Los resultados de las elecciones generan buenas noticias para la economía: así impactó la victoria de Abelardo de la Espriella a la deuda

Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta de elecciones presidenciales - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Los bonos colombianos en dólares, llamados también bonos soberanos o globales, representan deuda emitida por el Estado colombiano en mercados internacionales. Estos títulos están denominados y se liquidan en dólares estadounidenses. Los que adquieren estos bonos entregan financiamiento al país y, a cambio, reciben pagos de intereses en fechas establecidas, así como la restitución del monto invertido cuando llegue la fecha de vencimiento.

Los bonos tuvieron un repunte luego de la victoria inesperada de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El escenario financiero global tuvo una reacción inmediata. La respuesta evidenció el impacto que los resultados electorales tienen sobre las expectativas económicas de Colombia y su percepción internacional.

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De acuerdo con expertos, la movida se debió a que los inversionistas vieron en el triunfo de De la Espriella un posible giro en el modelo económico colombiano. Sostienen que la preferencia del mercado por el nuevo candidato responde a la expectativa de mayor estabilidad fiscal, luego de varios años marcados por un gasto público elevado, rebajas en la calificación crediticia y tasas de interés de hasta 15%.

El 21 de junio de 2026 se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Sergio Acero/Colprensa

Un análisis de Bloomberg precisó que el precio de los bonos con vencimiento en 2054 subió USD0,4, lo que los situó cerca de USD0,112 por cada dólar invertido. El alza representó un diferencial más amplio respecto a mercados comparables, lo que destacó la singularidad de la reacción colombiana en el contexto latinoamericano.

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Detrás del comportamiento bursátil estuvo la percepción entre los inversionistas de que el resultado de las elecciones significaría una posible contención del déficit fiscal y el respeto por la autonomía del Banco de la República.

El efecto positivo contrastó con el escepticismo que predominó durante la administración de Gustavo Petro, asociado a un mayor endeudamiento y presión sobre los indicadores financieros.

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Andrés Pardo, jefe de estrategia macroeconómica de XP Investments, proyecta una revaluación importante del peso colombiano - crédito @AndresPardoA/X

Resultados de las elecciones

Los resultados oficiales, indican que Abelardo de la Espriella obtuvo 43,7% de los votos en la primera vuelta. El candidato de izquierda Iván Cepeda logró 40,9%, ubicándose en segundo lugar. Paloma Valencia, considerada la opción preferida por los inversionistas, alcanzó 6,92%, mientras que Sergio Fajardo recibió 4,26%. El resto de aspirantes no superó el 1%.

Después de los comicios, Valencia hizo público su apoyo a De la Espriella, abriendo la posibilidad de que los votos de centroderecha se alineen en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

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El panorama deja a De la Espriella con una opción sólida de llegar a la presidencia, aunque los gestores de fondos anticipan que para lograrlo deberá moderar su discurso y atraer a los electores de centro. El contexto político apunta hacia una mayor fragmentación y la eventual necesidad de coaliciones para conformar un gobierno.

Una victoria de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales podría generar nerviosismo en los mercados - crédito Enea Lebrun/Reuters

Perspectivas económicas: contención del déficit fiscal

Al respecto, el gestor de cartera de Aquila Asset Management Manuel Mondia explicó a Bloomberg que “la combinación de una agenda de seguridad y la disposición hacia un programa de reformas pro-mercado resulta algo más atractivo para los mercados que la actual administración”.

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Resaltó que a pesar de que De la Espriella es considerado una figura controversial, los agentes económicos internacionales esperan de él una política “más dispuesta a contener el déficit fiscal y preservar la independencia del Banco de la República”, en contraste con el ciclo anterior.

Por su parte, el gerente de portafolio en Ninety One, Nicolas Jaquier, ofreció otra perspectiva. “Una victoria de De la Espriella evitaría un mayor deterioro fiscal y los ataques a instituciones como el Banco Central que se hubiesen esperado bajo un triunfo de Cepeda, dada la influencia del presidente Petro”, dijo al medio.

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Por su parte, Visión Davivienda consideró que “los bonos globales colombianos se valorizan después del triunfo de Abelardo de la Espriella pues no había sido descontado por los inversionistas”. La firma enfatizó la relevancia de los resultados obtenidos por Paloma Valencia y Sergio Fajardo como factores que podrían resultar clave para una eventual coalición previa al balotaje.