incluyen un enlace a las Normas Comunitarias”, según el escrito.

Las conclusiones de la Corte Constitucional en el caso Esperanza Gómez

A la actriz de contenido para adultos le borraron su cuenta de Instagram sin razones de peso - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La Corte Constitucional encontró que Meta no aplicó de forma transparente y consistente las normas previstas en sus Condiciones de Uso y Normas Comunitarias a la hora de tomar decisiones de moderación de contenidos en este caso. Por lo tanto, pese a que ya no era posible recuperar la cuenta eliminada por el paso del tiempo, sí encontró que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, debido proceso, igualdad, trabajo y libertad de escoger profesión u oficio de la accionante.

En consecuencia, el máximo tribunal impartió varias órdenes a Meta para garantizar reglas claras y no discriminatorias en la moderación de contenidos. Entre ellas, crear un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en procesos de tutela en Colombia.

De igual manera, debe asegurar que sus políticas estén disponibles en español y en un sitio web unificado. Revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, de modo que los usuarios conozcan con claridad los mecanismos para impugnar decisiones de moderación.

Además, la Corte instó a la matriz tecnológica a definir con mayor precisión sus reglas sobre contenidos sexuales implícitos y pidió a su Consejo Asesor emitir un dictamen consultivo sobre la moderación de contenidos frente a desnudos y actividades sexuales de adultos, especialmente frente al uso de conductas offline como criterio de moderación.